網站的轉換率是執行所需動作的使用者百分比，轉換率與網站產生的收入直接相關。頁面速度會對使用者行為產生巨大影響。
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在 Web 行話，如果使用者執行網頁設計師希望他們執行的動作，就發生了轉換。例如，在展示嬰兒車的電子商務頁面上，使用者決定購買嬰兒車並按一下「購買」按鈕，這就發生了轉換。不過，使用者不一定要購買東西才會轉換，因為網頁可以具有各種各樣的用途。使用者轉換的其他範例包括填寫和提交聯絡表、回答調查問題，甚至只是點擊進入網站的下一頁。
轉換率是轉換網頁的訪客總數的百分比。如果 100 個使用者存取頁面廣告嬰兒推車，並且 2 個使用者實際上點擊了「購買」按鈕，那麼轉換率為 2％。轉換率最佳化 (CRO) 是盡可能將此數字推高的做法。轉換率最佳化是一個持續的過程，因為除非頁面的轉換率是 100％（這是極不可能的），否則始終都有進一步最佳化的餘地。
轉換率是獨立於頁面總流量或訪客數量的衡量。如果頁面的轉換率下降，即使頁面流量保持完全相同，轉換的使用者總數也會下降。相反，如果頁面的流量保持不變，但轉換率增加，則轉換總數將上升。
網站效能對轉換率有很大、可衡量的影響。研究持續表明，快速的頁面速度將帶來更好的轉換率。換句話說，網頁載入速度越快，使用者就越有可能在該網頁上執行目標動作。
網頁載入速度應該有多快？據 skilled.co 稱，47% 的客戶希望網頁在 2 秒或更短時間內載入。同樣根據 skilled.co，人工智能醫療軟體公司 mPulse Mobile 的測試發現：
其他公司也遇到過類似的結果：
這些看似微小的轉換率增長對網站產生的收入有巨大影響。如果電子商務網站每年產生 1000 萬美元的銷售額，並且如果在網站載入時間縮短一秒後轉換率增加 2%（如 Walmart 案例研究），則收入增加 200,000 美元。
轉換率還受頁面設計、頁面配置、頁面上的文字和影像等因素的影響。如果頁面訪客不清楚他們接下來應該採取什麼動作，或者如果提供的選項太多，他們可能會從頁面跳出。除了所有這些問題外，即便頁面上仍有其他需要最佳化的地方，網站速度最佳化也應該能提高轉換率。
頁面速度同時影響轉換率和 SEO。因此，改進這一項可以幫助提升頁面總流量和轉換率。<a href='https://www.cloudflare.com/zh-tw/application-services/products/cdn/''>Cloudflare CDN 透過加快網站效能，幫助廣大公司和網站營運者最大限度地轉化頁面的訪客。