什么是 SaaS？| SaaS 定义

软件即服务 (SaaS) 应用程序在云中运行。 用户可以订阅 SaaS 应用程序而无需购买，并通过 Internet 访问这些应用。
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软件即服务，或简称 SaaS，是一种用于向用户提供软件的基于云的方法。SaaS 用户可以订阅应用程序，而无需一次性购买并安装应用程序。用户可以在任何兼容设备上通过 Internet 登录和使用 SaaS 应用程序。实际的应用程序可能在远离用户位置的云服务器中运行。
可以通过浏览器或应用程序访问 SaaS 应用程序。用户通过浏览器访问的在线电子邮件应用程序（例如 Gmail 和 Office 365）是 SaaS 应用程序的常见示例。
SaaS 与安装在用户计算机上的软件之间的区别，有点像在线流式播放电视节目与购买整季全部集数电视节目 DVD 之间的区别。
购买 DVD 电视节目的人只需支付一次；但是，他们将需要存储和维护 DVD，并且如果他们改变了硬件（例如，如果他们将 DVD 播放器替换为蓝光播放器），那么他们将需要再次购买物理媒体。而流播放节目则意味着第三方处理所有存储和升级，而用户所需要做的就是按下播放按钮即可。但是，流播放依赖于互联网连接，用户通常需要支付持续性的月租费才能维持其访问权限。
可以类比代客泊车与租用停车位之间的区别。代客泊车是一项服务，而停车位是一种产品，即使两者都能为客户带来相同的利益：一个可以停车的地方。
传统上，软件供应商将其软件作为产品出售给用户。但是，在 SaaS 模型中，他们通过云为用户积极提供和维护软件。他们托管和维护运行应用程序所需的数据库和代码，并且在服务器上运行该应用程序。因此，SaaS 更像是服务而不是产品。
“云”是指各种数据中心（用于托管数据库和运行应用程序代码）中的远程 Web 服务器。云提供商通过 Internet 向客户或最终用户提供服务。（请参见什么是云？）
SaaS 是三大主要云服务模型之一。云服务模型是云提供商（即拥有和运营在各个数据中心的服务器的公司）向用户和企业提供的服务类别。
三种云服务模型是：
SaaS 模型具有许多优点和缺点，尽管对于现代企业和用户而言，SaaS 的优点通常要大于缺点。以下是使用 SaaS 应用程序的一些优点和缺点：
如上所述，在线电子邮件提供商属于 SaaS 类别。其他知名的 SaaS 公司包括 Salesforce、Slack、MailChimp 和 Dropbox。
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另一方面，Cloudflare 技术可帮助 SaaS 提供商：