Multinuvem x nuvem híbrida: qual é a diferença?

Qual é a diferença entre computação multinuvem e computação híbrida em nuvem?

Tanto " multinuvem" como " nuvem híbrida" se referem a implementações em nuvem que integram mais de uma nuvem. A diferença reside nos tipos de infraestrutura de nuvem que elas incluem.

Uma infraestrutura de nuvem híbrida mistura dois ou mais tipos diferentes de nuvens, enquanto a infraestrutura de multinuvem combina diferentes nuvens do mesmo tipo. Pode-se dizer que nuvem híbrida é semelhante a combinar maçãs e laranjas, enquanto multinuvem é semelhante a combinar diferentes tipos de maçãs.

Como a computação na nuvem funciona?

Na computação em nuvem, aplicativos e dados são hospedados em servidores remotos em vários data centers, em vez de serem hospedados no mesmo local dos usuários atendidos por eles. Quando se discute multinuvem e nuvem híbrida, cada serviço de nuvem individual ou conjunto de serviços de cada fornecedor pode ser chamado de "nuvem" para abreviar.

Qual é a diferença entre uma nuvem pública e uma nuvem privada?

Uma nuvem pública é um serviço de nuvem utilizado por vários clientes, embora não haja interação entre eles, da mesma forma que muitos clientes podem usar um banco sem utilizar os fundos uns dos outros.

Uma nuvem privada é um serviço de nuvem para um único cliente. Uma organização pode construir e manter uma nuvem privada por conta própria, ou pode pagar a um fornecedor externo para hospedar uma nuvem privada para ela.

O que significa multinuvem?

"Multinuvem" se refere à combinação e integração de múltiplas nuvens públicas. Uma empresa pode usar uma nuvem pública como banco de dados, uma como PaaS, uma para autenticação do usuário, e assim por diante.

Se a implantação multinuvem incluir uma nuvem privada ou um data center local também, então a implantação em nuvem pode realmente ser considerada uma nuvem híbrida.

O que significa "nuvem híbrida"?

Uma nuvem híbrida combina a computação em nuvem pública com uma nuvem privada ou uma infraestrutura local. A infraestrutura local pode ser um data center interno ou qualquer outra infraestrutura de TI que funcione dentro de uma rede corporativa.

As implantações em nuvens híbridas são bastante comuns. Algumas empresas migram parcialmente para a nuvem, mas acham que o custo é proibitivo ou que é preciso utilizar muitos recursos para completar a migração e, como resultado, alguns processos, a lógica empresarial e o armazenamento de dados ainda são executados na infraestrutura local legada.

As empresas também podem optar por adotar uma estratégia de nuvem híbrida a fim de manter alguns processos e dados em um ambiente mais controlado (por exemplo, uma nuvem privada ou um data center local) enquanto aproveitam a maior quantidade de recursos e a baixa sobrecarga da computação em nuvem pública.

Que tipo de implantação em nuvem as empresas devem usar?

Encontrar a implantação em nuvem correta se resume a uma série de fatores. Entre eles, os principais são o custo e a segurança.

Custo

As nuvens públicas normalmente têm menos despesas gerais e necessitam de menos gerenciamento direto do que outros tipos de infraestrutura. O fornecedor de nuvem gerencia a maior parte das responsabilidades que fazem parte da manutenção de um data center, se não todas: provisionar servidores, aplicar atualizações de segurança, e assim por diante. Por esta razão, as empresas para as quais o custo é um fator decisivo podem querer migrar para uma implantação em nuvem totalmente pública ou talvez para uma implantação multinuvem.

Segurança

Para empresas que possuem elevados padrões regulatórios para qualquer subconjunto de seus dados ou de sua lógica comercial, uma implantação em nuvem híbrida pode ser a melhor opção. Com uma nuvem híbrida, elas podem manter alguns dados em um ambiente mais controlado, como uma nuvem privada ou um data center local.

No entanto, esses ambientes rigorosamente controlados nem sempre são mais seguros. Muitas vezes, os fornecedores de nuvens públicas têm mais recursos para aplicar patches e proteger dados do que empresas individuais, dependendo de seu orçamento para segurança cibernética.

Outros fatores a considerar:

Tempo e esforço gastos na migração para a nuvem: Migrar dados e operações comerciais totalmente para a nuvem pode ser uma tarefa que necessite de muitos recursos (embora para muitas empresas valha a pena o esforço). Uma migração completa para a nuvem pode não ser viável imediatamente para algumas empresas, levando-as a adotar uma estratégia de nuvem híbrida.

A implantação de várias nuvens pode ajudar a manter os sites e aplicativos em funcionamento durante períodos de alta demanda do usuário, pois uma nuvem de backup pode assumir parte da carga de trabalho caso uma nuvem esteja sobrecarregada. Essa estratégia é conhecida como "cloud bursting" (estouro de nuvem), porque uma carga de trabalho "estoura" de uma nuvem para outra. Aprisionamento tecnológico (vendor lock-in): O uso de múltiplas nuvens públicas pode reduzir a dependência de qualquer fornecedor de nuvem. (A Cloudflare também ajuda a reduzir o aprisionamento tecnológico ao se colocar na frente de qualquer tipo de nuvem e aumentar o desempenho, a segurança e a confiabilidade).

Uma nuvem híbrida também pode ser multinuvem?

Se uma implantação em nuvem híbrida incorpora múltiplas nuvens públicas, ela também pode ser considerada uma implantação em multinuvem. Por essa razão, os termos às vezes utilizados de forma intercambiável, mesmo que na realidade signifiquem coisas ligeiramente diferentes.

Como a Cloudflare se integra às implantações em nuvem híbrida e multinuvem?

A Cloudflare ajuda as empresas com estratégias de nuvem híbrida e multinuvem. A pilha de produtos da Cloudflare (que inclui um firewall de aplicativos web, Load Balancing, SSL, DNS e outros recursos essenciais) situa-se à frente de qualquer tipo de infraestrutura, seja ela multinuvem, nuvem híbrida ou infraestrutura no local. A rede global de data centers da Cloudflare em mais de 335 cidades protege e acelera os aplicativos web para usuários em qualquer lugar do mundo.

Saiba mais sobre a nuvem de conectividade e como a Cloudflare se integra às implantações em nuvem.