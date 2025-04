Qu'est-ce que la mise en réseau cloud ?

Les réseaux cloud utilisent des technologies fondées sur le cloud pour connecter les utilisateurs, les applications et d'autres ressources essentielles. Toutes les technologies réseau (y compris les équipements physiques et les fonctionnalités de gestion) sont hébergées dans un environnement cloud privé.

Pour mettre en œuvre des réseaux dans le cloud, certaines entreprises optent pour des offres de réseau en tant que service (NaaS) proposées par des fournisseurs de cloud . Ces offres permettent aux entreprises de connecter leurs datacenters sur site et leurs environnements cloud, tout en réduisant la complexité de la gestion. Les entreprises n'ont pas besoin de leur propre infrastructure réseau, seulement une connectivité Internet est nécessaire. Dans d'autres cas, les organisations peuvent choisir d'utiliser des technologies de cloud pour prendre en charge des environnements de cloud privé ou de cloud hybride.

La mise en réseau multi-cloud fait appel aux fonctionnalités de plusieurs plateformes de cloud public. Grâce à la connectivité réseau multicloud, les entreprises peuvent optimiser les fonctions réseau sur l'ensemble de ces clouds en fonction de critères tels que les performances, le coût, la disponibilité et d'autres critères.

La mise en réseau cloud nécessite généralement trois composants principaux : une infrastructure cloud, des fonctionnalités de virtualisation et des outils de gestion fondés sur le cloud.

L'utilisation de plateformes de cloud public pour la mise en réseau cloud offre plusieurs avantages fondamentaux en matière d'informatique cloud.

Si la connectivité réseau cloud présente de nombreux avantages, certaines entreprises craindront peut-être des risques de latences, d'enfermement propriétaire et de perte de contrôle.

Latence : l'utilisation d'un cloud public pour la mise en réseau cloud exige une connectivité Internet fiable et à faible latence. Si vous choisissez une plateforme cloud qui n'a pas de datacenters à proximité de tous les utilisateurs, il est possible que certains d'entre eux constatent un effet de latence lorsqu'ils accèdent à des applications essentielles ou à d'autres ressources.

Enfermement propriétaire : si vous sélectionnez une plateforme de cloud public avec des technologies propriétaires, il peut être difficile d'intégrer des clouds supplémentaires ou de passer à d'autres plateformes à l'avenir.

Contrôle limité : lorsque vous utilisez un fournisseur de cloud public pour la connectivité réseau cloud , vous comptez sur ce fournisseur pour gérer l'infrastructure physique sous-jacente. Vous avez moins de contrôle et potentiellement moins de configurabilité que si vous possédiez et exploitiez vous-même l'infrastructure.

Réseau cloud et réseau traditionnel

Dans un modèle de mise en réseau traditionnel, une organisation possède et exploite son propre équipement réseau, notamment des commutateurs, des routeurs, des passerelles, des équilibreurs de charge et des pare-feu. Cette infrastructure réseau est hébergée dans des datacenters sur site. Lorsque les équipes doivent faire évoluer leurs ressources de mise en réseau, elles doivent acheter et installer des équipements supplémentaires.

Si vous utilisez un cloud public pour la mise en réseau, le fournisseur de cloud possède et fait fonctionner l'infrastructure physique. Les fonctions réseau étant tirées des équipements physiques, vous disposez d'une grande flexibilité pour la configuration. Et compte tenu des vastes ressources dont disposent souvent les fournisseurs de cloud, vous pouvez facilement évoluer. Votre équipe peut configurer et gérer le réseau de manière virtuelle, à l'aide d'outils fonctionnant dans le cloud.

Réseau fondé sur le cloud et réseau utilisable dans le cloud

Le réseau cloud, parfois appelé « mise en réseau fondée sur le cloud », est différent du réseau « utilisable dans le cloud ». Dans le cas d'une mise en réseau fondée sur le cloud, l'infrastructure physique, les capacités réseau et les outils de gestion proviennent tous d'un fournisseur de cloud .

Avec un réseau utilisable dans le cloud, vous disposez d'un réseau traditionnel sur site, mais vos administrateurs gèrent ou sécurisent ce réseau à l'aide de ressources cloud. Vous pouvez donc, par exemple, utiliser un pare-feu ou une solution antivirus cloud pour protéger votre réseau sur site.

Mise en réseau cloud ou informatique cloud

La mise en réseau dans le cloud n'est qu'un des nombreux types de services proposés par les fournisseurs de cloud. Ces fournisseurs proposent généralement d'autres types d'offres IaaS (Infrastructure-as-a-Service) tels que des services de calcul et de stockage. La plupart des fournisseurs proposent également plusieurs offres de logiciels en tant que service (SaaS), notamment des bases de données, des outils d'analyse, des services de sécurité, des services d'intelligence artificielle (IA), d'apprentissage automatique (ML), des outils pour développeurs, etc.

Comment Cloudflare prend-elle en charge la mise en réseau cloud ?

Le cloud de connectivité de Cloudflare offre une mise en réseau cloud robuste, permettant aux entreprises de connecter toutes leurs ressources (collaborateurs, applications et autres ressources), tout en conservant visibilité et contrôle sur leur informatique. Les entreprises peuvent bénéficier d'une gamme complète de fonctionnalités de mise en réseau et de sécurité, toutes proposées en tant que services au sein d'un cadre d'un service d'accès sécurisé en périphérie (SASE pour Secure Access Service Edge).

En savoir plus sur le cloud de connectivité de Cloudflare.