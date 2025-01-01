網站速度如何促進搜尋引擎最佳化 (SEO)？

複製文章連結

網站速度如何促進 SEO 最佳化？

網站速度是搜尋引擎最佳化 (SEO) 學科中涉及的諸多因素之一，但它不是唯一的因素。SEO 是根據 Google 和 Bing 等搜尋引擎評估網頁並在搜尋結果中進行排名的方式來調整內容和網站體驗的做法。SEO 的目標是使網頁在搜尋結果中獲得盡可能高的排名，最終為網站帶來更多流量。

從搜尋引擎的角度來看，讓使用者輕鬆找到所需資訊非常重要，因此網站的使用者體驗非常重要。站點效能是使用者體驗的重要組成部分；當使用者不得不等待頁面完成載入時，他們會感到沮喪。

網站速度對 SEO 有多大影響？

在 2010 年，Google 就已經宣布了將網站速度納入其搜尋排名。從那時起，網站效能變得越來越有影響力，而效能最佳化現在是 SEO 最佳化的重要組成部分。在他們最初宣布將網站速度作為排名因素時，Google 強調了使用者的觀點，以及緩慢的網站如何對使用者體驗產生不利影響。Google 還指出，使用者不太可能留在載入緩慢的網站上。（這意味著使用者因此不太可能停留足夠長的時間來尋找他們所需要的答案。）

Google 不會透露有關其搜尋演算法的詳細資料，因此很難準確量化網站速度影響 SEO 的程度。然而，網站可用性和整體使用者體驗無疑是至關重要的，尤其是對於行動裝置而言，Google 自己的研究表明，如果載入時間超過 3 秒，53% 的行動網站將被完全放棄。

SEO 基礎知識

SEO 如何運作？

當使用者使用搜尋引擎進行搜尋時，搜尋引擎會產生一個網站清單，這些網站從最有可能到最不可能滿足查詢的順序排列。該清單通常分為一系列結果頁面（或 SERP），列出可以回答使用者查詢的網站，通常每個 SERP 有 10 個結果。大多數使用者只會瀏覽搜尋結果的第一頁，然後選擇縮小搜尋範圍並重試。因此，大多數 SEO 專家的目標是讓他們管理的網站進入他們所針對的查詢的前 10 個搜尋結果中。

一個網站在搜尋引擎結果排名中的高低取決於許多因素，包括它與查詢的相關程度以及搜尋演算法認為該網站的權威程度。針對搜尋對網站進行最佳化，網站擁有者可以確保其內容在搜尋排名中盡可能高，從而讓使用者更有可能點擊。

SEO 的功能是透過一系列做法，協助搜尋引擎確定一個網站上提供什麼樣的資訊，並延伸到讓尋找該資訊的使用者能夠找到它。

在西方，Google 主導著搜尋引擎市場，因此 Google 的演算法在很大程度上決定了搜尋引擎最佳化的最佳做法。在北美，Google 擁有近 90% 的搜尋量，Bing 和 Yahoo 搜尋佔據了其餘大部分市場。然而，在世界其他地方，其他搜尋引擎佔據主導地位。例如，百度是中國主要的搜尋引擎。

SEO 包含各種策略，包括：

內容品質 關係到一篇文章在什麼樣的程度上能夠回答使用者在搜尋中提出的問題。從業人員使用一個稱為關鍵字研究的過程，以確保主題和搜尋詞值得追求。關鍵字研究包括瞭解搜尋量、相關搜尋詞彙以及某個關鍵字的競爭情況。此外，作品的品質涉及到作品與使用者意圖的匹配程度——或幫助使用者完成使他們進入該頁面的任何目標。例如，一篇標題為「什麼是 SEO」的文章應該專注於定義 SEO 並解釋其相關元件，而一篇標題為「如何最佳化 SEO」的文章應該專注於可採取動作的建議。

關係到一篇文章在什麼樣的程度上能夠回答使用者在搜尋中提出的問題。從業人員使用一個稱為關鍵字研究的過程，以確保主題和搜尋詞值得追求。關鍵字研究包括瞭解搜尋量、相關搜尋詞彙以及某個關鍵字的競爭情況。此外，作品的品質涉及到作品與使用者意圖的匹配程度——或幫助使用者完成使他們進入該頁面的任何目標。例如，一篇標題為「什麼是 SEO」的文章應該專注於定義 SEO 並解釋其相關元件，而一篇標題為「如何最佳化 SEO」的文章應該專注於可採取動作的建議。 網頁因素 是指網頁內容的組織方式。經過最佳化的網頁有清晰而直接的標題、有用的章節標題、描述性的檔案名稱和圖片的 alt 標籤，以及易於理解的網站階層。這些因素使搜尋引擎很容易「理解」網頁的內容。

是指網頁內容的組織方式。經過最佳化的網頁有清晰而直接的標題、有用的章節標題、描述性的檔案名稱和圖片的 alt 標籤，以及易於理解的網站階層。這些因素使搜尋引擎很容易「理解」網頁的內容。 與此相反， 頁外因素 在網站本身的內容之外。最常見的頁外因素之一是網站的外部連結數量。當權威（或值得信賴）的網站連結到其網站以外的內容時，Google 算法會將此視為該內容十分有價值的標誌。

在網站本身的內容之外。最常見的頁外因素之一是網站的外部連結數量。當權威（或值得信賴）的網站連結到其網站以外的內容時，Google 算法會將此視為該內容十分有價值的標誌。 使用者體驗側重於網站訪客，Core Web Vitals (CWV) 在這方面發揮了重要作用。CWV 是 Google 用來衡量網頁上的項目載入速度和流暢度，並進而衡量網站使用者體驗的一組指標。雖然 CWV 對任何網站都很重要，但對某些行業可能特別關鍵，如電子商務。例如，當有人試圖在一家在線鞋店結賬時，緩慢的頁面速度可能意味著 100 美元收入和 0 美元之間的區別。

一些網站擁有者選擇使用稱為「黑帽」搜尋引擎最佳化的策略，但這些策略是有問題的，通常並不推薦使用。最知名的技術之一被稱為關鍵字堆砌。

關鍵字堆砌是一種在內容中以不自然的方式多次使用關鍵字的做法，目的是在搜尋引擎排名中獲得優勢。Google 不再考慮使用關鍵字的頻率是否相關，有時會因為明顯的關鍵字堆砌而對網站做出懲罰。

為什麼 SEO 很重要？

SEO 對整體行銷戰略至關重要，部分原因是擁有排名較高的相關內容對公司在其所選產業的權威性有好處。

此外，SEO 是一種有機或無需付款的行銷策略。雖然最佳化一段內容或最佳化使用者體驗可能需要時間和精力，但 SEO 工作所獲得的流量是無法購買的。與數位廣告相比，一旦公司停止為廣告支付費用，數位廣告就會消失。從這個意義上說，與付費戰術相比，SEO 工作可能能夠帶來更多的長期利益。

SEO 還可以幫助公司發展可能成為未來買家的受眾。例如，如果一家銷售防曬霜的電子商務公司想把潛在客戶帶到他們的網站，他們可以付費讓他們的網站作為廣告出現在其他網站上。但這只能抓住一些潛在的買家。在 Google 上搜尋「塗防曬霜有什麼好處」的人也可能是潛在客戶，但不太可能點擊或看到廣告。一個整體的行銷策略會有一些戰術，讓這兩類客戶熟悉他們的品牌，並最終將他們轉化為買家。SEO 應該是該戰略的一部分。

如何針對 SEO 最佳化我的網頁？

內容和關鍵字研究