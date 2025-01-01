什么是云网络？

利用基于云的服务来提高企业网络的可扩展性、安全性和效率。

学习目标

阅读本文后，您将能够：

  • 定义“云网络”
  • 探索云网络的优势
  • 了解云网络的潜在限制

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多云与混合云

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什么是云网络？

云网络使用基于云的技术来连接用户、应用和其他基本资源。所有网络技术（包括物理硬件和管理功能）都托管在公共或私有云环境中。

为了实施云网络，一些组织选择云提供商提供的网络即服务 (NaaS) 产品。这些产品使企业能够连接其本地数据中心和云环境，同时降低管理复杂性。组织自己不需要任何网络基础设施，只需要互联网连接即可。在其他情况下，组织可能选择使用云技术来支持私有云或混合云环境。

多云网络使用来自多个公共云平台的功能。通过多云网络，组织可以跨这些云优化网络功能，以满足性能、成本、可用性和其他标准。

云网络如何工作？

云网络通常需要三个主要组件：云基础设施、虚拟化功能和基于云的管理工具。

  • 云基础设施：当您使用公共平台实现云网络时，云提供商拥有并运营物理基础设施。如果这种基础设施在全球分布的数据中心中可用，您就能让用户从任何地方低延迟地访问应用和资源。
  • 虚拟化：云网络会虚拟化网络组件，将其功能从底层物理基础设施中提取出来。虚拟化增强了网络配置的灵活性并提高了资源利用率，这反过来有助于降低云网络的成本。
  • 基于云的管理：借助云网络，您可以通过基于云的工具来管理、监控和保护网络。与软件定义网络一样，使用基于云的工具管理网络可增强灵活性并提高效率。

云网络有什么好处？

当您使用公共云平台实现云网络连接时，可实现多个关键的云计算优势。

  • 安全性：您通常可以利用云提供商提供的大量安全功能。在许多情况下，这些提供商提供的高级功能远远超过您能够在本地经济高效地部署的功能数。
  • 性能：通过利用云提供商的分布式数据中心，您可以向全球用户提供强健、低延迟的性能。
  • 可扩展性：与传统网络不同，您可以根据需求变化轻松地扩大或缩小服务，而无需购买大型基础设施。
  • 可用性：云平台的多个分布式数据中心可以提供维持网络高可用性所需的冗余。
  • 效率：管理员可以使用简单、集中的软件来管理所有网络功能，消除了传统网络管理的复杂性。
  • 成本：使用公共云平台时，您可以避免前期资本支出，并选择让您按使用量付费的订阅。尽管如此，高效管理对于控制持续成本至关重要。
  • 敏捷性：云网络让您可以快速更改。无需花费数周时间来支持新的企业地点或整合新资源，您可以在几个小时内建立连接。

云网络有哪些限制？

尽管云网络有许多好处，但一些组织可能会担心出现延迟、供应商锁定和失去控制。

  • 延迟：使用公共云实现云网络需要可靠、低延迟的互联网连接。如果您选择的云平台没有在所有用户附近设立数据中心，那么部分用户在访问关键应用或其他资源时可能会遇到延迟
  • 供应商锁定：如果选择了一个采用专有技术的公共云平台，未来可能很难集成其他云或移动到其他平台。
  • 有限的控制：当您使用公共云提供商实现云网络时，您依赖于该提供商来管理底层的物理基础设施。与自己拥有和运营基础设施相比，您的控制权更少，可配置性可能更低。

    • 云网络与传统网络的对比

    在传统的网络模型中，组织拥有并运营自己的网络设备，包括交换机路由器、网关、负载平衡器防火墙。该网络基础设施部署在本地数据中心内。当团队需要扩大其网络资源时，他们必须购买并实施额外的设备。

    如果您使用公共云进行云网络连接，则物理基础设施由云提供商拥有和运营。由于网络功能是从物理设备中提取出来的，您在配置方面拥有极大的灵活性。而且由于云提供商通常拥有庞大的基础设施资源，您可以轻松扩展。您的团队可以使用基于云的工具以虚拟方式配置和管理网络。

    基于云的网络连接与支持云的网络连接

    云网络有时也称为“基于云的网络”，这与“支持云”的网络不同。使用基于云的网络时，物理基础设施、网络功能和管理工具全部来自云提供商。

    使用支持云的网络，您可以拥有传统的本地网络，但您的管理员使用基于云的资源来管理或保护该网络。比如说，您可能会使用云防火墙或防病毒解决方案来保护您的本地网络。

    云网络与云计算

    云网络只是云提供商提供的众多服务中的一种。这些提供商通常有其他类型的基础设施即服务 (IaaS) 产品，例如计算和存储服务。大多数提供商还有多种软件即服务 (SaaS) 产品，包括数据库、分析、安全服务、人工智能 (AI) 服务、机器学习 (ML) 服务、开发人员工具等。

    Cloudflare 如何为云网络提供支持？

    Cloudflare 的全球连通云提供强大的云网络，使组织能够连接一切——员工、应用和其他资源，同时保持对 IT 的可见性和控制。组织可利用全方位的网络连接和安全功能，全部作为安全访问服务边缘 (SASE) 框架中的服务交付。

    了解有关 Cloudflare 的全球连通云的更多信息。

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