Qu’est-ce que le SaaS ? | Définition du SaaS

Qu'est-ce que le logiciel en tant que service (SaaS ou Software-as-a-Service) ?

Le logiciel en tant que service (Software-as-a-Service), ou SaaS, est une méthode de fourniture de logiciels basée sur le cloud. Les utilisateurs SaaS s’abonnent à une application au lieu de l’acheter et de l’installer. Ils peuvent ainsi s’identifier et utiliser l’application SaaS sur Internet à partir de n’importe quel appareil compatible. L'application proprement dite est exécutée dans des serveurs cloud qui peuvent être très éloignés de l'emplacement de l'utilisateur.

L'accès à une application SaaS peut se dérouler par le biais d'un navigateur ou d'une application. Les applications de messagerie en ligne auxquelles les utilisateurs accèdent par le biais d'un navigateur, telles que Gmail et Office 365, sont des exemples courants d'applications SaaS.

La différence entre l'approche SaaS et l'installation d'un logiciel sur l'ordinateur d'un utilisateur est comparable à la différence entre le fait de regarder une émission de télévision en ligne en streaming et l'achat de toutes les saisons de cette même émission en DVD.

Un utilisateur qui achète une émission de télévision sur DVD ne paie qu'une seule fois. Il devra toutefois stocker et entretenir les DVD, et s'il change de lecteur, par exemple s'il achète un lecteur Blu-ray, il lui faudra alors racheter tous les supports physique. Par contre, s'il regarde l'émission en streaming, un tiers se charge du stockage et des mises à jour, et l'utilisateur doit simplement appuyer sur la touche lecture. Toutefois, le streaming dépend d'une connexion Internet et les utilisateurs doivent généralement payer des frais mensuels récurrents pour conserver leur accès.

Que signifie « as a service » ?

Pensez à la différence existant entre le service voiturier d'un hôtel et la location d'une place de stationnement. le service voiturier est un service, tandis qu'une place de stationnement est un produit, même si les deux offrent au final le même avantage au client : un endroit où garer sa voiture.

Habituellement, les fournisseurs de logiciels vendent leurs logiciels aux utilisateurs en tant que produit. Cependant, dans le modèle SaaS, ils fournissent et maintiennent activement le logiciel pour leurs utilisateurs, via le cloud. Ils hébergent et maintiennent les bases de données et le code nécessaires à l'exécution de l'application, et ils exécutent l'application sur leurs serveurs. Ainsi, le SaaS s'apparente plus à un service qu'à un produit.

Qu'est-ce que le cloud ?

« Le cloud » désigne des serveurs Internet distants situés dans différents datacenters qui hébergent des bases de données et exécutent du code d'application. Les fournisseurs cloud fournissent leurs services aux clients ou aux utilisateurs finaux via Internet. (Voir Qu'est-ce que le cloud ?)

Quels sont les trois principaux modèles de services cloud ?

Le SaaS est l'un des trois principaux modèles de services cloud. Les modèles de services cloud sont des catégories de services que les fournisseurs de cloud (c'est-à-dire les entreprises qui possèdent et exploitent des serveurs dans différents datacenters) offrent aux utilisateurs et aux entreprises.

Les trois modèles de service cloud sont les suivants :

IaaS (Infrastructure-as-a-Service) : infrastructure d'informatique cloud (serveurs, bases de données, etc.) gérée par un fournisseur de cloud. Les entreprises peuvent développer leurs propres applications sur une plateforme IaaS au lieu d'assurer elles-mêmes la maintenance des backends de leurs applications.

PaaS (Platform-as-a-Service) : une solution PaaS réunit des outils de développement, l'infrastructure et d'autres composants de support dédiés à la création d'applications.

SaaS (Software-as-a-Service) : applications cloud entièrement construites.

Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation du SaaS ?

Le modèle SaaS présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients, bien que pour les entreprises et les utilisateurs modernes, les avantages du SaaS l'emportent souvent sur les inconvénients. Voici quelques uns des avantages et inconvénients liés à l'utilisation des applications SaaS :

Avantage : accès depuis n'importe quel endroit, sur n'importe quel appareil. En général, les utilisateurs peuvent s’identifier dans les applications SaaS depuis n’importe quel appareil et n’importe quel endroit. Cette solution offre une grande souplesse (les entreprises peuvent permettre à leurs salariés de travailler dans le monde entier et les utilisateurs peuvent accéder à leurs dossiers depuis l'endroit où ils se trouvent). En outre, la plupart des utilisateurs utilisent plusieurs appareils et les remplacent souvent. Ils n’ont pas à réinstaller les applications SaaS ou à acquérir de nouvelles licences à chaque fois qu’ils changent d'appareil.

