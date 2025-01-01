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什麼是網頁的轉換率？

在 Web 行話，如果使用者執行網頁設計師希望他們執行的動作，就發生了轉換。例如，在展示嬰兒車的電子商務頁面上，使用者決定購買嬰兒車並按一下「購買」按鈕，這就發生了轉換。不過，使用者不一定要購買東西才會轉換，因為網頁可以具有各種各樣的用途。使用者轉換的其他範例包括填寫和提交聯絡表、回答調查問題，甚至只是點擊進入網站的下一頁。

轉換率是轉換網頁的訪客總數的百分比。如果 100 個使用者存取頁面廣告嬰兒推車，並且 2 個使用者實際上點擊了「購買」按鈕，那麼轉換率為 2％。轉換率最佳化 (CRO) 是盡可能將此數字推高的做法。轉換率最佳化是一個持續的過程，因為除非頁面的轉換率是 100％（這是極不可能的），否則始終都有進一步最佳化的餘地。

轉換率與頁面流量

轉換率是獨立於頁面總流量或訪客數量的衡量。如果頁面的轉換率下降，即使頁面流量保持完全相同，轉換的使用者總數也會下降。相反，如果頁面的流量保持不變，但轉換率增加，則轉換總數將上升。

網站速度如何影響轉換率？

網站效能對轉換率有很大、可衡量的影響。研究持續表明，快速的頁面速度將帶來更好的轉換率。換句話說，網頁載入速度越快，使用者就越有可能在該網頁上執行目標動作。

網頁載入速度應該有多快？據 skilled.co 稱，47% 的客戶希望網頁在 2 秒或更短時間內載入。同樣根據 skilled.co，人工智能醫療軟體公司 mPulse Mobile 的測試發現：

2.4 秒內載入的頁面轉換率為 1.9%

3.3 秒內載入的頁面轉換率為 1.5%

4.2 秒內載入的頁面轉換率為 1%

5.7+ 秒內載入的頁面轉換率為 0.6%

其他公司也遇到過類似的結果：

Walmart 發現，網頁載入時間每縮短 1 秒，轉換率就會提高 2%

COOK 透過將網頁載入時間減少 0.85 秒，將轉換率提高了 7％

Mobify 發現，其主頁載入時間每 100 毫秒改善可讓轉換率增加 1.11％

這些看似微小的轉換率增長對網站產生的收入有巨大影響。如果電子商務網站每年產生 1000 萬美元的銷售額，並且如果在網站載入時間縮短一秒後轉換率增加 2%（如 Walmart 案例研究），則收入增加 200,000 美元。

除了頁面效能之外，還有哪些因素會影響轉換率？

轉換率還受頁面設計、頁面配置、頁面上的文字和影像等因素的影響。如果頁面訪客不清楚他們接下來應該採取什麼動作，或者如果提供的選項太多，他們可能會從頁面跳出。除了所有這些問題外，即便頁面上仍有其他需要最佳化的地方，網站速度最佳化也應該能提高轉換率。

網站速度、SEO 和轉換率

頁面速度同時影響轉換率和 SEO。因此，改進這一項可以幫助提升頁面總流量和轉換率。<a href='https://www.cloudflare.com/zh-tw/application-services/products/cdn/''>Cloudflare CDN 透過加快網站效能，幫助廣大公司和網站營運者最大限度地轉化頁面的訪客。