Cloudflare vient de modifier la manière dont les robots d'exploration IA sillonnent Internet afin d'extraire le contenu. L'approche basée sur l'autorisation ouvre la voie à un nouveau modèle économique

Cette solution permet à d'éminents éditeurs et acteurs de l'IA de mettre un terme à l'extraction et à l'utilisation non autorisées de contenu original

Paris, le 1er juillet 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), l'entreprise leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce qu'elle est désormais le premier fournisseur d'infrastructure Internet à bloquer par défaut les robots d'exploration IA qui accèdent à des contenus sans autorisation ni rémunération. À compter d'aujourd'hui, les propriétaires de sites web peuvent choisir s'ils souhaitent que ces robots puissent accéder à leur contenu et décider de quelle manière les entreprises de développement d'IA peuvent l'utiliser. Ces dernières peuvent également indiquer clairement leurs objectifs (en précisant, par exemple, si leurs robots d'exploration sont utilisés à des fins d'entraînement, d'inférence ou de recherche) afin d'aider les propriétaires de sites à définir quels robots ils souhaitent autoriser. Ce nouveau paramètre par défaut de Cloudflare constitue la première étape vers un avenir plus durable, à la fois pour les créateurs de contenu et les innovateurs en matière d'IA.

Depuis des décennies, Internet fonctionne sur un principe d'échange simple : les moteurs de recherche indexent les contenus et redirigent les utilisateurs vers les sites web d'origine, en générant ainsi du trafic et des revenus publicitaires pour les sites web de toutes les tailles. Ce cycle récompense financièrement les créateurs qui produisent du contenu de qualité et leur permet de développer un public, tout en aidant les utilisateurs à découvrir de nouvelles informations pertinentes. Ce modèle est désormais dépassé. Les robots d'exploration IA collectent le contenu (comme des textes, des articles et des images) afin de générer des réponses, mais sans rediriger les visiteurs vers la source initiale. Ce mode de fonctionnement prive les créateurs de revenus, mais également de la satisfaction liée au fait de savoir que quelqu'un consulte leur contenu. Or, si la motivation de créer du contenu original et de qualité disparaît, la société dans son ensemble finit par y perdre et l'avenir même d'Internet se retrouve compromis.

« Si Internet compte survivre à l'ère de l'IA, nous devons donner aux éditeurs le contrôle qu'ils méritent et bâtir un nouveau modèle économique qui convienne à tous : aux créateurs, aux consommateurs, aux fondateurs de l'IA de demain et même à l'avenir du web lui-même », explique Matthew Prince, cofondateur et CEO de Cloudflare. « Le contenu original constitue l'essence même de ce qui fait d'Internet l'une des plus grandes inventions du siècle dernier et il est essentiel que les créateurs continuent à en produire. Les robots d'exploration IA extraient du contenu de manière totalement débridée. L'objectif que nous poursuivons consiste à redonner le pouvoir aux créateurs, tout en permettant aux entreprises d'IA de continuer à innover. L'idée ici est de préserver l'avenir d'un Internet libre et dynamique à l'aide d'un nouveau modèle qui fonctionne pour tout le monde. »

« L'approche innovante de Cloudflare en ce qui concerne le blocage des robots d'exploration IA change radicalement la donne pour les éditeurs et établit une nouvelle norme régissant la manière dont le contenu est respecté en ligne. Le fait que les entreprises de développement d'IA ne puissent plus s'emparer gratuitement du contenu auquel elles souhaitent accéder ouvre la porte à un climat d'innovation soutenable reposant sur l'autorisation et le partenariat », déclare Roger Lynch, CEO de Condé Nast. « Il s'agit d'une étape cruciale vers la création d'un système d'échange de valeur équitable sur Internet, qui protège les créateurs, soutient le journalisme de qualité et met les acteurs de l'IA face à leurs responsabilités. »

