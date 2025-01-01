註冊

AI Crawl Control

AI 內容剽竊的可見度與控制

AI 爬蟲可能會在每一次帶來引薦流量之前，對您的網頁進行數千次爬取。透過 AI Crawl Control 功能，您可以控制它們何時以及如何存取您的網站內容。

免費開始使用
AI Audit - 主圖 - 影像

Cloudflare AI Crawl Control 的優勢

AI Audit - 優勢 - 更佳可見度 - 圖示
更佳可見度

瞭解哪些 AI 網路爬蟲正在抓取您的網站、抓取的頻率，及其是否遵循您的規則。

AI Audit - 優勢 - 更強的控制 - 圖示
更強的控制

針對網路爬蟲逐個設定策略，決定應封鎖及通過的對象。

AI Audit - 優勢 - 準確偵測 - 圖示
準確偵測

依據 Cloudflare 對 20% 的網際網路流量的可見度，來使用機器學習、行為分析和指紋識別。

價格 - 橙色
營利

針對您選擇的 AI 網路爬蟲，對抓取您的資料收費 [私人測試版]

運作方式

在您的網站上封鎖、允許或向 AI 網路爬蟲收費

由於 Cloudflare 對全球網際網路流量的廣泛洞察，Cloudflare 比其他任何提供者都能看到和識別出更多的 AI 機器人。

AI Crawl Control 利用此可見度，讓您精細地深入瞭解網域上的 AI 網路爬蟲活動。此外還可讓您：

  • 封鎖或允許特定網路爬蟲
  • 針對特定網路爬蟲收取內容存取費用 [私人測試版]
AI Audit - 在您的網站上封鎖、允許或向 AI 網路爬蟲收費 - 影像

客戶評價

AI 爬行

標誌 - Sofi

The great thing about Cloudflare Bot Management solutions is I don't need to spend time fine-tuning. 機器學習演算法之所以奏效，是因為 Cloudflare 擁有如此出色的資料。Our lives are 1000 times easier while still ensuring our sites are both safe and fast for our customers.

— SoFi 安全性工程經理

日本航空標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）
日本航空標誌（白色）
Indeed 標誌（白色）
Ziff Davis 標誌（白色）
Delivery Hero 標誌（白色）
Werner 標誌（白色）
Canva 標誌（白色）
Knauf 標誌（白色）
Jetblue 標誌（白色）

