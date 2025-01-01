サインアップ

AI Crawl Control

AIコンテンツスクレイピングの可視性と制御

AIクローラーは、リファラルを送信するたびに、ウェブページを何千回もスクレイピングする場合があります。AI Crawl Controlにより、コンテンツへのアクセスのタイミングと方法を制御できます。

無料で始める
AI Audit・ヒーロー・画像

CloudflareのAI Crawl Controlの利点

AI Audit - メリット - 可視性の向上 - アイコン
可視性の向上

どのAIクローラーがあなたのサイトをスクレイピングしているのか、どのくらいの頻度で行っているのか、そしてそれらがあなたのルールに従っているかを理解しましょう。

AI Audit - メリット - コントロールの強化 - アイコン
より強力な制御

クローラーごとの戦略を設定し、ブロックするクローラーと許可するクローラーを決定します。

AI Audit - メリット - 正確な検出 - アイコン
正確な検出

Cloudflareの全インターネットトラフィックの20％に対する可視性に基づき、機械学習、行動分析、フィンガープリンティングを使用します。

価格 - オレンジ
収益化

データのスクレイピングに対して、選択したAIクローラーに請求[プライベートベータ版]

仕組み

WebサイトでAIクローラーをブロック、許可、請求

Cloudflareは、世界のインターネットトラフィックに対する広範な可視性のおかげで、他のどのプロバイダーよりも多くのAIボットを検知し、フィンガープリントしています。

AI Crawl Controlは、この可視性を活用して、ドメイン上のAIクローラー活動に関する詳細な洞察を提供します。また、次のことができます：

  • 特定のクローラーをブロックしたり許可したりする
  • 特定のクローラーがコンテンツにアクセスする際に対価を徴収 [プライベートベータ版]
AI Audit - WebサイトでAIクローラーをブロック、許可、または請求 - 画像

お客様の声

AIクローラー

ロゴ - Sofi

Cloudflareボット管理ソリューションの素晴らしい点は、微調整に時間を費やす必要がないことです。Cloudflareは優れたデータを備えているため、機械学習アルゴリズムがうまく機能するのです。作業は1000倍楽になったのに、お客様向けサイトの安全性や高速性も変わらず確保できています。

セキュリティエンジニアリング担当マネージャー — SoFi

日本航空のロゴ（白）
Indeedのロゴ（白）
Ziff Davisのロゴ（白）
配信ヒーローのロゴ（白）
Wernerのロゴ（白）
Canvaのロゴ（白）
Knaufのロゴ（白）
Jetblueのロゴ（白）
AI Crawl Controlの主なユースケース

アイコン - AI Audit
知的財産を保護する

どのAIクローラーが、デジタル環境のどのドメインにアクセスできるかを管理する

アイコン - パフォーマンスボルト
Webパフォーマンスを向上

繰り返しのAIクロールが配信元サーバーを圧倒するのを防ぐ

Web analyticsのアイコン
マーケティング分析を整理する

AIクローラーによる繰り返しのスクレイピングで、Webのトラッキングデータが歪むのを防ぐ

Cloudflareのボット管理機能の詳細

詳細を見る

リソース

AI Audit - リソースカード - AI Audit - ドキュメント - 画像

ドキュメンテーション

AI Crawl Control

詳細を見る
AI Audit - リソースカード - プレス - Cloudflareは、AIクローラーによるインターネット全体のスクレイピング方法を変えました... - 画像

プレス

Cloudflareは、AIクローラーがインターネット全体をスクレイピングする方法を変更しました。許可ベースのアプローチにより、新しいビジネスモデルへの道が開かれます。

詳細を見る
AI Audit - リソースカード - ブログ - 少ない参照でクロール… - 画像

ブログ

少ない参照でクロール：AIがコンテンツプロバイダーに与える影響を理解する。

詳細を見る

AI Crawl Controlに関心をお持ちですか？

お問い合わせ

