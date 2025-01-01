AI Crawl Control
Visibilité et contrôle sur l'extraction de contenu par l'IA
Les robots d'exploration IA peuvent extraire des milliers de fois la page web de chaque référence qu'ils renvoient. Le service AI Crawl Control vous permet de contrôler à quel moment et de quelle manière ces robots peuvent accéder à votre contenu.
Avantages du service Cloudflare AI Crawl Control
Meilleure visibilité
Découvrez quels robots d'exploration IA explorent votre site, à quelle fréquence ils le font et s'ils respectent ou non les règles que vous avez établies.
Contrôle renforcé
Définissez une stratégie pour chaque robot d'exploration afin de déterminer lequel doit être bloqué et lequel doit être autorisé.
Détection précise
Mettez à profit l'apprentissage automatique (Machine Learning), l'analyse comportementale et l'analyse des empreintes numériques grâce à la visibilité de Cloudflare sur 20 % de l'ensemble du trafic Internet.
Monétisation
Facturez les robots d'exploration IA de votre choix pour l'extraction de vos données [bêta privée].
FONCTIONNEMENT
Bloquez, autorisez ou facturez les robots d'exploration IA sur votre site web
Grâce à sa large visibilité sur le trafic Internet mondial, Cloudflare détecte et identifie plus de bots IA que n'importe quel autre fournisseur.
Le service AI Crawl Control met cette visibilité à profit afin de vous proposer des informations détaillées concernant l'activité des robots d'exploration IA au sein de vos domaines. Il vous permet également de :
- bloquer ou autoriser des robots d'exploration spécifiques ;
- facturer certains robots d'exploration pour l'accès à votre contenu [bêta privée]
Ce que nos clients en disent
Grâce aux solutions de gestion des robots par Cloudflare, je n’ai pas besoin de passer du temps sur les réglages. Les algorithmes d'apprentissage automatique fonctionnent, tout simplement, car les données de Cloudflare sont véritablement exceptionnelles. Cela nous facilite la vie et garantit que nos sites sont sécurisés et rapides pour nos clients.
Manager, Security Engineering — SoFi
Principaux scénarios d'utilisation du service AI Crawl Control
Protégez votre propriété intellectuelle
Définissez quels robots d'exploration IA peuvent accéder à quels domaines sur l'ensemble de vos environnements numériques
Améliorez vos performances web
Empêchez les manœuvres d'extraction répétées par l'IA de surcharger vos serveurs d'origine
Nettoyer les analyses marketing
Empêchez les robots d'exploration IA de fausser le suivi web par leurs manœuvres d'extraction répétées
