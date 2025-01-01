AI Crawl Control
Kontrola nad pozyskiwaniem danych przez SI
Roboty indeksujące SI mogą przeszukiwać strony internetowe tysiące razy na każde przekierowanie, które wysyłają. AI Crawl Control pozwala kontrolować, kiedy i jak mogą uzyskać dostęp do Twoich treści.
Korzyści z oferowanej przez Cloudflare AI Crawl Control
Lepszy wgląd
Dowiedz się, jakie roboty indeksujące SI przeszukują Twoją witrynę, jak często to robią i czy przestrzegają Twoich zasad.
Mocniejsza kontrola
Ustal strategie dla poszczególnych robotów indeksujących, określając, które powinny być blokowane, a którym można zezwolić na dostęp.
Dokładne wykrywanie
Wykorzystaj uczenie maszynowe, analizę behawioralną i tworzenie odcisków cyfrowych w oparciu o wgląd Cloudflare w 20% całego ruchu w Internecie.
Monetyzacja
Naliczaj opłaty za dostęp wybranych robotów indeksujących do Twoich danych [w prywatnej wersji beta].
JAK TO DZIAŁA
Blokuj roboty indeksujące SI w swojej witrynie , zezwalaj im na dostęp lub pobieraj od nich opłaty
Cloudflare widzi i rozpoznaje więcej botów SI niż jakikolwiek inny dostawca dzięki szerokiemu wglądowi w globalny ruch internetowy.
AI Crawl Control wykorzystuje to, aby zapewnić Ci szczegółowe dane o aktywności robotów indeksujących SI w Twoich domenach. Ponadto umożliwia:
- Blokowanie lub zezwalanie na dostęp określonych robotów indeksujących
- Naliczanie opłat za dostęp niektórych crawlerów do Twoich treści [w prywatnej wersji beta]
Co mówią nasi klienci
Zaletą rozwiązań Cloudflare Bot Management jest to, że nie muszę spędzać czasu na ich dostrajaniu. Algorytmy uczenia maszynowego po prostu działają, ponieważ Cloudflare ma tak świetne dane. Nasze życie jest dzięki temu 1000 razy prostsze, a jednocześnie możemy zadbać o to, aby nasze witryny były bezpieczne i szybko działały.
Kierownik ds. bezpieczeństwa, SoFi
Najważniejsze przypadki użycia AI Crawl Control
Chroń swoją własność intelektualną
Zdecyduj, które roboty indeksujące SI mogą uzyskać dostęp do poszczególnych domen w Twoich środowiskach cyfrowych
Poprawa wydajności sieci
Zapobiegaj przeciążeniu serwerów pochodzenia przez wielokrotne indeksowanie SI
Uporządkuj analizy marketingowe
Zapobiegaj zniekształcaniu statystyk ruchu w witrynach przez wielokrotne pozyskiwanie danych przez roboty indeksujące SI
