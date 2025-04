Qu'est-ce qu'un optimiseur d'images ? | Comment réduire la taille des images

Copier le lien de l'article

Qu'est-ce qu'un optimiseur d'images ?

Un optimiseur est un service, un produit ou une bibliothèque qui permet de réduire la taille des fichiers images. Généralement, un optimiseur d'images réduit la taille du fichier image en compressant une image et en la redimensionnant, si possible sans trop en dégrader la qualité. Les images sont ainsi optimisées pour le web, car leur chargement dans le navigateur de l'utilisateur prend moins de temps, ce qui augmente la vitesse des sites web et leurs performances.

Pourquoi est-il nécessaire de réduire la taille des images ?

Toutes les images qui apparaissent sur une page web doivent être téléchargées par le navigateur de l'utilisateur avant de pouvoir être affichées. Plus une image est grande (en taille de fichier et non en dimensions), plus le téléchargement est long et plus elle consomme de bande passante. Si les utilisateurs passent par un appareil mobile, le téléchargement des images de grande taille consommera également une grande partie de leurs données mobiles.

Il est donc indispensable de réduire la taille des images pour améliorer les performances des sites web, ces dernières étant extrêmement importantes pour le référencement naturel (SEO) et pour conserver intact l'engagement et l'activité des utilisateurs sur un site web. Google donne la priorité aux sites qui se chargent rapidement, et les utilisateurs sont plus susceptibles de « rebondir », c'est-à-dire de quitter la page et moins susceptibles de réaliser les actions demandées (conversion) si une page web met beaucoup de temps à se charger.

Comment réduit-on la taille des fichiers images ?

La première étape de la réduction de la taille d'une image consiste à réduire ses dimensions. Un site web ordinaire n'aura par exemple pas besoin d'images mesurant plus de 3 000 pixels de large. (En effet, la taille de la plupart des écrans des ordinateurs de bureau est inférieure ou égale à 1 920 pixels.) La modification des dimensions d'une image doit permettre de réduire la taille du fichier sans en diminuer la qualité.

Il est également possible de compresser les images. Les outils de compression d'images (tels que la fonction « Enregistrer pour le web » de Photoshop) peuvent réduire les fichiers JPEG pour obtenir une résolution beaucoup plus faible, et les images garderont un aspect pratiquement identique. Cependant, il faut que les images gardent un aspect professionnel et ne soient pas pixélisées. Il arrive un moment où la résolution devient si faible que les gains de performance qui en résultent n'en valent pas la peine. Il est important de procéder à des tests : les images doivent avoir un aspect professionnel aussi bien sur les grands écrans que sur les petits écrans des smartphones.

Peut-on optimiser les images autrement qu'en les redimensionnant ou en les compressant ?

Le format de fichier utilisé pour une image a une incidence sur la taille du fichier. La plupart des images destinées au web doivent être au format JPEG, et non PNG ou GIF. Cela est dû au fait qu'il est plus facile d'ajuster la qualité (qui a une incidence sur la taille du fichier) avec les fichiers JPEG. Le format JPEG correspond à une compression avec perte, ce qui signifie qu'elle s'accompagne d'une perte d'informations visuelles. Par conséquent, la compression peut réduire les fichiers JPEG à une fraction de leur taille originale, ce qui n'est généralement pas possible avec les fichiers GIF et PNG (tous les deux sont sans perte).

Comment les CDN accélèrent-ils les images ?

Un CDN, ou réseau de diffusion de contenu, est un groupe de serveurs répartis dans le monde entier qui stockent et transmettent des contenus, dont des images, aux utilisateurs finaux. Les serveurs des CDN sont optimisés pour la vitesse, et ils sont plus proches des utilisateurs finaux que les serveurs d'origine, ce qui réduit la latence et accélère les temps de chargement des images, des vidéos et des autres contenus diffusés sur Internet. En savoir plus sur le CDN de Cloudflare.

Qu'est-ce que l'optimisation SEO des images ?

L'optimisation des images pour les moteurs de recherche et l'optimisation des images sont des notions distinctes, mais liées. La réduction de la taille des fichiers images permet d'optimiser les images pour la recherche en réduisant les temps de chargement, et Google encourage les développeurs à compresser les images lorsque cela est possible.

Cependant, pour qu'une image soit vraiment optimisée pour la recherche, les développeurs doivent :