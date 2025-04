Copier le lien de l'article

Comment la vitesse d’un site web booste-t-elle l’optimisation SEO ?

La vitesse d'un site web est l'un des nombreux facteurs impliqués dans la discipline de l'optimisation des moteurs de recherche (SEO), mais ce n'est pas le seul. L'optimisation des moteurs de recherche (SEO) consiste à adapter le contenu et l'expérience du site web à la manière dont les moteurs de recherche comme Google et Bing évaluent les pages web et les classent dans les résultats de recherche. L'objectif du référencement est de classer les pages le plus haut possible dans les résultats de recherche, ce qui, en fin de compte, génère davantage de trafic vers un site web.

Du point de vue d'un moteur de recherche, il est important de permettre aux utilisateurs de trouver facilement les informations dont ils ont besoin. L'expérience utilisateur d'un site web est donc très importante. La performance du site est une grande partie de l'expérience utilisateur.

Dans quelle mesure la vitesse du site affecte-t-elle le SEO ?

En 2010, Google a annoncé que la vitesse des sites serait prise en compte dans ses résultats de recherche. Depuis lors, les performances des sites ont gagné plus de poids et l'optimisation de ces dernières fait désormais partie intégrante de l'optimisation SEO. Lorsque Google a annoncé que la vitesse des sites serait un facteur de référencement, l'entreprise a mis l'accent sur le point de vue des utilisateurs et la manière dont un site web lent nuit à l'expérience de ces derniers. Google a également souligné le fait que les utilisateurs étaient moins susceptibles de poursuivre leur navigation sur les sites web qui se chargent lentement. (Cet aspect implique que les utilisateurs seront donc moins susceptibles de rester suffisamment longtemps sur le site pour obtenir une réponse à leur requête.)

Google ne révèle aucun détail sur ses algorithmes de recherche, il est donc difficile de quantifier exactement dans quelle mesure la vitesse du site affecte le SEO. Toutefois, la convivialité des sites web et l'expérience générale de l'utilisateur sont certainement cruciales, en particulier pour les appareils mobiles, et les propres recherches de Google ont montré que 53 % des sites mobiles sont totalement abandonnés s'ils prennent plus de trois secondes à se charger.

Principes de base du référencement

Comment fonctionne le référencement ?

Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche à l'aide d'un moteur de recherche, celui-ci génère une liste de sites web classés du plus susceptible au moins susceptible de répondre à la requête. Cette liste est généralement divisée en une série de pages de résultats (ou SERP) répertoriant les sites web qui peuvent répondre à la requête de l'utilisateur. On compte généralement dix résultats par SERP. La plupart des utilisateurs n'iront pas plus loin que la première page des résultats de la recherche, choisissant plutôt d'affiner leur recherche et de réessayer. Pour cette raison, l'objectif de la plupart des experts SEO est de placer le site web qu'ils gèrent dans les dix premiers résultats de recherche pour les requêtes qu'ils ciblent.

Un site web sera classé plus haut ou plus bas dans les résultats des moteurs de recherche en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment sa pertinence par rapport à la demande et le niveau d'autorité que l'algorithme de recherche lui accorde. En optimisant un site web pour la recherche, les propriétaires de sites web peuvent s'assurer que leur contenu s'affiche aussi haut que possible dans les classements de recherche, ce qui augmente la probabilité que les utilisateurs puissent cliquer dessus.

Le référencement fonctionne comme un ensemble de pratiques visant à aider les moteurs de recherche à déterminer le type d'informations proposées sur un site web et, par extension, à permettre aux utilisateurs qui recherchent ces informations de les trouver.

En Occident, Google domine le marché des moteurs de recherche, aussi les algorithmes de Google sont en grande partie ce qui détermine les bonnes pratiques de SEO. En Amérique du Nord, Google détient près de 90 % de toutes les recherches, les recherches Bing et Yahoo occupant la majeure partie du reste du marché. Toutefois, dans d'autres parties du monde, d'autres moteurs de recherche dominent ; Baidu, par exemple est le principal moteur de recherche en Chine.

