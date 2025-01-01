AI Crawl Control

Grâce aux solutions de gestion des robots par Cloudflare, je n’ai pas besoin de passer du temps sur les réglages. Les algorithmes d'apprentissage automatique fonctionnent, tout simplement, car les données de Cloudflare sont véritablement exceptionnelles. Cela nous facilite la vie et garantit que nos sites sont sécurisés et rapides pour nos clients.

Manager, Security Engineering — SoFi