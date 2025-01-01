AI Crawl Control

Cloudflare는 글로벌 인터넷 트래픽에 대한 광범위한 가시성 덕분에 다른 어떤 공급자보다 더 많은 AI 봇을 식별하고 그 지문을 채취합니다.

AI Crawl Control은 이러한 가시성을 활용하여 도메인에서 벌어지는 AI 크롤러 활동에 대해 자세한 인사이트를 제공합니다. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.