Cloudflare exploite l'un des plus grands réseaux mondiaux afin d'aider à gérer et à protéger le trafic de 20 % du web. Nous traitons des milliers de milliards de requêtes chaque jour et disposons par conséquent de solutions de gestion des bots parmi les plus avancées du monde, capables de distinguer avec précision les utilisateurs humains des robots d'exploration IA. Cloudflare identifie et distingue ces derniers grâce à son système sophistiqué de détection des bots, qui allie l'apprentissage automatique, l'analyse comportementale et l'analyse des empreintes numériques (fingerprinting). Ces outils classent le trafic avec précision et distinguent les robots d'exploration IA des bots utilisés par les moteurs de recherche et des autres bots « légitimes ». Cloudflare gère également l'un des plus grands programmes de vérification des bots au monde, conçu pour nous permettre de détecter les bots IA avec une grande précision et pour permettre aux opérateurs de bots de déclarer eux-mêmes l'objectif ou l'intention de leurs robots d'exploration.