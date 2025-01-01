什麼是 IaaS（基礎結構即服務）？

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基礎結構即服務 (IaaS) 是什麼意思？

在運算中，基礎結構是指執行程式碼和儲存資料的電腦和伺服器，以及在這些機器之間建立連線的電線和設備。例如，伺服器、硬碟器和路由器都是基礎結構的一部分。在雲端運算成為一種選擇之前，大多數企業都託管自己的基礎結構，並在內部執行所有應用程式。

基礎結構即服務（簡稱 IaaS）是指雲端運算廠商代表其客戶託管基礎結構的情況。廠商在「雲端」託管基礎結構——換句話說，在各種資料中心中。他們的客戶透過網際網路存取此雲端基礎結構。他們可以使用它來建置和託管 Web 應用程式、儲存資料、執行業務邏輯或執行可以在傳統內部部署基礎結構上完成的任何其他操作，但通常具有更大的靈活性。

雲端運算有哪些主要模型？

雲端運算的三種主要服務模式是：

IaaS、PaaS 與 SaaS

IaaS 是託管在雲端的基礎結構。IaaS 包括虛擬伺服器和雲端儲存、雲端安全性以及對資料中心資源的存取（由 IaaS 提供者管理）。

平台即服務 (PaaS) 是雲端運算服務模型中的下一層。它為開發人員提供了一個建置應用程式的平台。大多數 PaaS 產品包括開發工具、中介軟體、作業系統、資料庫和資料庫管理以及基礎結構。PaaS 提供者可以自行管理基礎結構，也可以將其作為服務從 IaaS 提供者處購買。

軟體即服務 (SaaS) 是在雲端託管和管理的完整應用程式。SaaS 使用者訂閱應用程式並透過網際網路存取，而不是購買一次並在本地安裝。

開發人員和企業為什麼要使用 IaaS？

可擴展性：以 IaaS 為基礎擴展業務要容易得多。企業不必在每次業務需要擴展時都購買、安裝和維護新伺服器，只需透過 IaaS 提供者按需新增新伺服器即可。這種隨需可擴展性是所有雲端服務模型的雲端運算的主要優勢。

專用於伺服器維護的資源更少：使用 IaaS，公司基本上將伺服器購買、維護和更新外包給 IaaS 提供者。這通常更便宜，並且與託管自己的基礎結構相比，內部團隊需要的時間和工作量更少。

加快上市時間：使用 IaaS 的公司可以更快地部署和更新應用程式，因為雲端提供者可以根據需要提供任意數量的基礎結構。

IaaS 如何適用多雲端和混合雲端部署？

多雲端部署和大多數混合雲端部署涉及整合多個雲端服務。許多採用多雲端方法的企業與一個雲端提供者合作來獲得 IaaS，並在此基礎上與 PaaS 和 SaaS 服務整合。一些公司還可能與多個 IaaS 提供者合作，以實現備援或並行處理單獨的運算工作負載。

使用混合雲端的企業可以將 IaaS 與內部部署基礎結構或私人雲端以及其他公用雲端服務相整合。

Cloudflare 如何支援 IaaS？

Cloudflare 位於任何類型的雲端基礎結構前方，可加速流量、防範惡意攻擊並確保可靠性。Cloudflare 可以與任何 IaaS 提供者一起部署。

進一步瞭解 Cloudflare 如何與多雲端和混合雲端部署整合以及如何在不考慮基礎架構性質的情況下擴展網路連線。