« Nous disons depuis longtemps que les plateformes d'IA doivent rémunérer équitablement les éditeurs et les créateurs pour l'utilisation de notre contenu. Nous pouvons désormais limiter l'accès à ce contenu aux entreprises de développement d'IA prête à conclure des arrangements équitables parmi nos partenaires », déclare Neil Vogel, CEO de Dotdash Meredith. « Nous sommes fiers de soutenir Cloudflare et sommes impatients d'utiliser leurs outils pour protéger notre contenu et l'Internet ouvert. »

« Le réseau USA TODAY, l'un des plus grands éditeurs du pays, se compose du quotidien USA TODAY et de plus de 200 publications locales. Il est dès lors capital pour nous de bloquer l'extraction non autorisée et l'utilisation de notre contenu original sans juste rémunération », précise Renn Turiano, Chief Consumer and Product Officer, Gannett Media. « À l'heure où notre secteur doit faire face à cette problématique, nous avons bon espoir que la technologie Cloudflare puisse contribuer à lutter contre le vol de précieuses propriétés intellectuelles. »

« Les créateurs et les éditeurs du monde entier s'appuient sur Pinterest pour développer leur activité, toucher de nouveaux publics et mesurer directement leur réussite. À l'heure où l'IA continue de remodeler le paysage numérique, nous nous engageons à bâtir une infrastructure Internet saine, au sein de laquelle le contenu sera utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu, c'est-à-dire permettre aux créateurs et aux éditeurs de prospérer », déclare Bill Ready, CEO de Pinterest.

« Les entreprises de développement d'IA, les moteurs de recherche, les chercheurs et tous les autres acteurs qui explorent les sites doivent être ce qu'ils prétendent être. De même, chaque plateforme sur Internet devrait avoir son mot à dire quant à l'identité des bots qui s'emparent de leur contenu et pour quels usages », explique Steve Huffman, cofondateur et CEO de Reddit. « L'écosystème des créateurs, des plateformes, des internautes et des robots d'exploration s'améliorera dans son ensemble lorsque le processus d'exploration sera plus transparent et contrôlé. À ce titre, les efforts de Cloudflare constituent un pas dans la bonne direction pour tous. »

« Nous saluons Cloudflare pour avoir plaidé en faveur d'un écosystème numérique durable et bénéficiant à toutes les parties prenantes : les consommateurs qui comptent sur une information digne de foi, les éditeurs qui investissent dans la création de cette information et les annonceurs qui soutiennent sa diffusion », déclare Vivek Shah, CEO de Ziff Davis.

Appliquer un modèle basé sur l'autorisation à Internet

Cloudflare exploite l'un des plus grands réseaux mondiaux afin d'aider à gérer et à protéger le trafic de 20 % du web. L'entreprise traite des milliers de milliards de requêtes chaque jour et dispose par conséquent de solutions de gestion des bots parmi les plus avancées du monde, capables de distinguer avec précision les utilisateurs humains des robots d'exploration IA. En septembre 2024, Cloudflare a lancé la possibilité de bloquer les robots d'exploration IA en un clic. Plus d'un million de clients ont depuis choisi cette option, conçu comme un moyen agressif (tout en restant simple) d'empêcher l'extraction pendant que les entreprises déterminent leur stratégie à l'égard de l'IA.

Aujourd'hui, Cloudflare passe à l'étape suivante afin d'appliquer un modèle basé sur l'autorisation aux robots d'exploration IA. Les entreprises de l'IA devront désormais obtenir l'autorisation explicite d'un site web avant de procéder à l'extraction de son contenu. Lors de leur inscription sur le réseau Cloudflare, chaque nouveau domaine sera désormais invité à déterminer sa politique en matière d'autorisation des robots d'indexation. Les clients auront ainsi le choix d'autoriser ou de refuser explicitement l'accès à ces bots. Cette évolution radicale implique que chaque nouveau domaine sera lancé par défaut avec le contrôle de son contenu et élimine la nécessité pour les propriétaires de pages web de configurer manuellement leurs paramètres afin d'activer cette option. Les clients pourront facilement et à tout moment consulter leurs paramètres afin d'activer l'exploration s'ils souhaitent proposer leur contenu en accès libre.

