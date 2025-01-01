__Microsoft 365 使用者：__執行一次免費的網路釣魚追溯掃描，以識別您的收件匣中目前存在的作用中威脅。

__Gmail 使用者：__申請一次免費的網路釣魚風險評估，以瞭解現有的安全控制是如何堆疊的。

然後以內嵌（為 MX）、透過 API 或以混合模式（具有內嵌和傳遞後撤回的優勢）部署電子郵件安全。