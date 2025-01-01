AI Crawl Control
Sichtbarkeit und Kontrolle für KI-basiertes Content Scraping
KI-Crawler können Webseiten tausende Male für jeden von ihnen gesendeten Verweis durchsuchen. Mit AI Crawl Control können Sie steuern, wann und wie sie auf Ihre Inhalte zugreifen dürfen.
Vorteile von AI Crawl Control von Cloudflare
Mehr Transparenz
Verstehen Sie, welche KI-Crawler Ihre Website crawlen, wie oft sie dies tun und ob sie Ihre Regeln einhalten.
Stärkere Kontrolle
Legen Sie eine Crawler-für-Crawler-Strategie fest, wer blockiert werden soll und wer durchgelassen werden darf.
Korrekte Erkennung
Nutzen Sie Machine Learning, Verhaltensanalysen und Fingerprinting, basierend auf den Einblick von Cloudflare in 20 % des gesamten Internet-Traffics.
Monetarisierung
Berechnen Sie den KI-Crawlern Ihrer Wahl Gebühren für das Auslesen Ihrer Daten [in privater Beta-Phase].
FUNKTIONSWEISE
KI-Crawler auf Ihrer Website blockieren, zulassen mit Gebühren belasten
Dank unseres umfassenden Einblicks in den globalen Internet-Traffic kann Cloudflare mehr KI-Bots erkennen und per Fingerprinting erfassen als jeder andere Anbieter.
AI Crawl Control nutzt diese Sichtbarkeit, um Ihnen einen detaillierten Einblick in die Aktivitäten von KI-Crawlern auf Ihren Domains zu geben. Dadurch können Sie auch:
- Bestimmte Crawler blockieren oder zulassen
- Gebühren für bestimmte Crawler für den Zugriff auf Ihre Inhalte erheben [in privater Beta-Phase]
Das sagen unsere Kunden
The great thing about Cloudflare Bot Management solutions is I don't need to spend time fine-tuning. Wegen der hohen Qualität der Cloudflare-Daten funktionieren die Machine Learning-Algorithmen auch so. Our lives are 1000 times easier while still ensuring our sites are both safe and fast for our customers.
Manager, Security Engineering — SoFi
Wichtigste Anwendungsfälle für AI Crawl Control
Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum
Entscheiden Sie, welche KI-Crawler auf welche Domains in Ihren digitalen Umgebungen zugreifen dürfen.
Webperformance steigern
Verhindern Sie, dass wiederholte KI-Crawls Ihre Ursprungsserver überlasten.
Bereinigen Sie Ihre Marketinganalysen
Verhindern Sie, dass KI-Crawler das Web-Tracking durch wiederholtes Scraping verfälschen.