Un ensemble d'éditeurs, de médias et d'entreprises technologiques de premier plan adoptent un modèle basé sur l'autorisation pour l'exploration par l'IA

De nombreuses entreprises de premier plan des secteurs du contenu, des médias et de la technologie soutiennent la création d'un avenir plus soutenable, qui valorise le contenu original. On retrouve parmi ces acteurs ADWEEK, The Arena Group, The Associated Press, The Atlantic, Atlas Obscura, BuzzFeed, Inc., Condé Nast, Digital Content Next, DOC, Dotdash Meredith, Drupal & Acquia, EngineEars, Evolve Media, Fortune, Gannett Media | USA Today Network, Groundviews.org, Half Baked Newsletter, Hyperscience, IAB Tech Lab, Independent Media, International Center for Journalists, Internet Brands, Linkup, News/Media Alliance, O'Reilly Media, PMC, Pinterest, ProRata AI, Quora, Raptive, Reddit, SimpleFeed, Sky News Group, Snopes.com, SourceForge, Sovrn, Inc., Stack Overflow, StockTwits, SustainableMedia.Center, Third Door Media, TIME, Universal Music Group, Webflow et Ziff Davis.

Les entreprises de développement d'IA peuvent désormais contrôler leurs robots d'exploration de manière plus fiable

Cloudflare rend aujourd'hui l'écosystème autour du contenu plus transparent pour les entreprises de l'IA et les créateurs de contenu. L'entreprise a récemment proposé de nouveaux moyens pour les bots IA de s'authentifier et pour les sites web d'identifier ces derniers afin de permettre aux créateurs et aux propriétaires de sites web de disposer de nouveaux mécanismes d'identification et d'un contrôle sur les robots d'exploration qu'ils souhaitent autoriser. Cloudflare participe au développement d'un nouveau protocole conçu pour offrir un moyen public et standard de s'identifier aux propriétaires de bots et aux entreprises de développement d'agents IA.

Les entreprises en faveur d'une approche basée sur l'autorisation pour l'exploration par l'IA

The Arena Group : « Nous considérons nos rédacteurs et nos créateurs de contenu comme des entrepreneurs. Leur travail mérite d'être protégé. En bloquant les robots d'exploration IA non autorisés, Cloudflare ne se contente pas de défendre le contenu, elle protège également l'avenir des créateurs et des écrivains. Il s'agit là d'une étape essentielle vers une économie numérique basée sur la confiance, l'autorisation et la répartition équitable de la valeur. » — Paul Edmondson, CEO, The Arena Group

The Atlantic : « Pendant bien trop longtemps, les géants de l'IA ont bâti leurs activités sur des données d'entraînement qu'ils n'ont jamais payées et sur l'extraction du contenu de sites auxquels ils n'ont même pas demandé l'autorisation. Grâce à Cloudflare et à son engagement de longue date en faveur de l'intégrité du web ouvert, cette dynamique va enfin changer. » — Nicholas Thompson, CEO, The Atlantic

BuzzFeed, Inc. : « Cette initiative de Cloudflare constitue une première étape essentielle pour permettre aux éditeurs de reprendre le contrôle de leur contenu à l'époque de l'IA. BuzzFeed est fière de soutenir Cloudflare et nos pairs dans le cadre de cette approche multidimensionnelle visant à soutenir l'innovation de manière responsable, tout en sécurisant l'avenir d'un journalisme et d'un contenu de qualité. » — Ken Blom, Chief Business Officer, BuzzFeed, Inc.

