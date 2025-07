Cloudflare acaba de cambiar la forma en que los rastreadores de IA rastrean la Internet en general. El enfoque basado en permisos da paso a un nuevo modelo de negocio.

San Francisco, CA, 1 de julio de 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy que ahora es el primer proveedor de infraestructura de Internet que bloquea de forma predeterminada el acceso de los rastreadores de IA al contenido sin permiso o compensación. A partir de hoy, los propietarios de sitios web pueden elegir si quieren que los rastreadores de IA accedan a su contenido, y decidir cómo las empresas de IA pueden utilizarlo. Las empresas de IA ahora también pueden indicar su propósito de forma transparente, si sus rastreadores se utilizan para entrenamiento, inferencia o búsqueda, y esto ayuda a los propietarios de sitios web a decidir qué rastreadores permitir. La nueva configuración predeterminada de Cloudflare es el primer paso hacia un futuro más sostenible tanto para los creadores de contenido como para los innovadores en IA.

Durante décadas, la Internet ha funcionado con un intercambio simple: los motores de búsqueda indexan el contenido y dirigen a los usuarios a los sitios web originales, generando tráfico e ingresos publicitarios para sitios web de todos los tamaños. Este ciclo recompensa a los creadores que producen contenido de calidad con dinero y seguidores, a la vez que ayuda a los usuarios a descubrir información nueva y relevante. Ese modelo ya no funciona. Los rastreadores de IA recopilan contenido como textos, artículos e imágenes para generar respuestas, sin enviar a los visitantes a la fuente original, lo que priva a los creadores de contenido de ingresos y de la satisfacción de saber que alguien está leyendo su contenido. Si desaparece el incentivo para crear contenido original y de calidad, significa una gran perdida para la sociedad y el futuro de la Internet está en riesgo.

"Para que la Internet sobreviva a la era de la IA, debemos dar a las editoriales el control que se merecen y crear un nuevo modelo económico que funcione para todos: creadores, consumidores, creadores de IA del futuro y el futuro de la web". afirmó Matthew Prince, cofundador y director general de Cloudflare. "El contenido original es lo que hace de Internet uno de los mayores inventos del último siglo, y es esencial que los creadores sigan creando contenido. Los rastreadores de IA han estado extrayendo contenido sin límites. Nuestro objetivo es devolver el poder a los creadores y seguir ayudando a las empresas de IA a innovar. Se trata de salvaguardar el futuro de una Internet libre y dinámica con un nuevo modelo que funcione para todos".

“El enfoque innovador de Cloudflare para bloquear los rastreadores de IA es un cambio radical para los editores y establece un nuevo estándar sobre cómo se respeta el contenido en línea Cuando las empresas de IA ya no pueden tomar todo lo que desean sin costo alguno, se abre la puerta a la innovación sostenible basada en el consentimiento y la colaboración”, afirmó Roger Lynch, director ejecutivo de Condé Nast. «Este es un paso crítico hacia la creación de un intercambio de valor justo en Internet que proteja a los creadores, apoye el periodismo de calidad y responsabilice a las empresas de IA».

“Hace tiempo que hemos dicho que las plataformas de IA deben compensar de manera justa a los editores y creadores por utilizar nuestro contenido. "Ahora podemos limitar el acceso a nuestro contenido a aquellos socios de IA que estén dispuestos a participar en acuerdos justos”, dijo Neil Vogel, CEO de Dotdash Meredith Nos enorgullece apoyar a Cloudflare y esperamos utilizar sus herramientas para proteger nuestro contenido y la web abierta.

"Como la editorial más grande del país, compuesta por USA TODAY y más de 200 publicaciones locales en toda la red de USA TODAY, bloquear la apropiación no autorizada y el uso de nuestro contenido original sin una compensación justa es de vital importancia", afirmó Renn Turiano, director de Consumo y Productos, Gannett Media. "A medida que nuestra industria se enfrenta a estos desafíos, confiamos en que la tecnología de Cloudflare ayudará a combatir el robo de IP valiosa".

Los creadores y editores de todo el mundo aprovechan Pinterest para expandir sus negocios, llegar a nuevas audiencias y medir directamente su éxito. A medida que la IA continúa transformando el panorama digital, nos comprometemos a construir una infraestructura de Internet saludable donde el contenido se utilice para su propósito previsto, y que permita que los creadores y editores prosperen”, dijo Bill Ready, director general de Pinterest.

