Cloudflare 的独特优势
缓解互联网风险
阻止恶意软件感染、数据泄露、网络钓鱼等各种威胁。通过动态、内置的威胁情报，领先于不断演变的威胁。
支持增长并提高生产力
扩展保护以覆盖全部远程和混合办公人员。利用快速、无干扰的过滤提升用户体验，并实现 100% 正常运行时间。
简化安全运营
通过自动化策略工作流程来减少手动工作量。减少平均检测时间(MTTD)和平均响应时间(MTTR)。采用一种“设后即忘”的配置方式。
工作原理
过滤和检查 Web 活动
利用 Cloudflare 安全服务边缘(SSE)平台的能力重获可见性并对远程员工实施一致的保护，现代化互联网安全。
- DNS 过滤： 阻止有害和不当内容，以降低风险并实施可接受的使用策略。
- SWG： 通过 DNS/IP/端口/协议过滤器和 HTTPS/SSH 内容控制，代理并一次性检查所有 L4–L7 互联网流量。
- 原生集成远程浏览器隔离 (RBI)： 通过在 Cloudflare 的低延迟全球网络上运行所有浏览器代码，保护本地设备免受恶意软件的侵害。
- 原生集成数据丢失防护 (DLP)： 检测并阻止 HTTP(S) 流量和文件中的敏感数据。
Cloudflare 技术应用
Bouvet 使用 Cloudflare 来保护互联网和云访问
北欧 IT 和数字通信咨询公司 Bouvet，要寻找一种更简单、更统一的方法来保护其混合办公团队。
如今，该公司使用 Cloudflare 的 DNS 过滤、SWG 检查、RBI 等服务来保护远程和办公室用户免受在线威胁。
在这个过程中，Bouvet 成功地用单一供应商替换了遗留工具，并为分布在挪威和瑞典的 2300 名员工及 17 个办公室实施了统一的网络安全策略。
“我们依赖 Cloudflare 保护我们的端口、过滤威胁并清理我们的流量，从而减少了攻击面。”
安全运营负责人 — Bouvet
准备好简化您保护远程员工 Web 访问的方式了吗？
选择 Cloudflare 的原因
简单、快速的 Web 安全性，由大规模威胁情报支持
迁移到 Cloudflare，从 DNS 过滤开始以快速实现价值，然后在此基础上构建您的 Web 安全策略。
简单、灵活的管理
多种部署选项——有/无客户端。一个策略管理器涵盖 DNS、HTTP、DLP 和隔离策略。
一致执行
我们的全球网络与 95% 互联网用户距离大约 50 ms，能够提供卓越的远程用户体验。
大规模威胁情报
基于 AI 的威胁检测模型，利用 Cloudflare 每天处理大约 61 万亿次查询过程中获得的情报。