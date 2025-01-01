注册

针对 AI 内容抓取的可见性和控制

AI 爬网程序可能为每一次推荐抓取数千次网页。AI Crawl Control 让您能够掌控这些爬网程序何时以及如何访问网站内容。

Cloudflare AI Crawl Control 的优势

更佳的可见性

了解哪些 AI 爬虫在抓取您的网站、抓取频率，以及它们是否遵循您的规则。

更强的控制

为每个爬虫单独设置策略，决定哪些应被阻止，哪些应被允许通过。

准确检测

使用机器学习、行为分析和指纹识别，基于 Cloudflare 对全球 20% 互联网流量的可见性。

变现

向您选择的 AI 爬虫收取数据爬取费用 [内测中]

工作原理

在您的网站上阻止、允许或对 AI 爬虫收费

凭借对全球互联网流量的广泛可见性，Cloudflare 识别并标记的 AI 机器人数量超过其他任何服务商。

AI Crawl Control 利用这种可见性，为您提供关于域网站上的 AI 爬网程序活动的精细化见解。它也可以让您：

  • 阻止或允许特定爬虫
  • 允许某些爬虫付费访问您的内容 [内测中]
客户感言

AI 抓取

Cloudflare 机器人管理解决方案的最大优点是不需要我花时间进行精细调优。 机器学习算法非常奏效，因为 Cloudflare 拥有如此出色的数据。我们的上线容易了 1000 倍，同时仍可确保我们为客户提供安全快速的网站。

安全工程经理 — SoFi

AI Crawl Control 的主要用例

保护知识产权

决定哪些 AI 爬网程序可以访问您数字环境中的哪些域

改善 Web 性能

防止重复的 AI 抓取导致源服务器过载

清理营销分析

阻止 AI 爬网程序通过重复抓取，导致网络跟踪数据失真

详细了解 Cloudflare 的机器人管理功能

了解更多

资源

文档

AI Crawl Control

媒体中心

Cloudflare 刚刚改变了 AI 爬虫抓取整个互联网内容的方式；基于权限的方法为一种新商业模式铺平道路。

博客

内容爬取活动增加但引用流量下降：理解 AI 对内容提供者的影响。

了解更多

贵公司是否有兴趣使用 AI Crawl Control？

联系我们

