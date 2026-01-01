Seguridad web para los trabajadores remotos con Cloudflare
Sencilla protección contra el malware que se aplica con gran rapidez y uniformidad en todo el mundo
Protege al equipo de trabajo remoto contra el malware, el ransomware y otras amenazas en línea, y al mismo tiempo puedes proteger los datos, las finanzas y la reputación de tu organización.
Mejora tu protección contra amenazas empezando con el filtrado de DNS y agregando progresivamente controles integrales de puerta de enlace web segura (SWG) y visibilidad dondequiera que se encuentren tus usuarios, todo ello sin interrumpir su productividad.
Ventajas de Cloudflare
Mitiga los riesgos de Internet
Evita las infecciones de malware, las fugas de datos, el phishing y mucho más. Anticípate a las amenazas con información dinámica e integrada sobre amenazas.
Impulsa el crecimiento y la productividad
Escala la protección en todo tu equipo de trabajo híbrido y remoto. Mejora la experiencia de los usuarios con un filtrado rápido y no intrusivo, y ofrece un 100 % de tiempo activo.
Simplifica las operaciones de seguridad
Reduce las tareas manuales automatizando los flujos de trabajo relacionados con políticas. Reduce el tiempo promedio de detección (MTTD) y respuesta (MTTR). Adopta una configuración que puedas "establecer y olvidar".
Consolida para reducir los costos
Sustituye las herramientas existentes por la seguridad nativa de nube. Reduce el número de proveedores y contratos para disminuir los gastos de inversión y el costo total de propiedad.
CÓMO FUNCIONA
Filtra e inspecciona la actividad web
Recupera la visibilidad y aplica una protección uniforme en todo tu equipo de trabajo remoto; moderniza la seguridad de Internet con funcionalidades de la plataforma de servicios de seguridad en el perímetro (SSE) de Cloudflare.
- Filtrado de DNS: bloquea el contenido perjudicial e inapropiado para mitigar el riesgo y aplicar políticas de uso aceptable.
- SWG direcciona mediante proxy e inspecciona todo el tráfico de Internet de las capas 4 y 7 en un único paso con filtros de DNS/IP/puerto/protocolo y controles de contenido HTTPS/SSH.
- Aislamiento remoto del navegador (RBI) integrado de forma nativa: aísla los dispositivos locales del malware ejecutando el código del navegador en la red global de baja latencia de Cloudflare.
- Prevención de pérdida de datos (DLP) integrada de forma nativa: detecta y bloquea los datos confidenciales en los archivos y el tráfico HTTP(S).
TECNOLOGÍA DE CLOUDFLARE EN ACCIÓN
Bouvet utiliza Cloudflare para proteger el acceso a Internet y a la nube
Bouvet, una empresa escandinava de consultoría de comunicaciones digitales y de TI, buscaba un enfoque más sencillo y consolidado para proteger a su equipo de trabajo híbrido.
Actualmente, la empresa utiliza Cloudflare para proteger a sus usuarios remotos y en la oficina contra las amenazas en línea con servicios como el filtrado de DNS, la inspección de SWG y el aislamiento remoto del navegador (RBI), entre otros.
En el proceso, Bouvet ha podido reemplazar las herramientas existentes y aplicar políticas de seguridad de Internet uniformes para los 2300 empleados y las 17 oficinas de Noruega y Suecia, todo con un único proveedor.
"Dependemos de Cloudflare para reducir nuestra superficie de ataque, proteger nuestros puertos, filtrar amenazas y mejorar nuestro tráfico".
— Director de operaciones de seguridad, Bouvet
¿Estás listo para simplificar la protección de tus usuarios remotos en la web?
¿Por qué Cloudflare?
Seguridad web sencilla y rápida respaldada por la información sobre amenazas a gran escala
Migra a Cloudflare empezando con el filtrado de DNS para obtener una rápida rentabilidad, y luego desarrolla tu propio enfoque de la seguridad web sobre esa base.
Gestión sencilla y flexible
Varias opciones de implementación con y sin un cliente de dispositivo. Un único administrador de políticas para políticas de DNS, HTTP, DLP y de aislamiento.
Aplicación uniforme
Mejores experiencias de los usuarios remotos con una red global que está a unos 50 ms de aproximadamente el 95 % de los usuarios de Internet.
Información sobre amenazas a gran escala
Modelos de detección de amenazas respaldados por IA y basados en la visibilidad de Cloudflare de aproximadamente 61 billones de consultas por día.
Una plataforma, una red
Consolida las funcionalidades SSE /Zero Trust en la plataforma unificada y el plano de control de Cloudflare.
Recursos
Protege tu tráfico de Internet y tus aplicaciones SaaS
Aprende a brindar a los usuarios y a las redes una ruta segura, eficaz y flexible a Internet con una guía práctica de implementación.
Un plan de desarrollo hacia la Arquitectura Zero Trust
Descubre una arquitectura Zero Trust multiproveedor y consulta la cronología de una implementación de ejemplo, que empieza con la implementación del filtrado de DNS a nivel global para proteger el tráfico de Internet.
Descripción general del producto Secure Web Gateway
Lee acerca de cómo puedes proteger a tus usuarios y tus datos contra las ciberamenazas con el filtrado de Internet basado en la identidad que ofrece Cloudflare Gateway, un servicio modular de la plataforma SASE de Cloudflare.