Visibilità e controllo per lo scraping di contenuto IA

I crawler IA possono eseguire lo scraping delle pagine Web migliaia di volte per ogni riferimento che inviano. AI Crawl Control ti consente di controllare quando e come possono accedere ai tuoi contenuti.

Vantaggi di AI Crawl Control di Cloudflare

Migliore visibilità

Scopri quali crawler di intelligenza artificiale stanno eseguendo lo scraping del tuo sito, con quale frequenza lo fanno e se stanno rispettando le tue regole.

Maggior controllo

Imposta una strategia crawler per crawler per stabilire chi deve essere bloccato e chi deve essere autorizzato.

Rilevamento accurato

Utilizza il machine learning, l'analisi del comportamento e il fingerprinting basati sulla visibilità di Cloudflare sul 20% di tutto il traffico Internet.

Monetizzazione

Addebita ai crawler IA di tua scelta la scansione dei dati [in versione beta privata].

COME FUNZIONA

Blocca, consenti o addebita i crawler IA sul tuo sito Web

Cloudflare rileva e identifica più bot IA di qualsiasi altro provider, grazie alla nostra ampia visibilità sul traffico Internet globale.

AI Crawl Control utilizza questa visibilità per offrirti un'analisi dettagliata dell'attività dei crawler IA sui tuoi domini. Ti permette anche di:

Cosa dicono i clienti

AI Crawl

The great thing about Cloudflare Bot Management solutions is I don't need to spend time fine-tuning. Gli algoritmi di machine learning funzionano semplicemente perché Cloudflare ha dati così straordinari. Our lives are 1000 times easier while still ensuring our sites are both safe and fast for our customers.

Responsabile, Security Engineering, SoFi

Principali casi d'uso di AI Crawl Control

Proteggi la tua proprietà intellettuale

Decidi quali crawler IA possono accedere a quali domini nei tuoi ambienti digitali

Migliora le prestazioni su Web

Impedisci che le ripetute scansioni dell'IA sovraccarichino i tuoi server di origine

Ottimizza le analisi di marketing

Impedisci ai crawler IA di alterare il monitoraggio del Web con scraping ripetuto

Scopri di più sulle funzionalità di gestione dei bot di Cloudflare

Ulteriori informazioni

Risorse

Documentazione

AI Crawl Control

Stampa

Cloudflare ha appena cambiato il modo in cui i crawler IA esaminano Internet nel suo complesso; l'approccio basato sulle autorizzazioni apre la strada a un nuovo modello di business.

Blog

Il passo prima della caduta… dei riferimenti: comprendere l'impatto dell'IA sui fornitori di contenuti.

Sei interessato ad AI Crawl Control per la tua azienda?

