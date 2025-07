A Cloudflare alimenta uma das maiores redes do mundo, ajudando a gerenciar e proteger o tráfego de 20% da web. A Cloudflare lida com trilhões de solicitações diariamente e, portanto, tem as soluções de gerenciamento de bots mais avançadas do mundo, distinguindo com precisão entre usuários humanos e crawlers de IA. A Cloudflare identifica e distingue os crawlers de IA por meio de seu sofisticado sistema de detecção de bots, que combina aprendizado de máquina, análise comportamental e impressão digital. Essas ferramentas classificam com precisão o tráfego e separam os crawlers de IA dos bots de mecanismos de pesquisa e de outros bots "bons". A Cloudflare também opera um dos maiores programas de bots verificados do mundo, permitindo detectar crawlers de IA com alta precisão e possibilitando que os operadores de bots declarem por conta própria o propósito ou intenção de seus crawlers.