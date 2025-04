O que é IaaS (infraestrutura como serviço)?

Copiar o link do artigo

O que significa infraestrutura como serviço (IaaS)?

Na computação, infraestrutura refere-se aos computadores e servidores que executam o código e armazenam dados e os fios e dispositivos que fazem as conexões entre essas máquinas. Por exemplo, servidores, discos rígidos e roteadores fazem parte da infraestrutura. Antes da computação em nuvem ser uma opção, a maioria das empresas hospedava sua própria infraestrutura e executava todos os seus aplicativos no local.

Infraestrutura como serviço, ou IaaS, é quando um fornecedor de computação em nuvem hospeda a infraestrutura em nome de seus clientes. O fornecedor hospeda a infraestrutura na "nuvem" – em outras palavras, em vários data centers. Seus clientes acessam essa infraestrutura em nuvem pela internet. Eles podem usá-la para criar e hospedar aplicativos web, armazenar dados, executar lógica de negócios ou fazer qualquer outra coisa que possa ser feita na infraestrutura local tradicional, mas geralmente com mais flexibilidade.

Quais são os principais modelos de computação em nuvem?

Os três principais modelos de serviços de computação em nuvem são:

IaaS X PaaS X SaaS

IaaS é a infraestrutura hospedada em nuvem. A IaaS inclui servidores virtuais e armazenamento em nuvem, segurança em nuvem e acesso aos recursos do data center (gerenciados pelo provedor de IaaS).

Plataforma como serviço (PaaS) é a próxima camada no modelo de serviço de computação em nuvem. Ela fornece aos desenvolvedores uma plataforma para criar aplicativos. A maioria das ofertas de PaaS inclui ferramentas de desenvolvimento, middleware, sistemas operacionais, bancos de dados e gerenciamento de banco de dados e infraestrutura. Um provedor de PaaS gerencia a infraestrutura por conta própria ou a compra como um serviço de um provedor de IaaS.

Software como serviço (SaaS) são aplicativos completos hospedados e gerenciados na nuvem. Os usuários de SaaS assinam um aplicativo e o acessam pela internet, em vez de comprá-lo uma vez e instalá-lo localmente.

Por que os desenvolvedores e as empresas usam a IaaS?

Escalabilidade: é muito mais fácil expandir um negócio com a IaaS como base. Em vez de comprar, instalar e manter um novo servidor toda vez que a empresa precisar escalar, ela pode simplesmente adicionar um novo servidor sob demanda por meio do provedor de IaaS. Essa escalabilidade sob demanda é um grande benefício da computação em nuvem em todos os modelos de serviço em nuvem.

Menos recursos dedicados à manutenção de servidores: com a IaaS, uma empresa basicamente terceirizou a compra, manutenção e atualização de servidores para o provedor de IaaS. Isso geralmente é mais barato e requer menos tempo e trabalho das equipes internas do que precisariam para hospedar sua própria infraestrutura.

Tempo de lançamento no mercado mais rápido: as empresas que usam a IaaS podem implantar e atualizar aplicativos muito mais rapidamente, pois os provedores de nuvem podem oferecer a quantidade de infraestrutura que elas precisarem.

Como a IaaS se encaixa em implantações em nuvem híbrida e multinuvem?

As implantações em multinuvem e a maioria das implantações em nuvem híbrida envolvem a integração de vários serviços em nuvem. Muitas empresas que adotam uma abordagem multinuvem usam um provedor de nuvem para a IaaS e, além disso, se integram com serviços PaaS e SaaS.Algumas empresas também podem usar vários provedores de IaaS, seja para redundância ou para lidar com cargas de trabalho de computação separadas em paralelo.

As empresas que usam nuvens híbridas podem integrar a IaaS com infraestrutura no local ou em nuvens privadas, juntamente com outros serviços em nuvem pública.

Como a Cloudflare oferece suporte à IaaS?

A Cloudflare fica à frente de qualquer tipo de infraestrutura em nuvem e acelera o tráfego, protege contra ataques maliciosos e garante a confiabilidade. A Cloudflare pode ser implantada com qualquer provedor de IaaS.

Saiba mais sobre como a Cloudflare se integra a implantações multinuvem e em nuvem híbrida e como dimensionar a conectividade de rede, independentemente da natureza de sua infraestrutura.