DOC : « L'IA générative a donné à l'ensemble du secteur Internet l'occasion de réinventer l'échange de valeur défaillant qui existe entre les éditeurs, les consommateurs et les spécialistes du marketing. Il faut des entreprises pétries de courage et de conviction pour mettre un terme à la pratique vieille de plusieurs décennies du « voler d'abord, s'excuser plus tard » qui domine les modèles économiques de la plupart des géants de l'Internet. Félicitations à Cloudflare et à ses partenaires fondateurs pour avoir pris des mesures décisives et fondamentales lorsqu'il en était encore temps. » — John Battelle, cofondateur et CEO, DOC

EngineEars : « Dans le monde de la musique, la protection des droits d'auteur réside au cœur des moyens d'existence des créateurs. » EngineEars, le système d'exploitation pour la création musicale, soutient sans réserve la technologie pionnière de Cloudflare qui protège l'art et l'expression humaine des créateurs contre le vol de leur contenu par les entreprises de l'IA. — Derek Ali, ingénieur du son quatre fois lauréat des Grammy Awards, fondateur et CEO, EngineEars

Fortune : « L'essor de l'IA présente des opportunités incroyables, mais nous sommes également arrivés au moment où les éditeurs doivent assurer une attribution et une rémunération adéquates pour l'accès à notre précieuse propriété intellectuelle et à notre contenu créé avec soin. Fortune voit un avenir à la fois dans la coopération active avec les entreprises de développement d'IA à qui nous pouvons concéder des licences d'accès au contenu et dans l'établissement des modèles de paiement à la lecture appropriés. De ce fait, nous soutenons l'initiative de Cloudflare visant à proposer un cadre garantissant une utilisation équitable du contenu par les entreprises de l'IA et contribuant au développement durable pour les éditeurs. » — Anastasia Nyrkovskaya, CEO, Fortune

Half Baked Newsletter : « En tant que petit éditeur, nous dépendons de la confiance et de l'engagement de nos lecteurs. La décision de Cloudflare nous donne le contrôle dont nous avons besoin pour protéger notre contenu et continuer à créer quelque chose de vrai dans un monde saturé par l'IA. Elle protège l'inspiration créative qui a fait d'Internet une ressource qui vaut la peine d'être explorée. » — Darragh Lucey, CEO, Half Baked Newsletter

IAB Tech Lab : « Les retours que nous entendons de la part des éditeurs sont cohérents. Leur contenu est extrait par les systèmes d'IA sans préavis et ils constatent une véritable chute du trafic en conséquence. Voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative LLM Content Ingest API. Nous souhaitions redonner aux éditeurs et aux marques la capacité de décider comment et à quel moment les outils d'IA peuvent accéder à leur contenu. Cloudflare contribue à faire de cet objectif une réalité en mettant en œuvre certaines parties du cadre, en bâtissant l'infrastructure d'application des politiques à l'œuvre derrière ce dernier et en faisant évoluer le secteur vers une approche davantage basée sur l'autorisation en matière d'accès au contenu. » — Shailley Singh, EVP of Product et COO, IAB Tech Lab

« Un journalisme de confiance et véritablement indépendant s'avère essentiel pour nous tous. Il est donc formidable de voir Cloudflare démontrer que l'ingéniosité et l'innovation (et pas uniquement la législation) peuvent jouer un rôle important dans la sécurisation d'un modèle soutenable de coexistence des éditeurs et des entreprises de l'IA. La création d'un marché autour d'un contenu de haute qualité produit par des éditeurs responsables est cruciale, tant pour les entreprises de développement d'IA que pour le secteur de l'information. » — Christian Broughton, CEO, The Independent & Independent Media International Center for Journalists : « Tout en voyant des journalistes du monde entier assurer un service de reportage essentiel et original pour leurs communautés, nous constatons également que les bots IA extraient leur travail gratuitement, alors que les salles de rédaction peinent à rester ouvertes. Chez ICFJ+, nous travaillons avec de petits sites d'actualités (en commençant par l'Afrique et dans plusieurs langues) pour les aider à protéger et à récupérer la main sur la valeur de leur travail original à l'ère de l'IA. Nous saluons cette initiative très prometteuse de Cloudflare. » — Sharon Moshavi, co-CEO d'ICFJ+ et présidente d'ICFJ

