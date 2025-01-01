网站性能如何影响转化率

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什么是网页转化率？

用网络术语来说，如果用户执行网页设计师希望他们执行的操作，这便发生了转化。例如，在展示婴儿车的电子商务页面上，用户决定购买婴儿车并点击“购买”按钮，这便发生了转化。不过，用户不一定要购买东西才会转化，因为网页可以具有各种各样的用途。用户转化的其他示例包括填写和提交联系表、回答调查问题，甚至只是点击进入网站的下一页。

转化率是转化的访问者占网页总访问者的百分比。如果有 100 位用户访问了婴儿推车广告页面，而 2 位用户实际点击了“购买”按钮，则转化率为 2％。转化率优化（CRO）是将这一数字推至最高的做法。转化率优化是一个持续的过程，因为除非页面的转化率是 100％（这是极不可能的），否则始终都有进一步优化的余地。

转化率与页面流量

转化率是对页面的总访问量或访问者人数的单独衡量。如果页面的转化率下降，那么即使页面流量保持完全相同，转化的用户总数也会下降。反之，如果网页的流量保持不变，但转化率增加，则转化总数将增加。

网站速度如何影响转化率？

网站性能对转化率有巨大影响，这种影响是可以衡量的。多项研究表明，页面速度加快可以提高转化率。换而言之，网页加载速度越快，用户越有可能对该网页执行期望的操作。

网页应以多快速度加载？根据 skilled.co，47% 的客户希望网页在 2 秒或更短时间内完成加载。同样来自 skilled.co 的数据，AI 医疗保健软件公司 mPulse Mobile 的测试发现：

页面加载时间为 2.4 秒以内时，其转化率为 1.9％

3.3 秒时，转化率为 1.5％

4.2 秒时，转化率为不到 1.1％

超过 5.7 秒时，转化率为 0.6％

其他公司也获得类似的结果：

沃尔玛发现，页面加载时间每减少 1 秒，转化数就会增加 2％

COOK 通过将页面加载时间减少 0.85 秒，使转化数提高了 7％

Mobify 发现，首页加载时间每减少 100 毫秒，转化率就会提高 1.11％

这些转化上的增强看似很小，但对网站产生的收入有着巨大影响。例如，一个电子商务网站每年产生 1000 万美元销售额，如果网站加载时间缩短一秒后转化率提高 2％（正如沃尔玛案例研究所示），即意味着其收入会增加 200,000 美元。

除了网页性能外，还有哪些其他因素会影响转化率？

影响转化率的还有页面设计、页面布局，以及页面上的文本和图像等。如果页面访问者不清楚下一步该怎么做，或者看到太多的选项，他们可能会从页面跳出。除了所有这些问题外，网站速度优化也应该能提高转化率，即便页面上仍有其他需要优化的地方。

网站速度、SEO 和转化率

页面速度同时影响转化率和 SEO。因此，改进这一项可以帮助提升页面总访问量和转化率。<a href='https://www.cloudflare.com/application-services/products/cdn/''>Cloudflare CDN 通过加快网站性能，帮助广大公司和网站运营商最大限度地转化页面的访问者。