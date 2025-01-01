電子郵件安全

一種低觸控、高功效的電子郵件安全服務

輕鬆封鎖並隔離網路釣魚威脅，包括電子郵件傳播的惡意程式碼、商業電子郵件入侵和多通道（基於連結的）攻擊。

評估您的網路釣魚風險Get the product brief
Email Security Hero - Image
電子郵件安全的優勢
Phishing - Icon
網路釣魚防護不僅限於電子郵件

防禦針對性網路釣魚攻擊，這些攻擊使用電子郵件和其他應用程式的組合來利用使用者並獲得未經授權的存取權限。

Shield with arrow icon
輕鬆實作和管理

受益於領先業界的威脅偵測，而無需不斷地調節原則和設定。

Ease of use orange
更大的價值，更低的成本

節省時間、金錢並維持理智，同時攔截其他解決方案遺漏的網路釣魚威脅。

運作方式

識別和補救網路釣魚暴露以保護員工

Identify and remediate phishing gaps

__Microsoft 365 使用者：__執行一次免費的網路釣魚追溯掃描，以識別您的收件匣中目前存在的作用中威脅。

__Gmail 使用者：__申請一次免費的網路釣魚風險評估，以瞭解現有的安全控制是如何堆疊的。

然後以內嵌（為 MX）、透過 API 或以混合模式（具有內嵌和傳遞後撤回的優勢）部署電子郵件安全。

Identify and remediate phishing gaps

瞭解 Cloudflare 2023 年網路釣魚威脅報告中的威脅趨勢

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Cloudflare named a Leader in the Forrester Wave: Enterprise Email Security, Q2 2023

Email security resources - Cloud Email Security - illustration

Cloudflare received the highest score in Strategy. We believe this recognition highlights our rapid pace of innovation and groundbreaking approach to protecting users across all channels.

Email security resources - Cloud Email Security - illustration

客戶評價

「自實作 Cloudflare 以來，我們的使用者每天收到的惡意或可疑電子郵件數量減少了 50%。這就為我們騰出了好幾個小時的時間，可以重新用於其他目標。」

——Werner Enterprises 網路安全總監

電子郵件安全主要使用案例

提供持續保護，來防禦已知和新興的網路釣魚策略，甚至那些旨在規避傳統安全控制的策略

安全護盾保護圖示
阻止商業電子郵件入侵 (BEC) 攻擊

偵測欺騙性攻擊，這些攻擊假冒員工和廠商，旨在竊取資料並獲取詐騙性付款。

Shield icon
封鎖並隔離多通道攻擊

讓員工免受基於連結的攻擊，這些攻擊（包括 QR 代碼和延遲攻擊）會在各種應用程式中利用使用者。

防止勒索軟體和其他基於惡意程式碼的攻擊

抵禦嘗試在終端使用者裝置上部署惡意軟體的危險附件和連結。

幫助世界各地的組織保護員工免遭網路釣魚

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