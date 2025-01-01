利用基于云的服务来提高企业网络的可扩展性、安全性和效率。
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云网络使用基于云的技术来连接用户、应用和其他基本资源。所有网络技术（包括物理硬件和管理功能）都托管在公共或私有云环境中。
为了实施云网络，一些组织选择云提供商提供的网络即服务 (NaaS) 产品。这些产品使企业能够连接其本地数据中心和云环境，同时降低管理复杂性。组织自己不需要任何网络基础设施，只需要互联网连接即可。在其他情况下，组织可能选择使用云技术来支持私有云或混合云环境。
多云网络使用来自多个公共云平台的功能。通过多云网络，组织可以跨这些云优化网络功能，以满足性能、成本、可用性和其他标准。
云网络通常需要三个主要组件：云基础设施、虚拟化功能和基于云的管理工具。
当您使用公共云平台实现云网络连接时，可实现多个关键的云计算优势。
尽管云网络有许多好处，但一些组织可能会担心出现延迟、供应商锁定和失去控制。
在传统的网络模型中，组织拥有并运营自己的网络设备，包括交换机、路由器、网关、负载平衡器和防火墙。该网络基础设施部署在本地数据中心内。当团队需要扩大其网络资源时，他们必须购买并实施额外的设备。
如果您使用公共云进行云网络连接，则物理基础设施由云提供商拥有和运营。由于网络功能是从物理设备中提取出来的，您在配置方面拥有极大的灵活性。而且由于云提供商通常拥有庞大的基础设施资源，您可以轻松扩展。您的团队可以使用基于云的工具以虚拟方式配置和管理网络。
云网络有时也称为“基于云的网络”，这与“支持云”的网络不同。使用基于云的网络时，物理基础设施、网络功能和管理工具全部来自云提供商。
使用支持云的网络，您可以拥有传统的本地网络，但您的管理员使用基于云的资源来管理或保护该网络。比如说，您可能会使用云防火墙或防病毒解决方案来保护您的本地网络。
云网络只是云提供商提供的众多服务中的一种。这些提供商通常有其他类型的基础设施即服务 (IaaS) 产品，例如计算和存储服务。大多数提供商还有多种软件即服务 (SaaS) 产品，包括数据库、分析、安全服务、人工智能 (AI) 服务、机器学习 (ML) 服务、开发人员工具等。
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