Copier le lien de l'article

Qu'est-ce que le taux de conversion d'une page web ?

Dans le jargon du web, un utilisateur se convertit lorsqu'il effectue l'action que les concepteurs de la page web voulaient qu'il effectue. Par exemple, sur une page d'une boutique en ligne proposant des poussettes, un utilisateur se convertit lorsqu'il décide d'acheter une poussette et clique sur le bouton Acheter. Un utilisateur n'a cependant pas besoin d'acheter quelque chose pour se convertir, car une page web peut avoir différents objectifs. Le fait de remplir et de soumettre un formulaire de contact, de répondre à des questions d'enquête ou simplement de cliquer sur la page suivante du site web sont d'autres exemples de conversions d'utilisateurs.

Le taux de conversion est le pourcentage de visiteurs de la page web qui se convertissent par rapport au nombre total de visiteurs. Si 100 utilisateurs visitent la page de publicité pour les poussettes, et que 2 utilisateurs cliquent effectivement sur le bouton Acheter, alors le taux de conversion est de 2 %. L'optimisation du taux de conversion (CRO) est la pratique consistant à pousser ce chiffre aussi haut que possible. L'optimisation du taux de conversion est un processus continu, car à moins que le taux de conversion d'une page ne soit de 100 %, ce qui est très peu probable, il est toujours possible de l'optimiser davantage.

Taux de conversion par rapport au trafic de page

Le taux de conversion est une mesure distincte du trafic total, ou du nombre de visiteurs, sur une page. Si le taux de conversion d'une page diminue, alors le nombre total d'utilisateurs qui se convertissent diminue même si le trafic de la page reste exactement le même. Inversement, si le trafic d'une page reste le même, mais que le taux de conversion est en hausse, le nombre total de conversions augmentera.

Comment la vitesse du site affecte-t-elle les taux de conversion ?

Les performances des sites web ont un effet important et mesurable sur les taux de conversion. Les études ont montré de manière constante qu'une vitesse de page rapide se traduit par un meilleur taux de conversion. En d'autres termes, plus une page web se charge rapidement, plus un utilisateur est susceptible d'effectuer l'action ciblée sur cette page web.

En combien de temps une page web doit-elle se charger ? 47 % des clients s'attendent à ce qu'une page web se charge en 2 secondes ou moins, selon skilled.co. Toujours selon skilled.co, les tests effectués par l'entreprise mPulse Mobile spécialisée dans les logiciels de soins de santé AI révèlent les résultats suivants :

Les pages qui se sont chargées en 2,4 secondes avaient un taux de conversion de 1,9 %

À 3,3 secondes, le taux de conversion était de 1,5 %

À 4,2 secondes, le taux de conversion était inférieur à 1 %

À 5,7 secondes et plus, le taux de conversion était de 0,6 %

D'autres entreprises ont obtenu des résultats similaires :

Walmart a constaté que pour chaque seconde d'amélioration du temps de chargement des pages, les conversions augmentaient de 2 %

COOK a augmenté les conversions de 7 % en réduisant le temps de chargement des pages de 0,85 s

Mobify a constaté que chaque amélioration de 100 ms du temps de chargement de leur page d'accueil entraînait une augmentation de conversion de 1,11 %

Ces augmentations apparemment faibles du taux de conversion ont un impact énorme sur le chiffre d'affaires généré par un site. Si un site d'e-commerce produit 10 millions de dollars de ventes par an et si le taux de conversion augmente de 2 % après une diminution d'une seconde du temps de chargement du site web (comme dans l'étude de cas de Walmart), le total représente une augmentation du chiffre d'affaires de 200 000 USD.

Quels sont les autres facteurs, outre la performance des pages, qui influent sur le taux de conversion ?

Le taux de conversion est également affecté par la conception de la page, la mise en page, le texte et les images de la page, etc. Un visiteur d'une page qui ne sait pas clairement quelle action il doit effectuer ou qui se voit présenter un trop grand nombre d'options peut quitter rapidement la page (on parle alors de « rebond »). Indépendamment de tous ces problèmes, l'optimisation de la vitesse du site web devrait entraîner un accroissement du taux de conversion, même si la page comporte encore d'autres zones à optimiser.

Vitesse du site web, référencement et taux de conversion

La vitesse de la page affecte à la fois le taux de conversion et le SEO. Ainsi, son amélioration peut contribuer à augmenter à la fois le trafic total et le taux de conversion d'une page. Le <a href='https://www.cloudflare.com/application-services/products/cdn/''> CDN de Cloudflare accélère les performances des sites web pour aider les entreprises et les administrateurs de sites web à optimiser la conversion des visiteurs sur les pages.