O que é rede em nuvem?

A rede em nuvem usa tecnologias baseadas em nuvem para conectar usuários, aplicativos e outros recursos essenciais. Todas as tecnologias de rede, incluindo hardware físico e recursos de gerenciamento, estão hospedadas em um ambiente de nuvem privada .

Para implementar a rede em nuvem , algumas organizações optam por ofertas de rede como serviço (NaaS) dos provedores de nuvem. Essas ofertas permitem que as organizações conectem seus data centers no local e ambientes em nuvem, ao mesmo tempo que reduzem a complexidade de gerenciamento. As organizações não precisam de nenhuma infraestrutura de rede própria, apenas de conectividade com a internet. Em outros casos, as organizações podem optar por usar tecnologias em nuvem para suporte a ambientes em nuvem privada ou em nuvem híbrida.

A rede multinuvem usa recursos de mais de uma plataforma em nuvem pública. Com a rede multinuvem, as organizações podem otimizar as funções de rede nessas nuvens para desempenho, custo, disponibilidade e outros critérios.

Como funciona a rede em nuvem ?

Uma rede em nuvem normalmente requer três componentes primários: infraestrutura em nuvem, recursos de virtualização e ferramentas de gerenciamento baseadas em nuvem.

Infraestrutura em nuvem: quando você usa uma plataforma em nuvem pública para rede em nuvem, o provedor de nuvem possui e opera a infraestrutura física. Se essa infraestrutura estiver disponível em data centers distribuídos globalmente, você poderá conceder aos seus usuários acesso de baixa latência a aplicativos e recursos de qualquer lugar.

quando você usa uma plataforma em nuvem pública para rede em nuvem, o provedor de nuvem possui e opera a infraestrutura física. Se essa infraestrutura estiver disponível em data centers distribuídos globalmente, você poderá conceder aos seus usuários acesso de baixa latência a aplicativos e recursos de qualquer lugar. Virtualização: a rede em nuvem virtualiza os componentes da rede, abstraindo suas funções da infraestrutura física subjacente. A virtualização aprimora a flexibilidade das configurações de rede e aumenta a utilização de recursos, o que, por sua vez, ajuda a reduzir os custos da rede em nuvem.

a rede em nuvem virtualiza os componentes da rede, abstraindo suas funções da infraestrutura física subjacente. A virtualização aprimora a flexibilidade das configurações de rede e aumenta a utilização de recursos, o que, por sua vez, ajuda a reduzir os custos da rede em nuvem. Gerenciamento baseado em nuvem: com a rede em nuvem você pode gerenciar, monitorar e proteger a rede por meio de ferramentas baseadas em nuvem. Assim como a rede definida por software, o uso de ferramentas baseadas em nuvem para gerenciar a rede aumenta a flexibilidade e aumenta a eficiência.

Quais são as vantagens da rede em nuvem ?

Ao usar plataformas em nuvem pública para rede em nuvem, você pode obter vários vantagens importantes da computação em nuvem.

Segurança: muitas vezes, você pode aproveitar uma ampla gama de recursos de segurança oferecidos por provedores de nuvem. Em muitos casos, esses provedores oferecem recursos mais avançados do que você poderia implantar no local de maneira econômica.

muitas vezes, você pode aproveitar uma ampla gama de recursos de segurança oferecidos por provedores de nuvem. Em muitos casos, esses provedores oferecem recursos mais avançados do que você poderia implantar no local de maneira econômica. Desempenho: ao aproveitar os data centers distribuídos de um provedor de nuvem, você pode oferecer um desempenho robusto e de baixa latência para usuários em todo o mundo.

ao aproveitar os data centers distribuídos de um provedor de nuvem, você pode oferecer um desempenho robusto e de baixa latência para usuários em todo o mundo. Escalabilidade: ao contrário da rede tradicional, você pode facilmente escalar os serviços para cima, ou para baixo, conforme suas necessidades mudam, sem grandes compras de infraestrutura.

ao contrário da rede tradicional, você pode facilmente escalar os serviços para cima, ou para baixo, conforme suas necessidades mudam, sem grandes compras de infraestrutura. Disponibilidade: os vários data centers distribuídos das plataformas em nuvem podem oferecer a redundância necessária para manter alta disponibilidade de rede.

os vários data centers distribuídos das plataformas em nuvem podem oferecer a redundância necessária para manter alta disponibilidade de rede. Eficiência: os administradores podem gerenciar todas as funções de rede com software simples e centralizado, eliminando a complexidade do gerenciamento de rede tradicional.

os administradores podem gerenciar todas as funções de rede com software simples e centralizado, eliminando a complexidade do gerenciamento de rede tradicional. Custos: ao usar uma plataforma em nuvem pública, você pode evitar despesas de capital iniciais e escolher assinaturas que permitem que você pague pelo que usa. Ainda assim, uma gestão eficiente é essencial para controlar os custos contínuos.

ao usar uma plataforma em nuvem pública, você pode evitar despesas de capital iniciais e escolher assinaturas que permitem que você pague pelo que usa. Ainda assim, uma gestão eficiente é essencial para controlar os custos contínuos. Agilidade: a rede em nuvem permite que você faça alterações rapidamente. Em vez de levar semanas para dar suporte a novos locais da empresa ou integrar novos recursos, você pode fazer conexões em poucas horas.

Quais são as limitações da rede em nuvem ?

Embora existam inúmeros benefícios da rede em nuvem, algumas organizações podem estar preocupadas com o potencial de latência, aprisionamento tecnológico e perda de controle.