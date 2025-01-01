AI Crawl Control
AI 內容剽竊的可見度與控制
AI 爬蟲可能會在每一次帶來引薦流量之前，對您的網頁進行數千次爬取。透過 AI Crawl Control 功能，您可以控制它們何時以及如何存取您的網站內容。
Cloudflare AI Crawl Control 的優勢
更佳可見度
瞭解哪些 AI 網路爬蟲正在抓取您的網站、抓取的頻率，及其是否遵循您的規則。
更強的控制
針對網路爬蟲逐個設定策略，決定應封鎖及通過的對象。
準確偵測
依據 Cloudflare 對 20% 的網際網路流量的可見度，來使用機器學習、行為分析和指紋識別。
運作方式
在您的網站上封鎖、允許或向 AI 網路爬蟲收費
由於 Cloudflare 對全球網際網路流量的廣泛洞察，Cloudflare 比其他任何提供者都能看到和識別出更多的 AI 機器人。
AI Crawl Control 利用此可見度，讓您精細地深入瞭解網域上的 AI 網路爬蟲活動。此外還可讓您：
- 封鎖或允許特定網路爬蟲
- 針對特定網路爬蟲收取內容存取費用 [私人測試版]
客戶評價
The great thing about Cloudflare Bot Management solutions is I don't need to spend time fine-tuning. 機器學習演算法之所以奏效，是因為 Cloudflare 擁有如此出色的資料。Our lives are 1000 times easier while still ensuring our sites are both safe and fast for our customers.
— SoFi 安全性工程經理
AI Crawl Control 主要使用案例
保護您的智慧財產權
決定哪些 AI 爬蟲可以存取您數位環境中的哪些網域
提升 Web 效能
防止重複的 AI 爬行使來源伺服器不堪重負
清理行銷分析
防止 AI 爬蟲透過反覆抓取扭曲 Web 追蹤