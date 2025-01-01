S’inscrire

Visibilité et contrôle sur l'extraction de contenu par l'IA

Les robots d'exploration IA peuvent extraire des milliers de fois la page web de chaque référence qu'ils renvoient. Le service AI Crawl Control vous permet de contrôler à quel moment et de quelle manière ces robots peuvent accéder à votre contenu.

Avantages du service Cloudflare AI Crawl Control

Meilleure visibilité

Découvrez quels robots d'exploration IA explorent votre site, à quelle fréquence ils le font et s'ils respectent ou non les règles que vous avez établies.

Contrôle renforcé

Définissez une stratégie pour chaque robot d'exploration afin de déterminer lequel doit être bloqué et lequel doit être autorisé.

Détection précise

Mettez à profit l'apprentissage automatique (Machine Learning), l'analyse comportementale et l'analyse des empreintes numériques grâce à la visibilité de Cloudflare sur 20 % de l'ensemble du trafic Internet.

Monétisation

Facturez les robots d'exploration IA de votre choix pour l'extraction de vos données [bêta privée].

FONCTIONNEMENT

Bloquez, autorisez ou facturez les robots d'exploration IA sur votre site web

Grâce à sa large visibilité sur le trafic Internet mondial, Cloudflare détecte et identifie plus de bots IA que n'importe quel autre fournisseur.

Le service AI Crawl Control met cette visibilité à profit afin de vous proposer des informations détaillées concernant l'activité des robots d'exploration IA au sein de vos domaines. Il vous permet également de :

  • bloquer ou autoriser des robots d'exploration spécifiques ;
  • facturer certains robots d'exploration pour l'accès à votre contenu [bêta privée]
Ce que nos clients en disent

Exploration par l'IA

Grâce aux solutions de gestion des robots par Cloudflare, je n’ai pas besoin de passer du temps sur les réglages. Les algorithmes d'apprentissage automatique fonctionnent, tout simplement, car les données de Cloudflare sont véritablement exceptionnelles. Cela nous facilite la vie et garantit que nos sites sont sécurisés et rapides pour nos clients.

Manager, Security Engineering — SoFi

Principaux scénarios d'utilisation du service AI Crawl Control

Protégez votre propriété intellectuelle

Définissez quels robots d'exploration IA peuvent accéder à quels domaines sur l'ensemble de vos environnements numériques

Améliorez vos performances web

Empêchez les manœuvres d'extraction répétées par l'IA de surcharger vos serveurs d'origine

Nettoyer les analyses marketing

Empêchez les robots d'exploration IA de fausser le suivi web par leurs manœuvres d'extraction répétées

En savoir plus sur les fonctionnalités de gestion des bots de Cloudflare

Ressources

Documentation

AI Crawl Control

Presse

Cloudflare vient de modifier la manière dont les robots d'exploration IA explorent Internet afin d'extraire le contenu. L'approche basée sur l'autorisation ouvre la voie à un nouveau modèle économique.

Blog

L'indexation avant la chute… des renvois : comprendre l'incidence de l'IA sur les fournisseurs de contenu.

Le service AI Crawl Control pourrait intéresser votre entreprise ?

Contactez-nous !

