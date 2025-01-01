가입

AI 콘텐츠 스크래핑에 대한 가시성 및 제어

AI 크롤러는 방문자를 유입시키는 횟수에 비해 수천 배 많은 횟수로 웹 페이지를 스크래핑할 수 있습니다. AI Crawl Control을 통해 콘텐츠 접근 시기와 방법을 제어할 수 있습니다.

Cloudflare의 AI Crawl Control 이점

더 나은 가시성

어떤 AI 크롤러가 귀사의 사이트를 스크래핑하는지, 얼마나 자주 스크래핑하는지, 그리고 크롤러가 귀사의 규칙을 준수하고 있는지 이해하세요.

더욱 강력한 제어

차단해야 할 대상과 허용해야 할 대상을 구별할 수 있도록 크롤러별 전략을 설정하세요.

정확한 감지

모든 인터넷 트래픽 중 20%에 대한 Cloudflare의 가시성을 바탕으로 머신 러닝, 행동 분석, 지문 인식을 사용하세요.

수익화

원하는 AI 크롤러에 데이터 스크래핑 비용을 청구[비공개 베타].

작동 방식

웹사이트에서 AI 크롤러를 차단하거나, 허용하거나, 요금을 부과

Cloudflare는 글로벌 인터넷 트래픽에 대한 광범위한 가시성 덕분에 다른 어떤 공급자보다 더 많은 AI 봇을 식별하고 그 지문을 채취합니다.

AI Crawl Control은 이러한 가시성을 활용하여 도메인에서 벌어지는 AI 크롤러 활동에 대해 자세한 인사이트를 제공합니다. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.

고객 후기

AI 크롤링

The great thing about Cloudflare Bot Management solutions is I don't need to spend time fine-tuning. 기계 학습 알고리즘이 Cloudflare가 축적된 데이터를 활용하여 알아서 조정해 주거든요. Our lives are 1000 times easier while still ensuring our sites are both safe and fast for our customers.

보안 엔지니어링 관리자 — SoFi

주요 AI Crawl Control 사용 사례

지적 재산 보호

어떤 AI 크롤러가 귀사의 디지털 환경 내 어느 도메인에 접근할 수 있을지 결정하세요

웹 성능 개선

반복적인 AI 크롤링으로 원본 서버에 부하가 발생하는 것을 방지하세요

마케팅 분석 정리하기

AI 크롤러가 반복적인 스크래핑으로 웹 트래킹을 왜곡하지 않도록 방지하세요

Cloudflare의 봇 관리 기능에 대해 자세히 알아보세요

리소스

문서

AI Crawl Control

언론

Cloudflare에서 이제 AI 크롤러가 대규모로 인터넷을 스크래핑하는 방식을 변경했습니다. 권한 기반 접근 방식을 통해 새로운 비즈니스 모델을 구축합니다.

블로그

참조 트래픽의 감소 전조와 크롤링: AI가 콘텐츠 공급자에 미치는 영향 이해하기

비즈니스에 AI Crawl Control을 적용하는 데 관심이 있으신가요?

