SaaS-Anwendungen bieten die Flexibilität und Agilität, die Sie für die Unterstützung Ihrer hybriden Belegschaft benötigen. Die Nutzung nicht autorisierter SaaS-Anwendungen und KI-Tools kann jedoch neue Sicherheitsrisiken mit sich bringen.
Die SASE-Plattform von Cloudflare vereinfacht die Verwaltung des Zugriffs auf SaaS-Anwendungen, einschließlich GenAI und moderner Kollaborationstools, von überall auf der Welt. Sie können die Sichtbarkeit der Anwendungsnutzung erhöhen, den Zugriff streng kontrollieren und Daten schützen – und gleichzeitig sicherstellen, dass die Mitarbeitenden über die erforderlichen Tools verfügen, um produktiv zu arbeiten.
Entdecken Sie alle SaaS-Apps, die Ihre Mitarbeitenden verwenden. Verwalten Sie Schatten-IT und die Nutzung generativer KI-Tools, während Sie gleichzeitig den Datenschutz stärken und die Compliance wahren.
Gewinnen Sie die Kontrolle über den Zugriff auf SaaS-Anwendungen zurück. Beschränken Sie die Nutzung nicht genehmigter Tools durch Mitarbeitende, oder leiten Sie diese an genehmigte App-Mandanten oder alternative Ressourcen um.
Reduzieren Sie das Risiko der Datenexfiltration durch SaaS-Apps und KI und verhindern Sie, dass Mitarbeitende sensible und regulierte Daten weitergeben.
Verringern Sie den manuellen Aufwand mit einer modernisierten Zugriffsstrategie. Wenden Sie einheitliche Zugriffsrichtlinien auf alle Internetressourcen an und sorgen Sie gleichzeitig für umfassende Transparenz.
Cloudflare ermöglicht es Ihnen, die Nutzung von SaaS- und KI-Tools in Ihrem Unternehmen zu entdecken. Verstehen Sie, wer welche Werkzeuge wann und von wo aus benutzt – und ergreifen Sie dann Maßnahmen über ein zentrales Dashboard.
Überprüfen Sie eine detaillierte, kategorisierte Ansicht der Anwendungsaktivitäten in SaaS- und KI-Tools. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die allgemeinen Nutzungstrends, um Ihre Sicherheitsmaßnahmen gezielt auszurichten.
Weisen Sie jeder Applikation einen Genehmigungsstatus zu, um sanktionierte, nicht sanktionierte sowie noch in Prüfung befindliche Anwendungen klar abzugrenzen.
Wenden Sie Sicherheitsrichtlinien an, um nicht autorisierte Tools zu blockieren, Mitarbeitende zu genehmigten App-Mandanten oder alternativen Ressourcen umzuleiten oder die Nutzung einzuschränken.
Implementieren Sie DLP-Regeln, beschränken Sie Aktionen wie Datei-Uploads, oder isolieren Sie Sitzungen für Apps, die noch überprüft werden, um das Risiko der Datenoffenlegung zu reduzieren.
Mynet betreibt Spiele im Auftrag von Spieleherstellern und hat ein erstklassiges Portfolio von mehr als 80 Titeln aufgebaut. Da das Unternehmen auf hybride Arbeitsmodelle umgestellt hat, musste Mynet einen sicheren Zugang zu SaaS-Anwendungen und anderen Ressourcen bereitstellen, ohne dabei auf ein VPN angewiesen zu sein.
Das Unternehmen hat Cloudflare Access eingeführt, um einen sicheren Zugriff auf die Cloud-Konsole und SaaS-Anwendungen sowie auf Back-Office-Tools zu ermöglichen, und zwar alles mit Single Sign-on (SSO). Dadurch hat Mynet den Remote-Zugriff optimiert, die Performance für die Nutzer verbessert und die Sicherheit erhöht.
Mit der einheitlichen Plattform Cloud-nativer Services von Cloudflare können Sie im Rahmen einer SASE-Strategie wieder Transparenz und Kontrolle über den internen Zugriff erlangen.
Fügen Sie schnell neue Apps und Benutzer mit einheitlicher Verwaltung, flexiblen On-Ramps und intuitiver Automatisierung durch API und Terraform hinzu.
Bieten Sie überall eine durchgängige Performance mit niedriger Latenzzeit und Sicherheitsdiensten, die für die Ausführung in allen Cloudflare-Rechenzentren konzipiert sind.
Gestalten Sie Ihre SASE-Implementierung effizienter mit einer Steuerungsebene und zusammensetzbaren, Cloud-nativen Services, die Sie in beliebiger Reihenfolge bereitstellen können.
Konsolidieren Sie bestehende Einzellösungen für öffentlichen und privaten Datenverkehr und beschleunigen Sie Ihre Bemühungen zur Modernisierung von Sicherheit und Netzwerk.