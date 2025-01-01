AI Crawl Control

Cloudflare 机器人管理解决方案的最大优点是不需要我花时间进行精细调优。 机器学习算法非常奏效，因为 Cloudflare 拥有如此出色的数据。我们的上线容易了 1000 倍，同时仍可确保我们为客户提供安全快速的网站。

安全工程经理 — SoFi