Las empresas de IA, los motores de búsqueda, los investigadores y cualquier otra persona que rastree sitios tienen que ser quienes dicen ser. "Y cualquier plataforma en la web debería tener voz y voto sobre quién está utilizando su contenido y para qué”, afirmó Steve Huffman, cofundador y director general de Reddit «Todo el ecosistema de creadores, plataformas, usuarios web y rastreadores mejorará cuando el rastreo sea más transparente y controlado, y los esfuerzos de Cloudflare son un paso en la dirección correcta para todos»

"Aplaudimos a Cloudflare por abogar por un ecosistema digital sostenible que beneficie a todas las partes interesadas: los consumidores que dependen de información fidedigna, las editoriales que invierten en su creación y los anunciantes que apoyan su difusión", afirmó Vivek Shah, director general de Ziff Davis.

Implementación de un modelo basado en permisos para Internet

Cloudflare impulsa una de las redes más grandes del mundo, y ayuda a gestionar y proteger el tráfico del 20 % de la web. La empresa gestiona billones de solicitudes al día y, por lo tanto, cuenta con las soluciones de gestión de bots más avanzadas del mundo, que distinguen con precisión entre usuarios humanos y rastreadores de IA. En septiembre de 2024, Cloudflare introdujo la opción de bloquear los rastreadores de IA con un solo clic. Desde entonces, más de un millón de clientes han elegido esta opción, que pretende ser una solución agresiva pero simple que detiene la apropiación mientras determinan la estrategia de IA.

Actualmente, Cloudflare dio el siguiente paso para implementar un modelo basado en permisos para los rastreadores de IA. Las empresas de IA ahora deberán obtener un permiso explícito de un sitio web antes de realizar el rastreo. Al registrarse en Cloudflare, a cada nuevo dominio se le preguntará si desea permitir los rastreadores de IA, lo que dará a los nuevos clientes la opción por adelantado de permitir o denegar explícitamente el acceso de los rastreadores de IA. Este cambio significativo implica que cada nuevo dominio comienza con el control predeterminado, y elimina la necesidad de que los propietarios de las páginas web configuren manualmente sus ajustes para excluirlo. Los clientes pueden comprobar fácilmente su configuración y activar el rastreo en cualquier momento si quieren que se acceda libremente a su contenido.

Las principales editoriales, medios de comunicación y empresas de tecnología del mundo adoptan un modelo basado en permisos para el rastreo con IA

Las principales empresas de contenido, medios de comunicación y tecnología apoyan la creación de un futuro más sostenible que valora el contenido original, entre ellas: ADWEEK, The Arena Group, The Associated Press, The Atlantic, Atlas Obscura, BuzzFeed, Inc., Condé Nast, Digital Content Next, DOC, Dotdash Meredith, Drupal & Acquia, EngineEars, Evolve Media, Fortune, Gannett Media, Groundviews.org, Half Baked Newsletter, Hyperscience, IAB Tech Lab, Independent Media, International Center for Journalists, Internet Brands, Linkup, News/Media Alliance, O'Reilly Media, PMC, Pinterest, ProRata AI, Quora, Raptive, Reddit, SimpleFeed, Sky News Group, Snopes.com, SourceForge, Sovrn, Inc., Stack Overflow, StockTwits, SustainableMedia.Center, Third Door Media, TIME, Universal Music Group, Webflow y Ziff Davis.

Las empresas de IA ahora pueden verificar sus rastreadores de manera más confiable.

Ahora Cloudflare está ayudando a que el ecosistema de contenido sea más transparente para las empresas y los creadores de IA. La empresa propuso recientemente nuevas formas para que los bots de IA se autentiquen y para que los sitios web identifiquen esos bots, y le brinda a los creadores y propietarios de sitios web nuevos mecanismos de identificación y control sobre qué rastreadores quieren permitir. Cloudflare está participando en el desarrollo de un nuevo protocolo para ofrecer a los propietarios de bots y a los desarrolladores de agentes de IA una manera pública y estándar de identificarse.

Empresas que apoyan un enfoque basado en permisos para el rastreo de IA

ADWEEK: “Como la portada y página de inicio para los líderes de la industria del marketing, la publicidad y los medios, la posición de ADWEEK ha sido clara: debemos ser compensados por nuestro periodismo e información de calidad de inversión. Estoy encantado de que Cloudflare haya creado un mercado y un mecanismo que nos permitirá participar adecuadamente en la promesa que los LLM tienen para nuestra industria. – Will Lee, director general, ADWEEK

Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud cuya misión es ayudar a crear un mejor servicio de Internet. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos en la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.

Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

