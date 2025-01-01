Zarejestruj się

AI Crawl Control

Kontrola nad pozyskiwaniem danych przez SI

Roboty indeksujące SI mogą przeszukiwać strony internetowe tysiące razy na każde przekierowanie, które wysyłają. AI Crawl Control pozwala kontrolować, kiedy i jak mogą uzyskać dostęp do Twoich treści.

Korzyści z oferowanej przez Cloudflare AI Crawl Control

Lepszy wgląd

Dowiedz się, jakie roboty indeksujące SI przeszukują Twoją witrynę, jak często to robią i czy przestrzegają Twoich zasad.

Mocniejsza kontrola

Ustal strategie dla poszczególnych robotów indeksujących, określając, które powinny być blokowane, a którym można zezwolić na dostęp.

Dokładne wykrywanie

Wykorzystaj uczenie maszynowe, analizę behawioralną i tworzenie odcisków cyfrowych w oparciu o wgląd Cloudflare w 20% całego ruchu w Internecie.

Monetyzacja

Naliczaj opłaty za dostęp wybranych robotów indeksujących do Twoich danych [w prywatnej wersji beta].

JAK TO DZIAŁA

Blokuj roboty indeksujące SI w swojej witrynie , zezwalaj im na dostęp lub pobieraj od nich opłaty

Cloudflare widzi i rozpoznaje więcej botów SI niż jakikolwiek inny dostawca dzięki szerokiemu wglądowi w globalny ruch internetowy.

AI Crawl Control wykorzystuje to, aby zapewnić Ci szczegółowe dane o aktywności robotów indeksujących SI w Twoich domenach. Ponadto umożliwia:

  • Blokowanie lub zezwalanie na dostęp określonych robotów indeksujących
  • Naliczanie opłat za dostęp niektórych crawlerów do Twoich treści [w prywatnej wersji beta]
Co mówią nasi klienci

Indeksowanie AI

Logo — SoFi

Zaletą rozwiązań Cloudflare Bot Management jest to, że nie muszę spędzać czasu na ich dostrajaniu. Algorytmy uczenia maszynowego po prostu działają, ponieważ Cloudflare ma tak świetne dane. Nasze życie jest dzięki temu 1000 razy prostsze, a jednocześnie możemy zadbać o to, aby nasze witryny były bezpieczne i szybko działały.

Kierownik ds. bezpieczeństwa, SoFi

Białe logo Japan Airlines
Białe logo Indeed
Logo Ziff Davis białe
Białe logo Delivery Hero
Logo Werner (białe)
Logo Canva (białe)
Logo Knauf w kolorze białym
Białe logo Jetblue
Najważniejsze przypadki użycia AI Crawl Control

Chroń swoją własność intelektualną

Zdecyduj, które roboty indeksujące SI mogą uzyskać dostęp do poszczególnych domen w Twoich środowiskach cyfrowych

Poprawa wydajności sieci

Zapobiegaj przeciążeniu serwerów pochodzenia przez wielokrotne indeksowanie SI

Uporządkuj analizy marketingowe

Zapobiegaj zniekształcaniu statystyk ruchu w witrynach przez wielokrotne pozyskiwanie danych przez roboty indeksujące SI

Dowiedz się więcej o możliwościach Cloudflare w zakresie zarządzania botami

Zasoby

AI Audit — Karta Zasoby — AI Audit — Dokumentacja — obraz

Dokumentacja

AI Crawl Control

AI Audit — Karta zasobów — Prasa — Firma Cloudflare właśnie zmienia sposób, w jaki roboty indeksujące SI przeszukują Internet… — Obraz

Dla prasy

Firma Cloudflare właśnie zmienia sposób, w jaki roboty indeksujące SI przeszukują Internet — podejście oparte na uprawnieniach pozwala wprowadzić nowy model biznesowy.

AI Audit — Karta Zasoby — Blog — Indeksowanie a spadek liczby przekierowań… — Obraz

Blog

Indeksowanie a spadek liczby przekierowań: wpływ sztucznej inteligencji na dostawców treści.

Czy interesuje Cię AI Crawl Control dla Twojej firmy?

