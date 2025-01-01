多雲端與混合雲端有什麼區別？

儘管多雲端和混合雲端之間存在一些重疊，但這些詞彙所指的雲端策略略有不同。
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「多雲端」和「混合雲端」都是指整合多個雲端的雲端部署。它們所包含的雲端基礎結構類型不同。
混合雲端基礎結構混合了兩種或多種不同類型的雲端，而多雲端混合了相同類型的不同雲端。您可以將混合雲端視為蘋果和句子組合在一起，而多雲端就像不同類型的蘋果組合在一起。
在雲端運算中，應用程式和資料託管在各個資料中心的遠端伺服器中，而不是託管在它們所服務的使用者的同一位置。在討論多雲端和混合雲端時，每個廠商的每個雲端服務或一組服務都可以簡稱為一個「雲端」。
公用雲端是多個客戶使用的雲端服務，但他們彼此之間不互動，就像許多客戶可以使用一家銀行但不會提取對方的資金一樣。
私人雲端是僅面向一個客戶的雲端服務。組織可以自己建置和維護私人雲端，也可以向外部廠商付費以託管私人雲端。
「多雲端」是指多個公用雲端的組合和整合。企業可以使用一個公用雲端作為資料庫，一個作為 PaaS，一個用於使用者驗證，等等。
如果多雲端部署還包括私人雲端或內部部署資料中心，那麼該雲端部署實際上可以被視為混合雲端。
混合雲端將公用雲端運算與私人雲端或內部部署基礎結構相結合。內部部署基礎結構可以是內部資料中心或在公司網路中執行的任何其他 IT 基礎結構。
混合雲端部署相當普遍。一些企業部分移轉到雲端，但發現成本過高或過於資源密集，無法完全移轉，因此一些流程、業務邏輯和資料儲存仍然在舊版內部部署基礎結構中進行。
企業還可以選擇採用混合雲端策略，以便將某些流程和資料保留在更可控的環境中（例如私人雲端或內部部署資料中心），同時利用公用雲端運算的更多資源和低開支。
找到合適的雲端部署取決於許多因素。其中最主要的是成本和安全性。
與其他類型的基礎結構相比，公用雲端通常具有更少的開支和更少的直接管理。雲端廠商負責維護資料中心的大部分（甚至全部）職責：佈建伺服器、套用安全性更新等。出於這個原因，成本是決定因素的企業可能希望轉向完全公用雲端部署，也許是多雲端部署。
如果企業的部分資料或業務邏輯具有高監管標準，則混合雲端部署可能是最佳選擇。使用混合雲端，他們可以將一些資料保留在更嚴格控制的環境中，例如私人雲端或內部部署資料中心。
但是，這些嚴格控制的環境並非始終更為安全。通常，公用雲端廠商比單個企業擁有更多的資源來套用修補程式和保護資料，具體取決於其網路安全預算。
其他需要考慮的因素：
如果混合雲端部署包含多個公用雲端，則也可以將其視為多雲端部署。因此，這些詞彙有時可以互換使用，即使它們實際上的含義略有不同。
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