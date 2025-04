Copiar o link do artigo

Qual é a taxa de conversão de uma página web?

No jargão da web, um usuário é convertido quando realiza a ação que os designers da página web desejam que ele execute. Por exemplo, em uma página de comércio eletrônico exibindo carrinhos de bebê, um usuário é convertido ao decidir comprar um carrinho e clicar no botão "comprar". No entanto, um usuário não precisa comprar algo para ser convertido, porque uma página web pode ter muitas finalidades. Outros exemplos de conversões de usuários incluem o preenchimento e envio de um formulário de contato, responder a perguntas de pesquisas ou mesmo apenas clicar para ir à próxima página do site.

A taxa de conversão é a porcentagem do total de visitantes da página que foram convertidos. Se 100 usuários visitarem a página que anuncia carrinhos de bebê e 2 usuários clicarem no botão "comprar", a taxa de conversão será de 2%. A otimização da taxa de conversão (CRO) é a prática de elevar este valor para o mais alto possível. A otimização da taxa de conversão é um processo contínuo, porque a menos que a taxa de conversão de uma página seja de 100%, o que é altamente improvável, ela sempre pode ser otimizada.

Taxa de conversão X tráfego na página

A taxa de conversão é uma medida separada do tráfego total, ou número de visitantes em uma página. Se a taxa de conversão de uma página diminuir, o número total de usuários convertidos diminuirá, mesmo que o tráfego da página permaneça exatamente o mesmo. Por outro lado, se o tráfego de uma página permanecer o mesmo, mas a taxa de conversão aumentar, o número total de conversões aumentará.

Como a velocidade do site afeta as taxas de conversão?

A performance do site tem um efeito grande e mensurável nas taxas de conversão. Estudos têm mostrado de forma consistente que a rapidez da página resultará em uma melhor taxa de conversão. Em outras palavras, quanto mais rápido uma página web for carregada, maior será a probabilidade de o usuário realizar a ação direcionada nessa página.

Com que rapidez uma página web deve ser carregada? 47% dos clientes esperam que uma página web seja carregada em 2 segundos ou menos, de acordo com a skilled.co. Também, conforme a skilled.co, testes realizados pela IA da empresa de software de saúde mPulse Mobile descobriram que:

As páginas carregadas em 2,4 segundos tiveram uma taxa de conversão de 1,9%

Em 3,3 segundos, a taxa de conversão foi de 1,5%.

Em 4,2 segundos, a taxa de conversão foi inferior a 1%.

Com mais de 5,7 segundos, a taxa de conversão foi de 0,6%.

Outras empresas obtiveram resultados semelhantes:

O Walmart descobriu que a cada 1 segundo de melhoria no tempo de carregamento da página, as conversões aumentaram em 2%.

A COOK aumentou as conversões em 7%, reduzindo o tempo de carregamento da página em 0,85 segundos

A Mobify descobriu que cada 100ms de melhoria no tempo de carregamento de sua página inicial resultou em um aumento de 1,11% na conversão

Esses aumentos aparentemente pequenos na conversão têm um grande impacto na receita que um site gera. Se um site de comércio eletrônico produz 10 milhões de dólares em vendas por ano e se a taxa de conversão aumenta 2% depois que o tempo de carregamento do site melhora em um segundo (como no estudo de caso do Walmart), isso é um aumento de US$ 200 mil na receita.

Que outros fatores além da performance da página afetam a taxa de conversão?

A taxa de conversão também é afetada pelo design da página, layout da página, texto e imagens na página e assim por diante. Se não estiver claro para o visitante da página qual ação ele deve realizar em seguida, ou se muitas opções forem apresentadas, ele pode sair da página. Independentemente de todas essas questões, a otimização da velocidade do site deve melhorar as taxas de conversão, mesmo se a página ainda tiver outras áreas que precisam ser otimizadas.

Velocidade do site, SEO e taxa de conversão

A velocidade da página afeta a taxa de conversão e a SEO. Portanto, aprimorá-la pode ajudar a aumentar o tráfego total e a taxa de conversão de uma página. A<a href='https://www.cloudflare.com/application-services/products/cdn/''>CDN da Cloudflare acelera o desempenho do site para ajudar as empresas e operadores de sites a maximizar o número de visitantes convertidos da página.