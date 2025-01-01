AI Crawl Control
Visibilidad y control para la apropiación de contenido de IA
Los rastreadores de IA pueden extraer páginas web miles de veces por cada referencia que envían. AI Crawl Control te permite controlar cuándo y cómo pueden acceder a tu contenido.
Ventajas de AI Crawl Control de Cloudflare
Mejor visibilidad
Entiende qué rastreadores de IA exploran tu sitio, con qué frecuencia y si respetan tus reglas.
Mayor control
Establece una estrategia para cada rastreador a fin de determinar a quién se debe bloquear y quién se debe permitir.
Detección precisa
Utiliza el aprendizaje automático, el análisis de comportamiento y la huella digital gracias a la visibilidad de Cloudflare sobre el 20 % de todo el tráfico de Internet.
Monetización
Cobra a los rastreadores de IA que elijas por la extracción de tus datos [en versión beta privada].
CÓMO FUNCIONA
Bloquear, permitir o cobrar a los rastreadores de IA en tu sitio web
Cloudflare detecta y registra más bots de IA que cualquier otro proveedor, gracias a nuestra amplia visibilidad del tráfico global de Internet.
AI Crawl Control utiliza esta visibilidad para proporcionarte información detallada sobre la actividad de los rastreadores de IA en tus dominios. También te permite:
- Bloquear o permitir rastreadores específicos
- Cobra a determinados rastreadores por el acceso a tu contenido [en versión beta privada]
Qué dicen nuestros clientes
Lo increíble de las soluciones de Cloudflare Bot Management es que no necesito perder tiempo en optimización. Los algoritmos de aprendizaje automático funcionan porque Cloudflare maneja una gran cantidad de datos, Esto facilita mucho más nuestras vidas gracias a que garantiza que nuestros sitios estén seguros y rápidos para nuestros clientes.
Gerente de Ingeniería de seguridad — SoFi
Principales casos de uso de AI Crawl Control
Protege tu propiedad intelectual
Decide qué rastreadores de IA pueden acceder a cada dominio de tus entornos digitales
Mejora el rendimiento web
Evita que los rastreos repetidos de IA saturen tus servidores de origen
Depura los análisis de marketing
Evita que los rastreadores de IA desvirtúen el seguimiento web con extracciones repetidas