« Tout en voyant des journalistes du monde entier assurer un service de reportage essentiel et original pour leurs communautés, nous constatons également que les bots IA extraient leur travail gratuitement, alors que les salles de rédaction peinent à rester ouvertes. Chez ICFJ+, nous travaillons avec de petits sites d'actualités (en commençant par l'Afrique et dans plusieurs langues) pour les aider à protéger et à récupérer la main sur la valeur de leur travail original à l'ère de l'IA. Nous saluons cette initiative très prometteuse de Cloudflare. » — Sharon Moshavi, co-CEO d'ICFJ+ et présidente d'ICFJ Linkup : « L'accès à un contenu de haute qualité et fiable constitue la clé de voûte du moteur de réponses de Linkup, qui nous permet de fournir des informations fiables à nos clients. Le programme de Cloudflare nous présente un parcours clair et prêt pour l'accès de l'IA à ce contenu, tout en respectant et en récompensant convenablement ses créateurs. Nous sommes ravis de contribuer à lancer un modèle capable de protéger un avenir dynamique et durable pour Internet. » — Phil Mizrahi, CEO et cofondateur, Linkup

« L'accès à un contenu de haute qualité et fiable constitue la clé de voûte du moteur de réponses de Linkup, qui nous permet de fournir des informations fiables à nos clients. Le programme de Cloudflare nous présente un parcours clair et prêt pour l'accès de l'IA à ce contenu, tout en respectant et en récompensant convenablement ses créateurs. Nous sommes ravis de contribuer à lancer un modèle capable de protéger un avenir dynamique et durable pour Internet. » — Phil Mizrahi, CEO et cofondateur, Linkup News/Media Alliance : « L'essor de l'IA présente des opportunités passionnantes, mais pour se développer de manière durable, le secteur doit le faire en coopération avec les éditeurs. Les outils Cloudflare assurent un cadre solide à un système d'échange plus équitable, en proposant aux deux secteurs la possibilité de se développer et de prospérer ensemble. En évaluant et en protégeant les droits des éditeurs, nous veillons à ce que ces derniers puissent continuer à créer un contenu de qualité supérieure, nécessaire au soutien de l'innovation en matière d'IA. » — Danielle Coffey, présidente et CEO, News/Media Alliance

PMC : « Nous sommes très heureux de découvrir la solution orientée marché que propose Cloudflare et nous encourageons les autres acteurs à nous rejoindre. La stratégie consistant à attendre une intervention juridique ou gouvernementale pour remédier aux difficultés actuelles de notre écosystème n'est pas une stratégie en soi. La promotion de modèles soutenables, permettant de rémunérer équitablement les créateurs de contenu, est une obligation que nous partageons tous, en tant qu'organismes de presse et que médias. » — Craig Perreault, Chief Strategy Officer, PMC

Quora : « Les éditeurs sont essentiels à l'avenir d'Internet, mais aussi à la croissance de l'IA. Chez Quora, nous pensons que ces deux secteurs peuvent prospérer ensemble et nous engageons à soutenir les initiatives comme le paiement à l'exploration qui créent une valeur mutuelle et une croissance durable sur le long terme. » — Ricky Arai-Lopez, Head of Product, Quora

SimpleFeed : « En tant que leader de la syndication de contenu, SimpleFeed est en première ligne dans la bataille contre les bots IA. » Nous sommes enthousiastes à l'idée de disposer de solutions capables d'offrir davantage de transparence aux éditeurs, ainsi qu'une compensation équitable pour leur travail. Le monde a besoin d'éditeurs en bonne santé et nous accueillons à bras ouverts les opportunités de partenariat avec des entreprises qui bâtissent un nouvel écosystème centré sur une répartition plus équitable de la rémunération. » — Mark Carlson, CEO, SimpleFeed