Le référencement englobe une variété de tactiques, notamment :

Qualité du contenu : il s'agit de savoir dans quelle mesure un document répond aux questions posées par les utilisateurs dans les recherches. Les praticiens utilisent un processus appelé recherche par mots-clés pour s'assurer que les sujets et les termes de recherche valent la peine d'être approfondis. La recherche de mots-clés implique de comprendre le volume de recherche, les termes de recherche connexes et le paysage concurrentiel pour un mot-clé. En outre, la qualité d'un élément est liée à la mesure dans laquelle il correspond à l'intention de l'utilisateur - ou aide l'utilisateur à atteindre l'objectif qui l'a amené sur cette page. Par exemple, un article intitulé "Qu'est-ce que le référencement" doit s'attacher à définir le référencement et à expliquer ses composantes pertinentes, tandis qu'un article intitulé "Comment optimiser le référencement" doit se concentrer sur des conseils pratiques.

Les facteurs "on-page" font référence à la manière dont le contenu de la page web est structuré. Les pages Web optimisées ont des titres clairs et directs, des en-têtes de section utiles, des noms de fichiers descriptifs et des balises alt pour les images, ainsi que des hiérarchies de site faciles à comprendre. Ces facteurs permettent aux moteurs de recherche de "comprendre" facilement le contenu d'une page web.

Les facteurs hors-page , quant à eux, sont extérieurs au contenu du site web lui-même. L'un des facteurs hors-page les plus courants est le nombre de liens externes d'un site web. Lorsque des sites Web faisant autorité (ou dignes de confiance) renvoient à du contenu extérieur à leur site, l'algorithme de Google interprète cela comme une indication de la valeur de ce contenu.

L'expérience utilisateur se concentre sur le visiteur du site web et c'est là que les CWV (core web vitals) entrent en jeu. Les CWV sont un ensemble de mesures utilisées par Google pour évaluer la rapidité et la fluidité du chargement des éléments d'une page Web et, par conséquent, l'expérience des utilisateurs sur le site. Si les CWV sont importants pour tout site web, ils peuvent être particulièrement critiques pour certains secteurs, comme ecommerce. Par exemple, lorsqu'une personne essaie de passer à la caisse dans un magasin de chaussures en ligne, la lenteur de la page peut faire la différence entre 100 dollars de recettes et 0 dollar.

Certains propriétaires de sites Web choisissent d'utiliser des tactiques problématiques appelées "black hat" SEO, mais celles-ci ne sont généralement pas recommandées. L'une des techniques les plus connues est le bourrage de mots-clés.

Le bourrage de mots clés est la pratique qui consiste à utiliser des mots clés plusieurs fois dans un contenu, dans des proportions anormales, afin d'obtenir un avantage dans les classements des moteurs de recherche. Google ne considère plus la fréquence d'utilisation des mots clés comme étant pertinente et pénalise parfois les sites pour les cas évidents de bourrage de mots clés.

Pourquoi le SEO est-il important ?

L'optimisation des moteurs de recherche est essentielle à une stratégie de marketing globale, en partie parce que le fait de disposer d'un contenu pertinent et bien classé est bon pour l'autorité d'une entreprise dans son secteur d'activité.

En outre, le référencement est une tactique de marketing organique ou non rémunéré. Si l'optimisation d'un contenu ou de l'expérience utilisateur peut demander du temps et des efforts, le trafic généré par les efforts de référencement ne s'achète pas. Comparez cela aux publicités numériques, qui disparaissent dès qu'une entreprise cesse de les payer. En ce sens, les efforts de référencement peuvent avoir plus d'avantages à long terme que les tactiques payantes.

Le référencement peut également aider les entreprises à se constituer un public de futurs acheteurs. Par exemple, si une société de commerce électronique qui vend des crèmes solaires souhaite attirer des clients potentiels sur son site, elle peut payer pour que son site apparaisse sous forme de publicité sur d'autres sites web. Mais cela ne captera que certains acheteurs potentiels. Une personne qui cherche sur Google "quels sont les avantages de l'utilisation d'un écran solaire" peut également être un client potentiel, mais il est peu probable qu'elle clique ou voie une publicité. Une stratégie de marketing holistique comportera des tactiques visant à familiariser ces deux types de clients avec la marque et à les convertir en acheteurs. Le référencement doit faire partie de cette stratégie.

Comment optimiser ma page web pour le référencement ?

Recherche de contenu et de mots-clés