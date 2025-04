Multicloud vs cloud hybride :quelle est la différence ?

Copier le lien de l'article

Quelle est la différence entre le cloud computing multicloud et hybride ?

Le « multicloud » et le « cloud hybride » font tous deux référence aux déploiements de cloud qui intègrent plus d'un cloud. Ils diffèrent par les types d'infrastructure cloud qu'ils comprennent.

Une infrastructure cloud hybride mélange deux types de clouds ou plus, tandis qu'un multicloud fusionne différents clouds du même type. On peut donc dire que le cloud hybride est comme la combinaison des pommes et des oranges, tandis que le multicloud est comme la combinaison de différents types de pommes.

Comment fonctionne le cloud computing ?

Dans le cloud computing, les applications et les données sont hébergées sur des serveurs distants dans divers datacenters, plutôt qu'au même emplacement que les utilisateurs qu'ils desservent. Lorsqu'il s'agit du multicloud et cloud hybride, chaque service individuel ou ensemble de services cloud de chaque fournisseur peut être appelé un « cloud » pour faire court.

Quelle est la différence entre un cloud public et un cloud privé ?

Un cloud public est un service cloud utilisé par plusieurs clients, bien qu'ils n'interagissent pas les uns avec les autres, tout comme de nombreux clients peuvent utiliser une banque sans puiser les fonds les uns des autres.

Un cloud privé est un service cloud pour un seul client. Une organisation peut soit créer et gérer elle-même un cloud privé, soit payer un fournisseur externe pour héberger un cloud privé pour elle.

Que signifie « multi-cloud » ?

« Multicloud » fait référence à la combinaison et à l'intégration de plusieurs clouds publics. Une entreprise peut utiliser un cloud public comme base de données, un en tant que PaaS, un pour l'authentification des utilisateurs, etc.

Si le déploiement du multicloud inclut également un cloud privé ou un datacenter sur site, le déploiement du cloud peut en fait être considéré comme un cloud hybride.

Que signifie le cloud hybride ?

Un cloud hybride combine le cloud computing public avec un cloud privé ou une infrastructure sur site. L'infrastructure locale peut être un datacenter interne ou toute autre infrastructure informatique fonctionnant au sein d'un réseau d'entreprise.

Les déploiements de clouds hybrides sont assez courants. Certaines entreprises migrent en partie vers le cloud, mais trouvent qu'il est trop coûteux ou trop gourmand en ressources pour réaliser des progrès, et par conséquent, certains processus, logique commerciale et stockage de données se font toujours dans une infrastructure locale existante.

Les entreprises peuvent également choisir d'adopter une politique de cloud hybride afin de conserver certains processus et données dans un environnement plus contrôlé (par exemple, un cloud privé ou un datacenter local) tout en profitant des ressources plus importantes et des frais généraux faibles du cloud computing public.

Quel type de déploiement de cloud les entreprises devraient-elles utiliser ?

Trouver le bon déploiement de cloud se résume à un certain nombre de facteurs. Le principal d'entre eux est le coût et la sécurité.

Coûts

Les clouds publics ont généralement moins de frais généraux et une gestion moins directe que les autres types d'infrastructure. Le fournisseur de cloud gère la plupart, sinon la totalité des responsabilités qui font partie de la maintenance d'un datacenter, à savoir, l'approvisionnement des serveurs, l'application des mises à jour de sécurité, etc. Pour cette raison, les entreprises dont le coût est le facteur décisif peuvent vouloir passer à un déploiement de cloud entièrement public, et peut-être à un déploiement de multicloud.

Sécurité

Pour les entreprises qui ont des normes réglementaires élevées pour tout sous-ensemble de leurs données ou leur logique commerciale, un déploiement de cloud hybride peut être préférable. Avec un cloud hybride, elles peuvent conserver certaines données dans un environnement plus étroitement contrôlé, comme un cloud privé ou un datacenter local.

Cependant, ces environnements étroitement contrôlés ne sont pas toujours plus sûrs. Parfois, les fournisseurs de cloud public disposent de plus de ressources pour appliquer des correctifs et protéger les données que les entreprises individuelles, en fonction de leur budget de cybersécurité.

Autres facteurs à considérer :

Temps et efforts consacrés à la migration vers le cloud : le déplacement complet des données et des opérations commerciales vers le cloud peut être une tâche gourmande en ressources (bien que pour de nombreuses entreprises, cela en vaille la peine). Une migration complète vers le cloud peut ne pas être possible dans l'immédiat pour certaines entreprises, les obligeant à adopter une politique de cloud hybride.

le cloud peut être une tâche gourmande en ressources (bien que pour de nombreuses entreprises, cela en vaille la peine). Une migration complète vers le cloud peut ne pas être possible dans l'immédiat pour certaines entreprises, les obligeant à adopter une politique de cloud hybride. Fiabilité : le déploiement de plusieurs clouds peut aider à maintenir les sites Web et les applications opérationnels pendant les périodes de forte demande des utilisateurs, car un cloud de sauvegarde peut supporter une partie de la charge de travail si un cloud est surchargé. Cette stratégie est connue sous le nom de « éclatement de cloud », car une charge de travail « éclate » d'un cloud à un autre.

le déploiement de plusieurs clouds peut aider à maintenir les sites Web et les applications opérationnels pendant les périodes de forte demande des utilisateurs, car un cloud de sauvegarde peut supporter une partie de la charge de travail si un cloud est surchargé. Cette stratégie est connue sous le nom de « éclatement de cloud », car une charge de travail « éclate » d'un cloud à un autre. Enfermement propriétaire : l'utilisation de plusieurs clouds publics peut réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur de cloud. (Cloudflare aide également à réduire la dépendance à l'égard d'un fournisseur en étant en tête pour tout type de cloud et en améliorant les performances, la sécurité et la fiabilité.)

: l'utilisation de plusieurs clouds publics peut réduire la dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur de cloud. (Cloudflare aide également à réduire la dépendance à l'égard d'un fournisseur en étant en tête pour tout type de cloud et en améliorant les performances, la sécurité et la fiabilité.) Performances : si un cloud public héberge des serveurs à la périphérie du réseau, le passage au cloud peut considérablement augmenter les performances en réduisant la latence.

Un cloud hybride peut-il également être multi-cloud ?

Si un déploiement de cloud hybride intègre plusieurs clouds publics, il peut également être considéré comme un déploiement de multicloud. Pour cette raison, les termes sont parfois utilisés de manière interchangeable, même s'ils signifient en réalité des choses légèrement différentes.

Comment Cloudflare s'intègre-t-il aux déploiements de multicloud et clouds hybrides ?

Cloudflare aide les entreprises avec des politiques de cloud hybride et multicloud. La pile de produits Cloudflare (qui comprend un pare-feu d'application Web, l'équilibrage de charge, SSL , DNS et d'autres fonctionnalités essentielles) est placée devant tout type d'infrastructure,qu'il s'agisse de multicloud, de cloud hybride ou d'installations sur site. Le réseau mondial de datacenters de Cloudflare présent dans + de 335 villes sécurise et accélère les applications Web pour les utilisateurs partout dans le monde.

En savoir plus sur le cloud de connectivité et sur la façon dont Cloudflare s'intègre aux déploiements cloud .