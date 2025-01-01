Inscreva-se

AI Crawl Control

Visibilidade e controle para raspagem de conteúdo de IA

Os crawlers de IA podem raspar páginas web milhares de vezes para cada referência que enviam. O AI Crawl Control permite que você controle quando e como eles podem acessar seu conteúdo.

Vantagens do Cloudflare AI Crawl Control

Melhor visibilidade

Entenda quais crawlers de IA estão extraindo dados de seu site, com que frequência o fazem e se estão seguindo suas regras.

Controle mais forte

Defina uma estratégia para cada crawler, determinando quais devem ser bloqueados e quais devem ser permitidos.

Detecção precisa

Utilize aprendizado de máquina, análise comportamental e impressão digital com base na visibilidade da Cloudflare em 20% de todo o tráfego da internet.

Monetização

Cobre os crawlers de IA de sua escolha pela raspagem de seus dados [em beta privado].

COMO FUNCIONA

Bloquear, permitir ou cobrar crawlers de IA em seu site

A Cloudflare identifica e registra mais bots de IA do que qualquer outro provedor, graças à nossa ampla visibilidade do tráfego global da internet.

O AI Crawl Control utiliza essa visibilidade para oferecer insights detalhados sobre a atividade dos crawlers de IA nos seus domínios. Ele também permite que você:

  • Bloqueie ou permita crawlers específicos
  • Cobre de determinados crawlers o acesso ao seu conteúdo [em beta privado]
O que nossos clientes dizem

Rastreamento de IA

Logotipo - Sofi

The great thing about Cloudflare Bot Management solutions is I don't need to spend time fine-tuning. Os algoritmos de aprendizado de máquina funcionam porque a Cloudflare tem dados excelentes. Our lives are 1000 times easier while still ensuring our sites are both safe and fast for our customers.

Manager, Security Engineering — SoFi

Principais casos de uso do AI Crawl Control

Proteja sua propriedade intelectual

Decida quais crawlers de IA podem acessar quais domínios nos seus ambientes digitais.

Melhore o desempenho da web

Evitar que rastreamentos repetidos de IA sobrecarreguem seus servidores de origem

Limpar dados analíticos de marketing

Evitar que os crawlers de IA distorçam o rastreamento da web com raspagens repetidas

Saiba mais sobre os recursos de gerenciamento de bots da Cloudflare

Recursos

Documentação

AI Crawl Control

Imprensa

A Cloudflare acabou de mudar a forma como os crawlers de IA coletam dados da internet em geral. A abordagem baseada em permissão abre caminho para um novo modelo de negócios.

Blog

O rastreamento antes da redução… das referências: entendendo o impacto da IA nos provedores de conteúdo.

Tem interesse no AI Crawl Control para sua empresa?

