Cloudflare sta introducendo una nuova soluzione tecnica con Pay Per Crawl per sperimentare un modo per aiutare gli autori di contenuti a ricevere un compenso per i loro contributi all'economia dell'intelligenza artificiale. Il Pay Per Crawl consentirà agli autori di controllare l'accesso e di essere pagati, garantendo che le aziende di intelligenza artificiale possano utilizzare contenuti di qualità nel modo giusto, con autorizzazione e compenso. Nel tempo, prevediamo che questo continuerà ad evolversi e potrebbe incorporare una combinazione di strumenti diversi per editori e autori.