Cloudflare obsługuje jedną z największych sieci na świecie, pomagając zarządzać ruchem i chronić go w odniesieniu do 20% całego Internetu. Cloudflare obsługuje biliony żądań dziennie, dzięki czemu dysponuje najnowocześniejszymi na świecie rozwiązaniami do zarządzania botami, precyzyjnie rozróżniającymi użytkowników ludzkich od crawlerów SI. Cloudflare identyfikuje i rozróżnia crawlery SI dzięki swojemu zaawansowanemu systemowi wykrywania botów, który łączy uczenie maszynowe, analizę behawioralną i tworzenie odcisków cyfrowych. Narzędzia te precyzyjnie klasyfikują ruch oraz oddzielają crawlery SI od botów wyszukiwarek i innych „dobrych” botów. Cloudflare prowadzi również jeden z największych na świecie programów zweryfikowanych botów, który pozwala z dużą precyzją wykrywać crawlery SI, a operatorzy botów mogą samodzielnie deklarować cel lub zamiar działania swoich crawlerów.