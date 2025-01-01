雲端網路使用基於雲端的技術來連接使用者、應用程式和其他基本資源。所有網路技術（包括實體硬體和管理功能）都託管在公有或私人雲端環境中。

為了實作雲端網路，一些組織選擇雲端提供者提供的網路即服務 (NaaS) 產品。這些產品使企業能夠連接其內部部署資料中心和雲端環境，同時降低管理複雜性。組織自己不需要任何網路基礎架構，只需要網際網路連線能力即可。在其他情況下，組織可能選擇使用雲端技術來支持私人雲端或混合雲端環境。

多雲端網路使用來自多個公有雲端平台的功能。利用多雲端網路，組織可以跨這些雲端最佳化網路功能，以實現效能、成本、可用性和其他準則。

雲端網路通常需要三個主要元件：雲端基礎架構、虛擬化功能和基於雲端的管理工具。

使用公有雲端平台實現雲端網路時，可實現多個關鍵的雲端運算優勢。

儘管雲端網路有許多好處，但一些組織可能會擔心延遲、廠商鎖定和失去控制權的可能性。

廠商鎖定：如果您選擇採用專有技術的公有雲端平台，則將來可能難以整合其他雲端或遷移到其他平台。

有限的控制：當您使用公有雲端提供者實現雲端網路時，您依賴于該提供者來管理底層的實體基礎架構。與自己擁有和營運基礎架構相比，您的控制權更少，可設定性可能更低。

雲端網路與傳統網路

在傳統的網路模型中，組織擁有並營運自己的網路設備，包括交換器、路由器、閘道、負載平衡器和防火牆。該網路基礎結構位於內部部署資料中心。當團隊需要擴展其網路資源時，他們必須購買並實作額外的設備。

如果您使用公有雲端進行雲端網路連線，則實體基礎架構由雲端提供者擁有和營運。由於網路功能是從實體設備中提取出來的，您在設定方面擁有極大的靈活性。而且由於雲端提供者通常擁有龐大的基礎架構資源，您可以輕鬆擴展。您的團隊可以使用基於雲端的工具以虛擬方式設定和管理網路。

基於雲端的網路與支援雲端的網路

雲端網路有時也稱為「基於雲端的網路」，這與「支援雲端」的網路不同。使用基於雲端的網路時，實體基礎架構、網路功能和管理工具全部來自雲端提供者。

使用支援雲端的網路，您可以擁有傳統的內部部署網路，但您的管理員使用基於雲端的資源來管理或保護該網路。比如說，您可能會使用雲端防火牆或防病毒解決方案來保護您的內部部署網路。

雲端網路與雲端運算

雲端網路只是雲端提供者提供的眾多服務類型之一。這些提供者通常擁有其他類型的基礎架構即服務 (IaaS) 產品，例如運算和儲存服務。大多數提供者也有多種軟體即服務 (SaaS) 產品，包括資料庫、分析、安全服務、人工智慧 (AI) 服務、機器學習 (ML) 服務、開發人員工具等。

Cloudflare 如何為雲端網路提供支援？

Cloudflare 的全球連通雲提供強大的雲端網路，使組織能夠連接一切——員工、應用程式和其他資源，同時保持對 IT 的可見性和控制。組織可利用全方位的網路連線和安全功能，全部作為安全存取服務邊緣 (SASE) 架構中的服務交付。

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