Avantage : accès depuis n'importe quel endroit, sur n'importe quel appareil. En général, les utilisateurs peuvent s'identifier dans les applications SaaS depuis n'importe quel appareil et n'importe quel endroit. Cette solution offre une grande souplesse (les entreprises peuvent permettre à leurs salariés de travailler dans le monde entier et les utilisateurs peuvent accéder à leurs dossiers depuis l'endroit où ils se trouvent). En outre, la plupart des utilisateurs utilisent plusieurs appareils et les remplacent souvent. Ils n'ont pas à réinstaller les applications SaaS ou à acquérir de nouvelles licences à chaque fois qu'ils changent d'appareil.

Avantage : pas de mises à jour ni d'installations. Le fournisseur SaaS met à jour et corrige l'application en continu.

Avantage : passage à l'échelle. Le fournisseur SaaS gère l'évolution de l'application, par exemple en ajoutant davantage d'espace pour les bases de données ou plus de puissance de calcul au fur et à mesure que l'utilisation augmente.

Avantage : économies de coûts. Le SaaS réduit les coûts informatiques internes ainsi que les frais généraux. Le fournisseur SaaS maintient les serveurs et l'infrastructure qui prennent en charge l'abonnement, le seul coût à supporter par l'entreprise est le coût d'abonnement de l'application.

Inconvénient : la nécessité de renforcer le contrôle des accès. L'accessibilité plus élevée des applications SaaS signifie également que la vérification de l'identité des utilisateurs et le contrôle des niveaux d'accès acquièrent une grande importance. Avec l'approche SaaS, les ressources d'une entreprise ne sont plus conservées sur un réseau interne, isolé du monde extérieur. Au lieu de cela, l'accès des utilisateurs repose sur leur identité : si un individu dispose d'identifiants corrects, il peut accéder au réseau de l'entreprise. Dans ces conditions, une vérification fiable de l'identité est essentielle.

Inconvénient : l'enfermement propriétaire. Une entreprise peut devenir excessivement dépendante d'un fournisseur d'applications SaaS. Si l'ensemble de la base de données d'une entreprise est stockée dans l'ancienne application, la migration vers une nouvelle application peut être une démarche longue et coûteuse.

Une entreprise peut devenir excessivement dépendante d'un fournisseur d'applications SaaS. Si l'ensemble de la base de données d'une entreprise est stockée dans l'ancienne application, la migration vers une nouvelle application peut être une démarche longue et coûteuse. Désavantage (pour les entreprises) : sécurité et conformité. Avec les applications SaaS, la responsabilité de protéger ces applications et les données qui y sont contenues est transférée des équipes informatiques aux fournisseurs SaaS externes. Pour les entreprises de taille moyenne, il s’agit là d’un inconvénient moindre, puisqu’en général, les fournisseurs de cloud disposent de plus de ressources pour mettre en place une sécurité élevée. Mais cela peut être problématique si une grande entreprise est confrontée à des normes de sécurité ou de réglementation strictes. Dans certains cas, les entreprises ne pourront pas évaluer elles-mêmes la sécurité de leurs applications, par exemple en réalisant des tests de pénétration. En fait, elles sont obligées de croire sur parole le fournisseur SaaS externe qui garantit la sécurité des applications.

Quels sont les exemples d'entreprises SaaS ?

Comme indiqué ci-dessus, les fournisseurs de messagerie en ligne entrent dans la catégorie SaaS. Parmi les autres sociétés bien connues, on citera Salesforce, Slack, MailChimp et Dropbox.

Comment Cloudflare aide-t-il à sécuriser et à accélérer les applications SaaS ?

Cloudflare propose un certain nombre de produits et de fonctionnalités pour aider les entreprises dans leur processus de migration vers le cloud. Pour les entreprises qui déploient des applications SaaS, Cloudflare Zero Trust sécurise, authentifie et contrôle les accès des utilisateurs à l'ensemble des domaines, applications ou chemins d'accès protégés par Cloudflare.

Par ailleurs, la technologie de Cloudflare aide les fournisseurs SaaS à :

Gérer leurs paramètres DNS

Gérer la mise en cache du CDN pour un fonctionnement plus rapide

Fournir le trafic TLS depuis n'importe quel domaine

En savoir plus sur le cloud computing.