Qu'est-ce que IaaS (Infrastructure-as-a-Service) ?

Que signifie Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ?

Dans le domaine de l'informatique, l'infrastructure désigne les ordinateurs et les serveurs qui exécutent le code et stockent les données, ainsi que le câblage et les appareils qui établissent les connexions entre ces machines. Par exemple, les serveurs, les disques durs et les routeurs font tous partie de l'infrastructure. Avant que l'informatique cloud ne devienne une possibilité, la plupart des entreprises hébergeaient elles-mêmes leur infrastructure et exécutaient toutes leurs applications sur site.

Le terme "Infrastructure-as-a-Service", ou IaaS en abrégé, désigne le cas où un fournisseur de cloud computing héberge l'infrastructure pour le compte de ses clients. Le fournisseur héberge l'infrastructure dans "le cloud" – en d'autres termes, dans différents datacenters. Leurs clients accèdent à cette infrastructure en cloud sur Internet. Ils peuvent y créer et héberger des applications web, stocker des données, exécuter une logique métier ou faire tout ce qui pourrait être fait sur une infrastructure traditionnelle sur site, mais souvent avec plus de flexibilité.

Quels sont les principaux modèles de cloud computing ?

Voici les trois principaux modèles de services de l'informatique en cloud :

IaaS vs. PaaS vs. SaaS

Les services IaaS sont une infrastructure hébergée dans le cloud. L'architecture IaaS inclut des serveurs virtuels et un stockage cloud, une solution de sécurité du cloud et l'accès aux ressources du datacenter (géré par le fournisseur de services IaaS).

L'approche Platform-as-a-Service (PaaS) désigne la couche suivante du modèle de services de l'informatique cloud . Elle fournit aux développeurs une plateforme dédiée au développement d'applications. La plupart des offres PaaS incluent des outils de développement, des intergiciels (middleware), des systèmes d'exploitation, des bases de données et des services de gestion de bases de données, ainsi qu'une infrastructure. Un fournisseur de services PaaS gère l'infrastructure lui-même ou l'achète en tant que service auprès d'un fournisseur de solutions IaaS.

Software-as-a-Service (SaaS) est une application complète hébergée et gérée dans le cloud. Les utilisateurs de SaaS souscrivent à une application et y accèdent via Internet plutôt que de l'acheter une fois et de l'installer localement.

Pourquoi les développeurs et les entreprises utilisent-ils IaaS ?

Évolutivité : il est beaucoup plus facile de développer une entreprise fondée sur des services IaaS. Au lieu de devoir acheter, installer et gérer un nouveau serveur chaque fois qu'elle a besoin d'étendre sa capacité, il suffit à l'entreprise d'ajouter un nouveau serveur à la demande par l'intermédiaire du fournisseur de services IaaS. Cette évolutivité à la demande est un avantage majeur de l'informatique cloud dans tous les modèles de services cloud.

Moins de ressources consacrées à la maintenance des serveurs : avec IaaS, une entreprise a pratiquement sous-traité l'achat, la maintenance et la mise à jour des serveurs au fournisseur de IaaS. Cette solution est généralement moins onéreuse et exige moins de temps et de travail de la part des équipes internes que si elle devait héberger sa propre infrastructure.

Mise sur le marché plus rapide : les entreprises qui utilisent IaaS peuvent déployer et mettre à jour leurs applications beaucoup plus rapidement, puisque les fournisseurs de services en cloud peuvent offrir toute l'infrastructure souhaitée en fonction des besoins.

Comment l'architecture IaaS s'intègre-t-elle aux déploiements multicloud et de cloud hybride ?

Les déploiements multicloud et la plupart des déploiements de cloud hybride impliquent l'intégration de plusieurs services de cloud. De nombreuses entreprises qui adoptent une approche multicloud font appel à un fournisseur de cloud unique pour leur solution IaaS, et intègrent à celle-ci des services PaaS et SaaS. Certaines entreprises peuvent également faire appel à plusieurs fournisseurs de solutions IaaS, soit pour la redondance, soit pour la prise en charge en parallèle d'environnements informatiques distincts.

Les entreprises qui utilisent des clouds hybrides peuvent intégrer les services IaaS à des infrastructures locales ou des clouds privés, ainsi qu'à d'autres services de cloud public.

Comment Cloudflare prend-il en charge IaaS ?

Cloudflare est déployée en amont de tout type d'infrastructure cloud, et accélère le trafic, offre une protection contre les attaques malveillantes et assure la fiabilité. Cloudflare peut être déployée avec n'importe quel fournisseur de solutions IaaS.

Découvrez comment Cloudflare s'intègre aux déploiements multi-cloud et cloud hybrides et comment faire évoluer la connectivité réseau quelle que soit la nature de votre infrastructure.