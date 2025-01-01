AI Crawl Control

Cloudflareは、世界のインターネットトラフィックに対する広範な可視性のおかげで、他のどのプロバイダーよりも多くのAIボットを検知し、フィンガープリントしています。

AI Crawl Controlは、この可視性を活用して、ドメイン上のAIクローラー活動に関する詳細な洞察を提供します。また、次のことができます：