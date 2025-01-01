Зарегистрироваться

Возможности мониторинга и контроль при скрапинге контента ИИ

ИИ-краулеры могут выполнять скрапинг веб-страниц тысячи раз для каждого отправляемого ими перехода. AI Crawl Control позволяет контролировать когда и как они получают доступ к вашему контенту.

Преимущества AI Crawl Control от Cloudflare

Улучшенная возможность мониторинга

Узнайте, какие ИИ-краулеры сканируют ваш сайт, как часто они это делают и соблюдают ли они ваши правила.

Более строгий контроль.

Установите стратегию для каждого краулера, определяя, кого следует блокировать, а кого пропускать.

Точное обнаружение

Используйте машинное обучение, поведенческий анализ и цифровую идентификацию на основе возможности мониторинга Cloudflare в 20 % всего интернет-трафика.

Монетизация

Взимайте плату с выбранных вами ИИ-краулеров за сканирование ваших данных [в частной бета-версии].

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Блокируйте, разрешайте или взимайте плату с ИИ-краулеров на вашем веб-сайте

Cloudflare видит и идентифицирует больше ботов ИИ, чем любой другой провайдер, благодаря широкому охвату глобального интернет-трафика.

AI Crawl Control использует эту возможность мониторинга, чтобы предоставить вам детальное представление о деятельности ИИ-краулеров на ваших доменах. Это также позволяет вам:

  • Блокировать или разрешать доступ определенным краулерам
  • Взимать плату с определенных краулеров за доступ к вашему контенту [в частной бета-версии]
Что говорят наши клиенты

ИИ-краулинг

Самое замечательное в решениях Cloudflare по управлению ботами это то, что не нужно тратить время на тонкую настройку. Алгоритмы машинного обучения работают как надо просто потому, что у Cloudflare такие замечательные данные. Наша жизнь стала в 1000 раз проще, при этом наши сайты остаются безопасными и быстрыми для наших клиентов.

Менеджер по инженерной безопасности — SoFi

Основные сценарии использования AI Crawl Control

Защитите свою интеллектуальную собственность

Управляйте доступом ИИ-краулеров к разным доменам в вашей цифровой среде

Повышайте производительности веб-ресурсов

Предотвратите перегрузку серверов-источников из-за повторяющихся сканирований ИИ-краулеров.

Очистить маркетинговую аналитику

Не позволяйте ИИ-краулерам искажать веб-отслеживание из-за повторяющегося скрапинга

Узнайте больше о возможностях Cloudflare по управлению ботами

Ресурсы

Документация

AI Crawl Control

Пресса

Cloudflare только что изменила способ, которым ИИ-краулерысканируют Интернет в целом; подход, основанный на разрешениях, открывает путь для новой бизнес-модели.

Блог

Краулинг перед падением… рефералов: понимание влияния ИИ на поставщиков контента.

Вас заинтересовал AI Crawl Control для вашего бизнеса?

