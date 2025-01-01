AI Crawl Control
Visibilidade e controle para raspagem de conteúdo de IA
Os crawlers de IA podem raspar páginas web milhares de vezes para cada referência que enviam. O AI Crawl Control permite que você controle quando e como eles podem acessar seu conteúdo.
Vantagens do Cloudflare AI Crawl Control
Melhor visibilidade
Entenda quais crawlers de IA estão extraindo dados de seu site, com que frequência o fazem e se estão seguindo suas regras.
Controle mais forte
Defina uma estratégia para cada crawler, determinando quais devem ser bloqueados e quais devem ser permitidos.
Detecção precisa
Utilize aprendizado de máquina, análise comportamental e impressão digital com base na visibilidade da Cloudflare em 20% de todo o tráfego da internet.
COMO FUNCIONA
Bloquear, permitir ou cobrar crawlers de IA em seu site
A Cloudflare identifica e registra mais bots de IA do que qualquer outro provedor, graças à nossa ampla visibilidade do tráfego global da internet.
O AI Crawl Control utiliza essa visibilidade para oferecer insights detalhados sobre a atividade dos crawlers de IA nos seus domínios. Ele também permite que você:
- Bloqueie ou permita crawlers específicos
- Cobre de determinados crawlers o acesso ao seu conteúdo [em beta privado]
O que nossos clientes dizem
The great thing about Cloudflare Bot Management solutions is I don't need to spend time fine-tuning. Os algoritmos de aprendizado de máquina funcionam porque a Cloudflare tem dados excelentes. Our lives are 1000 times easier while still ensuring our sites are both safe and fast for our customers.
Manager, Security Engineering — SoFi
Principais casos de uso do AI Crawl Control
Proteja sua propriedade intelectual
Decida quais crawlers de IA podem acessar quais domínios nos seus ambientes digitais.
Melhore o desempenho da web
Evitar que rastreamentos repetidos de IA sobrecarreguem seus servidores de origem
Limpar dados analíticos de marketing
Evitar que os crawlers de IA distorçam o rastreamento da web com raspagens repetidas
