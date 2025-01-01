AI Crawl Control
Visibilità e controllo per lo scraping di contenuto IA
I crawler IA possono eseguire lo scraping delle pagine Web migliaia di volte per ogni riferimento che inviano. AI Crawl Control ti consente di controllare quando e come possono accedere ai tuoi contenuti.
Vantaggi di AI Crawl Control di Cloudflare
Migliore visibilità
Scopri quali crawler di intelligenza artificiale stanno eseguendo lo scraping del tuo sito, con quale frequenza lo fanno e se stanno rispettando le tue regole.
Maggior controllo
Imposta una strategia crawler per crawler per stabilire chi deve essere bloccato e chi deve essere autorizzato.
Rilevamento accurato
Utilizza il machine learning, l'analisi del comportamento e il fingerprinting basati sulla visibilità di Cloudflare sul 20% di tutto il traffico Internet.
Monetizzazione
Addebita ai crawler IA di tua scelta la scansione dei dati [in versione beta privata].
COME FUNZIONA
Blocca, consenti o addebita i crawler IA sul tuo sito Web
Cloudflare rileva e identifica più bot IA di qualsiasi altro provider, grazie alla nostra ampia visibilità sul traffico Internet globale.
AI Crawl Control utilizza questa visibilità per offrirti un'analisi dettagliata dell'attività dei crawler IA sui tuoi domini. Ti permette anche di:
- Bloccare o consentire crawler specifici
- Addebitare a determinati crawler l'accesso ai tuoi contenuti [in versione beta privata]
Cosa dicono i clienti
The great thing about Cloudflare Bot Management solutions is I don't need to spend time fine-tuning. Gli algoritmi di machine learning funzionano semplicemente perché Cloudflare ha dati così straordinari. Our lives are 1000 times easier while still ensuring our sites are both safe and fast for our customers.
Responsabile, Security Engineering, SoFi
Principali casi d'uso di AI Crawl Control
Proteggi la tua proprietà intellettuale
Decidi quali crawler IA possono accedere a quali domini nei tuoi ambienti digitali
Migliora le prestazioni su Web
Impedisci che le ripetute scansioni dell'IA sovraccarichino i tuoi server di origine
Ottimizza le analisi di marketing
Impedisci ai crawler IA di alterare il monitoraggio del Web con scraping ripetuto
Risorse
Documentazione
AI Crawl Control
Stampa
Cloudflare ha appena cambiato il modo in cui i crawler IA esaminano Internet nel suo complesso; l'approccio basato sulle autorizzazioni apre la strada a un nuovo modello di business.
Blog
Il passo prima della caduta… dei riferimenti: comprendere l'impatto dell'IA sui fornitori di contenuti.