AI Crawl Control 主要使用案例

圖示 - AI Audit
保護您的智慧財產權

決定哪些 AI 爬蟲可以存取您數位環境中的哪些網域

圖示 - 效能閃電
提升 Web 效能

防止重複的 AI 爬行使來源伺服器不堪重負

Web Analytics 圖示
清理行銷分析

防止 AI 爬蟲透過反覆抓取扭曲 Web 追蹤

進一步瞭解 Cloudflare 的機器人管理功能

瞭解更多

資源

AI Audit - 資源卡 - AI Audit - 文件 - 影像

文件

AI Crawl Control

瞭解更多
AI Audit - 資源卡 - 新聞稿 - Cloudflare 改變了 AI 網路爬蟲大規模抓取網際網路資料的方式... - 影像

新聞

Cloudflare 改變了 AI 網路爬蟲大規模抓取網際網路資料的方式；基於許可的方法為新的商業模式讓路。

瞭解更多
AI Audit - 資源卡 - 部落格 - 爬行次數遠超引薦流量 - 影像

部落格

爬行次數遠超引薦流量：瞭解 AI 對內容提供者的影響。

瞭解更多

想要在您的企業內採用 AI Crawl Control？

連絡我們

選取您的職位層級... *
副總裁
高層
個人貢獻者
經理
其他
學生
主管
選取您的工作職能... *
安全性
財務/採購
產品
高階主管
工程設計
基礎架構
其他
網路
銷售/行銷
新聞/媒體
學生
DevOps
IT
選擇國家/地區...
阿爾巴尼亞
阿爾及利亞
阿富汗
阿根廷
阿拉伯聯合大公國
阿魯巴
阿曼
埃及
愛爾蘭
愛沙尼亞
安道爾
安地卡及巴布達
安哥拉
安圭拉
奧地利
奧蘭群島
澳大利亞
澳門
巴貝多
巴布亞紐幾內亞
巴哈馬
巴基斯坦
巴拉圭
巴勒斯坦
巴林
巴拿馬
巴西
白俄羅斯
百慕達
保加利亞
北韓
貝里斯
貝南
比利時
冰島
波多黎各
波蘭
波奈、聖佑達修斯和沙巴
波士尼亞與赫塞哥維納
波札那
玻利維亞多民族國
不丹
布吉納法索
布威島
查德
赤道幾內亞
丹麥
德國
東帝汶
東加
多哥
多米尼克
多明尼加共和國
俄羅斯聯邦
厄瓜多
厄利垂亞
法國
法羅群島
法屬波里尼西亞
法屬蓋亞納
法屬南部領地
菲律賓
斐濟
芬蘭
福克蘭群島（馬爾維納斯）
蓋亞納
甘比亞
剛果
剛果民主共和國
哥德洛普
哥倫比亞
哥斯大黎加
格陵蘭
格瑞那達
葛摩
根西島
古巴
古拉索
瓜地馬拉
哈薩克
海地
韓國
荷蘭
赫德島及麥當勞群島
黑山
宏都拉斯
吉布地
吉爾吉斯
吉里巴斯
幾內亞
幾內亞比索
加拿大
加彭
迦納
柬埔寨
教廷（梵蒂岡）
捷克共和國
喀麥隆
卡達
開曼群島
科特迪瓦（象牙海岸）
科威特
可可斯（基林）群島
克羅埃西亞
肯亞
庫克群島
拉脫維亞
賴比瑞亞
賴索托
冷岸及央棉群島
黎巴嫩
立陶宛
利比亞
寮國人民共和國
列支敦士登
留尼旺
盧安達
盧森堡
羅馬尼亞
馬達加斯加
馬丁尼克
馬爾地夫
馬爾他
馬拉威
馬來西亞
馬利
馬其頓，前南斯拉夫共和國
馬約特島
曼島
茅利塔尼亞
美國
蒙古
蒙特色拉特島
孟加拉
祕魯
緬甸
模里西斯
摩爾多瓦共和國
摩洛哥
摩納哥
莫三比克
莫桑比克
墨西哥
納米比亞
奈及利亞
南非
南極洲
南喬治亞島和南桑威奇群島
南蘇丹
尼加拉瓜
尼泊爾
尼日
紐埃
紐西蘭
挪威
諾福克島
諾魯
皮特康
葡萄牙
蒲隆地
千里達及托巴哥
喬治亞
日本
瑞典
瑞士
薩爾瓦多
薩摩亞
塞爾維亞
塞內加爾
塞席爾
賽普勒斯
沙烏地阿拉伯
尚比亞
聖巴泰勒米
聖誕島
聖多美和普林西比
聖赫勒拿、阿森松和特里斯坦達庫尼亞
聖克里斯多福及尼維斯
聖露西亞
聖馬丁島（法屬部分）
聖馬丁島（荷屬部分）
聖皮瑞及麥克隆
聖文森及格瑞那丁
獅子山
史瓦濟蘭
斯里蘭卡
斯洛伐克
斯洛維尼亞
蘇丹
蘇利南
所羅門群島
索馬利亞
塔吉克
台灣地區
泰國
坦尚尼亞
突尼西亞
土耳其
土克斯及開科斯群島
土庫曼
吐瓦魯
托克勞
瓦利斯及福杜納
萬那杜
維德角
委內瑞拉共和國
汶萊達魯薩蘭國
烏干達
烏克蘭
烏拉圭
烏茲別克
西班牙
西撒哈拉
希臘
辛巴威
新加坡
新喀里多尼亞
匈牙利
敘利亞
牙買加
亞美尼亞
亞塞拜然
葉門
伊拉克
伊朗
衣索比亞
以色列
義大利
印度
印尼
英國
英屬維京群島
英屬印度洋領地
約旦
越南
澤西島
直布羅陀
智利
中非共和國
中國
中國香港特別行政區