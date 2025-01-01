AI Crawl Control

Zaletą rozwiązań Cloudflare Bot Management jest to, że nie muszę spędzać czasu na ich dostrajaniu. Algorytmy uczenia maszynowego po prostu działają, ponieważ Cloudflare ma tak świetne dane. Nasze życie jest dzięki temu 1000 razy prostsze, a jednocześnie możemy zadbać o to, aby nasze witryny były bezpieczne i szybko działały.

Kierownik ds. bezpieczeństwa, SoFi