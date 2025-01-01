AI Crawl Control

Самое замечательное в решениях Cloudflare по управлению ботами это то, что не нужно тратить время на тонкую настройку. Алгоритмы машинного обучения работают как надо просто потому, что у Cloudflare такие замечательные данные. Наша жизнь стала в 1000 раз проще, при этом наши сайты остаются безопасными и быстрыми для наших клиентов.

Менеджер по инженерной безопасности — SoFi