AI Crawl Control
Возможности мониторинга и контроль при скрапинге контента ИИ
ИИ-краулеры могут выполнять скрапинг веб-страниц тысячи раз для каждого отправляемого ими перехода. AI Crawl Control позволяет контролировать когда и как они получают доступ к вашему контенту.
Преимущества AI Crawl Control от Cloudflare
Улучшенная возможность мониторинга
Узнайте, какие ИИ-краулеры сканируют ваш сайт, как часто они это делают и соблюдают ли они ваши правила.
Более строгий контроль.
Установите стратегию для каждого краулера, определяя, кого следует блокировать, а кого пропускать.
Точное обнаружение
Используйте машинное обучение, поведенческий анализ и цифровую идентификацию на основе возможности мониторинга Cloudflare в 20 % всего интернет-трафика.
Монетизация
Взимайте плату с выбранных вами ИИ-краулеров за сканирование ваших данных [в частной бета-версии].
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Блокируйте, разрешайте или взимайте плату с ИИ-краулеров на вашем веб-сайте
Cloudflare видит и идентифицирует больше ботов ИИ, чем любой другой провайдер, благодаря широкому охвату глобального интернет-трафика.
AI Crawl Control использует эту возможность мониторинга, чтобы предоставить вам детальное представление о деятельности ИИ-краулеров на ваших доменах. Это также позволяет вам:
- Блокировать или разрешать доступ определенным краулерам
- Взимать плату с определенных краулеров за доступ к вашему контенту [в частной бета-версии]
Что говорят наши клиенты
Самое замечательное в решениях Cloudflare по управлению ботами это то, что не нужно тратить время на тонкую настройку. Алгоритмы машинного обучения работают как надо просто потому, что у Cloudflare такие замечательные данные. Наша жизнь стала в 1000 раз проще, при этом наши сайты остаются безопасными и быстрыми для наших клиентов.
Менеджер по инженерной безопасности — SoFi
Основные сценарии использования AI Crawl Control
Защитите свою интеллектуальную собственность
Управляйте доступом ИИ-краулеров к разным доменам в вашей цифровой среде
Повышайте производительности веб-ресурсов
Предотвратите перегрузку серверов-источников из-за повторяющихся сканирований ИИ-краулеров.
Очистить маркетинговую аналитику
Не позволяйте ИИ-краулерам искажать веб-отслеживание из-за повторяющегося скрапинга
Ресурсы
Документация
AI Crawl Control
Пресса
Cloudflare только что изменила способ, которым ИИ-краулерысканируют Интернет в целом; подход, основанный на разрешениях, открывает путь для новой бизнес-модели.
Блог
Краулинг перед падением… рефералов: понимание влияния ИИ на поставщиков контента.