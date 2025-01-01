AI Crawl Control
Visibilidad y control para la apropiación de contenidos de IA
Los rastreadores de IA pueden rastrear páginas web miles de veces por cada referencia que envían. AI Crawl Control te permite controlar cuándo y cómo pueden acceder a tu contenido.
Ventajas de AI Crawl Control de Cloudflare
Mejor visibilidad
Conoce qué rastreadores de IA están explorando tu sitio, con qué frecuencia lo hacen y si respetan tus reglas.
Mayor control
Establece una estrategia rastreador por rastreador para decidir a quién quieres bloquear y a quién otorgar permiso.
Detección precisa
Utiliza el aprendizaje automático, el análisis de comportamiento y la huella digital en función de la visibilidad que tiene Cloudflare del 20 % de todo el tráfico de Internet.
Monetización
Cobra a los rastreadores de IA que quieras por tomar tus datos [en versión beta privada].
CÓMO FUNCIONA
Bloquea, permite o cobra a los rastreadores de IA en tu sitio web
Cloudflare detecta e identifica más bots de IA que cualquier otro proveedor, gracias a nuestra amplia visibilidad del tráfico global de Internet.
AI Crawl Control aprovecha esta visibilidad para brindarte un conocimiento detallado sobre la actividad de los rastreadores de IA en tus dominios. También te permite hacer lo siguiente:
- Bloquear o permitir rastreadores específicos
- Cobra a ciertos rastreadores por acceder a tu contenido [en versión beta privada]
Qué dicen nuestros clientes
Lo bueno de las soluciones de gestión de bots de Cloudflare es que no necesito dedicar tiempo a la configuración. Los algoritmos de aprendizaje automático funcionan porque Cloudflare maneja una gran cantidad de datos, Nuestras vidas son 1000 veces más sencillas y, al mismo tiempo, nos aseguramos de que nuestros sitios sean seguros y rápidos para nuestros clientes.
Responsable de Ingeniería de Seguridad — SoFi
Principales casos de uso de AI Crawl Control
Protege tu propiedad intelectual
Decide qué rastreadores de IA pueden acceder a qué dominios en tus entornos digitales
Mejora el rendimiento web
Evita que los rastreos repetidos de IA saturen tus servidores de origen
Depura los análisis de marketing
Evita que los rastreadores de IA distorsionen el seguimiento web con extracciones repetidas de datos
