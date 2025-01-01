什麼是影像最佳化程式？| 如何縮小影像

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什麼是影像最佳化程式？

影像最佳化程式是可縮小影像檔案的服務、產品或程式庫。通常情況下，影像最佳化程式將透過壓縮和調整大小來減少影像的檔案大小，理想情況下不會影響影像的品質太大。這樣可以最佳化 Web 影像，因為它們將花費更少的時間在使用者的瀏覽器中載入，從而提高網站速度和效能。

為什麼需要減小影像大小？

所有出現在網頁上的影像都需要由使用者的瀏覽器下載才能顯示。影像越大（指檔案大小，而非影像尺寸），下載所需的時間越長，並且佔用的頻寬也越多。如果使用者使用行動裝置，則大型影像在下載過程中也會佔用大量數據。

因此，保持影像較小對於網站效能至關重要，而網站效能對於 SEO 以及保持使用者在網站上的參與度和活躍度非常重要。Google 會優先排序快速載入的網站，如果網頁需要很長時間才能載入，則使用者更有可能退回且轉換的可能性更小。

如何減少影像檔案大小？

減少影像尺寸的第一步是縮小其尺寸。例如，典型的網站不需要 3000 多像素寬的影像。（事實上，大多數桌上型電腦顯示器的寬度都是 1,920 像素或更小。）調整影像尺寸應當只減少檔案大小，而不會降低品質。

影像也可以被壓縮。影像壓縮程式（例如 Photoshop 的「另存為 Web 影像」功能）可以將 JPEG 檔案壓縮至更低的解析度級別，同時影像看起來基本和壓縮前一樣。但是，影像仍應顯得專業，而非像素化。當解析度達到某個臨界點時，相應的效能提升將不足以彌補影像品質的損失。測試很重要；影像在大型顯示器和小型智慧型手機螢幕上均應顯得專業。

除了調整影像尺寸或壓縮影像外，還有其他方法可以最佳化影像嗎？

影像的檔案格式會影響檔案的大小。Web 上的大多數影像都是 JPEG 格式，而不是 PNG 或 GIF 格式。這是因為 JPEG 檔案最容易調整品質（這會影響檔案大小）。JPEG 檔案是有損壓縮，這意味著它們在壓縮後會丟失視覺資訊。因此，壓縮可以大大減少 JPEG 檔案的大小，而 GIF 和 PNG 檔案通常無法做到這一點（兩者都是無損壓縮）。

CDN 如何加快影像的速度？

CDN（內容傳遞網路）是分佈在世界各地的一組伺服器，用於儲存和傳輸內容（包括影像）給終端使用者。CDN 伺服器針對速度進行了最佳化，與原始伺服器相比，它們與終端使用者的距離更近，從而可以減少延遲，並加快透過網際網路傳送的影像、影片和其他內容的載入速度。瞭解有關 Cloudflare CDN 的更多資訊。

什麼是影像 SEO 最佳化？

影像搜尋引擎最佳化和影像最佳化是分開的，但彼此相關。減少影像檔案大小確實可以縮短載入時間，從而有助於最佳化影像搜尋，Google 鼓勵開發人員盡可能壓縮影像。

但是，要真正針對搜尋最佳化影像，開發人員應當：