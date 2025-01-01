Me interesa

Visibilidad y control para la apropiación de contenidos de IA

Los rastreadores de IA pueden rastrear páginas web miles de veces por cada referencia que envían. AI Crawl Control te permite controlar cuándo y cómo pueden acceder a tu contenido.

Ventajas de AI Crawl Control de Cloudflare

Mejor visibilidad

Conoce qué rastreadores de IA están explorando tu sitio, con qué frecuencia lo hacen y si respetan tus reglas.

Mayor control

Establece una estrategia rastreador por rastreador para decidir a quién quieres bloquear y a quién otorgar permiso.

Detección precisa

Utiliza el aprendizaje automático, el análisis de comportamiento y la huella digital en función de la visibilidad que tiene Cloudflare del 20 % de todo el tráfico de Internet.

Monetización

Cobra a los rastreadores de IA que quieras por tomar tus datos [en versión beta privada].

CÓMO FUNCIONA

Bloquea, permite o cobra a los rastreadores de IA en tu sitio web

Cloudflare detecta e identifica más bots de IA que cualquier otro proveedor, gracias a nuestra amplia visibilidad del tráfico global de Internet.

AI Crawl Control aprovecha esta visibilidad para brindarte un conocimiento detallado sobre la actividad de los rastreadores de IA en tus dominios. También te permite hacer lo siguiente:

  • Bloquear o permitir rastreadores específicos
  • Cobra a ciertos rastreadores por acceder a tu contenido [en versión beta privada]
Qué dicen nuestros clientes

Rastreo de IA

Lo bueno de las soluciones de gestión de bots de Cloudflare es que no necesito dedicar tiempo a la configuración. Los algoritmos de aprendizaje automático funcionan porque Cloudflare maneja una gran cantidad de datos, Nuestras vidas son 1000 veces más sencillas y, al mismo tiempo, nos aseguramos de que nuestros sitios sean seguros y rápidos para nuestros clientes.

Responsable de Ingeniería de Seguridad — SoFi

Principales casos de uso de AI Crawl Control

Protege tu propiedad intelectual

Decide qué rastreadores de IA pueden acceder a qué dominios en tus entornos digitales

Mejora el rendimiento web

Evita que los rastreos repetidos de IA saturen tus servidores de origen

Depura los análisis de marketing

Evita que los rastreadores de IA distorsionen el seguimiento web con extracciones repetidas de datos

Recursos

Documentación

AI Crawl Control

Prensa

Cloudflare acaba de cambiar la manera en que los rastreadores de IA rastrean Internet en general. El enfoque basado en permisos da paso a un nuevo modelo de negocio.

Blog

El rastreo antes de la caída... de referencias: entender el impacto de la IA en los proveedores de contenido.

