AI Crawl Control
AI 콘텐츠 스크래핑에 대한 가시성 및 제어
AI 크롤러는 방문자를 유입시키는 횟수에 비해 수천 배 많은 횟수로 웹 페이지를 스크래핑할 수 있습니다. AI Crawl Control을 통해 콘텐츠 접근 시기와 방법을 제어할 수 있습니다.
Cloudflare의 AI Crawl Control 이점
더 나은 가시성
어떤 AI 크롤러가 귀사의 사이트를 스크래핑하는지, 얼마나 자주 스크래핑하는지, 그리고 크롤러가 귀사의 규칙을 준수하고 있는지 이해하세요.
더욱 강력한 제어
차단해야 할 대상과 허용해야 할 대상을 구별할 수 있도록 크롤러별 전략을 설정하세요.
정확한 감지
모든 인터넷 트래픽 중 20%에 대한 Cloudflare의 가시성을 바탕으로 머신 러닝, 행동 분석, 지문 인식을 사용하세요.
작동 방식
웹사이트에서 AI 크롤러를 차단하거나, 허용하거나, 요금을 부과
Cloudflare는 글로벌 인터넷 트래픽에 대한 광범위한 가시성 덕분에 다른 어떤 공급자보다 더 많은 AI 봇을 식별하고 그 지문을 채취합니다.
AI Crawl Control은 이러한 가시성을 활용하여 도메인에서 벌어지는 AI 크롤러 활동에 대해 자세한 인사이트를 제공합니다. 또한 다음을 수행할 수 있습니다.
- 특정 크롤러 차단 또는 허용
- 특정 크롤러에 콘텐츠 접근 비용 청구[비공개 베타 버전]
고객 후기
The great thing about Cloudflare Bot Management solutions is I don't need to spend time fine-tuning. 기계 학습 알고리즘이 Cloudflare가 축적된 데이터를 활용하여 알아서 조정해 주거든요. Our lives are 1000 times easier while still ensuring our sites are both safe and fast for our customers.
보안 엔지니어링 관리자 — SoFi
주요 AI Crawl Control 사용 사례
지적 재산 보호
어떤 AI 크롤러가 귀사의 디지털 환경 내 어느 도메인에 접근할 수 있을지 결정하세요
웹 성능 개선
반복적인 AI 크롤링으로 원본 서버에 부하가 발생하는 것을 방지하세요
마케팅 분석 정리하기
AI 크롤러가 반복적인 스크래핑으로 웹 트래킹을 왜곡하지 않도록 방지하세요