Snopes.com : « Si la transition vers l'IA continue à éroder le trafic web, je crains que la plupart des éditeurs de contenu premium n'aient pas d'autre choix que d'adopter un modèle reposant uniquement sur l'abonnement. Il ne serait bon pour personne que l'ensemble d'Internet se retrouve derrière un accès payant. C'est pourquoi je suis optimiste quant aux efforts déployés par Cloudflare pour protéger les éditeurs et nous aider à trouver une solution soutenable, qui profite à toutes les parties. » — Chris Richmond, CEO, Snopes.com

Sovrn, Inc. : « Depuis plus d'une décennie, Sovrn défend sans relâche l'Internet ouvert et libre. Si l'IA présente des opportunités incroyables en matière de progression de la connaissance humaine et d'abondance, nous mettons en danger les créateurs et les éditeurs qui font d'Internet une ressource indispensable. Nous devons collectivement assurer un équilibre afin de permettre aux créateurs et aux éditeurs de poursuivre leur travail nécessaire et de prospérer à l'avenir. C'est pourquoi le travail de Cloudflare se révèle aussi essentiel à ce nouveau chapitre d'Internet. » — Walter Knapp, CEO, Sovrn, Inc.

StockTwits : « Le contenu original et les conversations en temps réel résident au cœur de la communauté StockTwits. À l'heure où l'IA transforme l'identification et l'utilisation de l'information, il est essentiel que l'innovation ne se fasse pas au détriment des créateurs et des plateformes qui la soutiennent. Nous sommes fiers de soutenir les efforts de Cloudflare en vue d'assurer un Internet plus transparent, plus équitable et plus durable. » — Howard Lindzon, fondateur et CEO, StockTwits

Third Door Media : « Pendant des années, les éditeurs petits et grands ont respecté les règles, en créant du contenu de haute qualité en échange de visibilité et de trafic. Or, l'IA change la donne aujourd'hui. L'approche de Cloudflare reconnaît que le contenu a de la valeur au-delà du simple clic. Il est temps de mettre en place un nouveau cadre de travail qui respecte le travail des journalistes et des créateurs, tout en contribuant de manière responsable à l'avenir de l'IA. Pour ma part, j'espère voir davantage de solutions destinées aux éditeurs sur le marché. » — Marc Sirkin, CEO, Third Door Media

Universal Music Group : « Nous saluons cette nouvelle initiative de Cloudflare, qui soutiendra de nouveaux octrois de licences et aidera à lutter contre l'extraction sans distinction, perturbatrice et non autorisée de la propriété intellectuelle créative et commerciale par les développeurs de modèles d'IA. UMG a toujours adopté l'innovation et les nouvelles technologies. De même, nous pensons fermement que l'IA, lorsqu'elle est utilisée de manière éthique, transparente et respectueuse du droit d'auteur et de la créativité humaine, a la possibilité d'ouvrir de nouvelles voies à la créativité et à la monétisation future. » — Boyd Muir, Chief Operating Officer, Universal Music Group

À propos de Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, s'est donné pour mission de contribuer à bâtir un Internet meilleur. Nous fournissons aux entreprises tous les moyens nécessaires pour rendre leurs collaborateurs, leurs applications et leurs réseaux plus rapides et plus sûrs, partout dans le monde, tout en réduisant la complexité et les coûts. Le cloud de connectivité Cloudflare propose la plateforme unifiée la plus complète en matière de produits et d'outils de développement cloud-native, permettant à toutes les entreprises de bénéficier des mesures de contrôle dont elles ont besoin pour travailler, développer et dynamiser leur activité.

Reposant sur l'un des réseaux les plus vastes et les plus interconnectés du monde, Cloudflare bloque chaque jour des milliards de menaces en ligne pour le compte de ses clients. Des millions d'entreprises et d'organisations nous font confiance, des plus grandes marques aux entrepreneurs individuels et aux PME, en passant par divers organismes à but non lucratif, groupes d'assistance humanitaire et administrations à travers le monde.

Rendez-vous sur cloudflare.com/connectivity-cloud pour en apprendre davantage sur le cloud de connectivité Cloudflare et sur radar.cloudflare.com pour découvrir les nouvelles tendances et informations concernant Internet.

