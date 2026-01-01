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通过 Cloudflare 为远程用户实现 Web 安全

以卓越的速度和一致性在全球范围内实施简单的恶意软件防护

保护“随时随地工作”用户，以防恶意软件、勒索软件和其他在线威胁，同时保护组织的数据、财务和声誉。

从 DNS 过滤开始，逐步添加完整的安全 Web 网关(SWG)控制和可见性，以增强您的威胁防御，无论用户身处何地，而且毫不影响生产力。

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Cloudflare 的独特优势

方形图标 - 网络钓鱼
缓解互联网风险

阻止恶意软件感染、数据泄露、网络钓鱼等各种威胁。通过动态、内置的威胁情报，领先于不断演变的威胁。

优化规模-图标
支持增长并提高生产力

扩展保护以覆盖全部远程和混合办公人员。利用快速、无干扰的过滤提升用户体验，并实现 100% 正常运行时间。

图标磁贴 Web 优化
简化安全运营

通过自动化策略工作流程来减少手动工作量。减少平均检测时间(MTTD)和平均响应时间(MTTR)。采用一种“设后即忘”的配置方式。

安全盾牌防护对勾 - 图标
整合以降低成本

使用云原生安全替代传统工具。减少供应商和合同的数量，以降低资本支出 (CapEx) 和总拥有成本 (TCO)。

工作原理

过滤和检查 Web 活动

利用 Cloudflare 安全服务边缘(SSE)平台的能力重获可见性并对远程员工实施一致的保护，现代化互联网安全。

  • DNS 过滤： 阻止有害和不当内容，以降低风险并实施可接受的使用策略。
  • SWG： 通过 DNS/IP/端口/协议过滤器和 HTTPS/SSH 内容控制，代理并一次性检查所有 L4–L7 互联网流量。
  • 原生集成远程浏览器隔离 (RBI)： 通过在 Cloudflare 的低延迟全球网络上运行所有浏览器代码，保护本地设备免受恶意软件的侵害。
  • 原生集成数据丢失防护 (DLP)： 检测并阻止 HTTP(S) 流量和文件中的敏感数据。
查看 SASE 参考架构
安全中心 - 主视觉区域 - 图像

Cloudflare 技术应用

Bouvet 使用 Cloudflare 来保护互联网和云访问

报告评价 - 缩略图
BOUVET 标识

北欧 IT 和数字通信咨询公司 Bouvet，要寻找一种更简单、更统一的方法来保护其混合办公团队。

如今，该公司使用 Cloudflare 的 DNS 过滤、SWG 检查、RBI 等服务来保护远程和办公室用户免受在线威胁。

在这个过程中，Bouvet 成功地用单一供应商替换了遗留工具，并为分布在挪威和瑞典的 2300 名员工及 17 个办公室实施了统一的网络安全策略。

“我们依赖 Cloudflare 保护我们的端口、过滤威胁并清理我们的流量，从而减少了攻击面。”

安全运营负责人 — Bouvet

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简单、快速的 Web 安全性，由大规模威胁情报支持

迁移到 Cloudflare，从 DNS 过滤开始以快速实现价值，然后在此基础上构建您的 Web 安全策略。

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简单、灵活的管理

多种部署选项——有/无客户端。一个策略管理器涵盖 DNS、HTTP、DLP 和隔离策略。

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我们的全球网络与 95% 互联网用户距离大约 50 ms，能够提供卓越的远程用户体验。

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大规模威胁情报

基于 AI 的威胁检测模型，利用 Cloudflare 每天处理大约 61 万亿次查询过程中获得的情报。

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一个平台，一个网络

在 Cloudflare 的统一平台和控制平面上整合 SSE/Zero Trust 能力。

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保护您的互联网流量和 SaaS 应用程序

通过一本实践操作指南，学习如何为用户和网络提供一条安全、高性能且灵活的互联网访问路径。

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Zero Trust 架构路线图

探索一个供应商无关的 Zero Trust 架构，并查看一个示例实施时间表，从部署全球 DNS 过滤以保护互联网流量开始。

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了解如何通过 Cloudflare Gateway 的身份感知互联网过滤保护用户和数据免受网络威胁。Cloudflare Gateway 是 Cloudflare SASE 平台中的一个可组合服务。

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