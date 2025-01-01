一種低觸控、高功效的電子郵件安全服務
輕鬆封鎖並隔離網路釣魚威脅，包括電子郵件傳播的惡意程式碼、商業電子郵件入侵和多通道（基於連結的）攻擊。
防禦針對性網路釣魚攻擊，這些攻擊使用電子郵件和其他應用程式的組合來利用使用者並獲得未經授權的存取權限。
受益於領先業界的威脅偵測，而無需不斷地調節原則和設定。
節省時間、金錢並維持理智��，同時攔截其他解決方案遺漏的網路釣魚威脅。
__Microsoft 365 使用者：__執行一次免費的網路釣魚追溯掃描，以識別您的收件匣中目前存在的作用中威脅。
__Gmail 使用者：__申請一次免費的網路釣魚風險評估，以瞭解現有的安全控制是如何堆疊的。
然後以內嵌（為 MX）、透過 API 或以混合模式（具有內嵌和傳遞後撤回的優勢）部署電子郵件安全。
Cloudflare received the highest score in Strategy. We believe this recognition highlights our rapid pace of innovation and groundbreaking approach to protecting users across all channels.
「自實作 Cloudflare 以來，我們的使用者每天收到的惡意或可疑電子郵件數量減少了 50%。這就為我們騰出了好幾個小時的時間，可以重新用於其他目標。」
——Werner Enterprises 網路安全總監
偵測欺騙性攻擊，這些攻擊假冒員工和廠商，旨在竊取資料並獲取詐騙性付款。
讓員工免受基於連結的攻擊，這些攻擊（包括 QR 代碼和延遲攻擊）會在各種應用程式中利用使用者。
抵禦嘗試在終端使用者裝置上部署惡意軟體的危險附件和連結。