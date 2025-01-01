多雲端與混合雲端有什麼區別？

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多雲端和混合雲端運算有什麼區別？

「多雲端」和「混合雲端」都是指整合多個雲端的雲端部署。它們所包含的雲端基礎結構類型不同。

混合雲端基礎結構混合了兩種或多種不同類型的雲端，而多雲端混合了相同類型的不同雲端。您可以將混合雲端視為蘋果和句子組合在一起，而多雲端就像不同類型的蘋果組合在一起。

雲端運算如何運作？

在雲端運算中，應用程式和資料託管在各個資料中心的遠端伺服器中，而不是託管在它們所服務的使用者的同一位置。在討論多雲端和混合雲端時，每個廠商的每個雲端服務或一組服務都可以簡稱為一個「雲端」。

公用雲端和私人雲端有什麼區別？

公用雲端是多個客戶使用的雲端服務，但他們彼此之間不互動，就像許多客戶可以使用一家銀行但不會提取對方的資金一樣。

私人雲端是僅面向一個客戶的雲端服務。組織可以自己建置和維護私人雲端，也可以向外部廠商付費以託管私人雲端。

多雲端的含義是什麼？

「多雲端」是指多個公用雲端的組合和整合。企業可以使用一個公用雲端作為資料庫，一個作為 PaaS，一個用於使用者驗證，等等。

如果多雲端部署還包括私人雲端或內部部署資料中心，那麼該雲端部署實際上可以被視為混合雲端。

「混合雲端」的含義是什麼？

混合雲端將公用雲端運算與私人雲端或內部部署基礎結構相結合。內部部署基礎結構可以是內部資料中心或在公司網路中執行的任何其他 IT 基礎結構。

混合雲端部署相當普遍。一些企業部分移轉到雲端，但發現成本過高或過於資源密集，無法完全移轉，因此一些流程、業務邏輯和資料儲存仍然在舊版內部部署基礎結構中進行。

企業還可以選擇採用混合雲端策略，以便將某些流程和資料保留在更可控的環境中（例如私人雲端或內部部署資料中心），同時利用公用雲端運算的更多資源和低開支。

企業應使用哪種類型的雲端部署？

找到合適的雲端部署取決於許多因素。其中最主要的是成本和安全性。

成本

與其他類型的基礎結構相比，公用雲端通常具有更少的開支和更少的直接管理。雲端廠商負責維護資料中心的大部分（甚至全部）職責：佈建伺服器、套用安全性更新等。出於這個原因，成本是決定因素的企業可能希望轉向完全公用雲端部署，也許是多雲端部署。

安全性

如果企業的部分資料或業務邏輯具有高監管標準，則混合雲端部署可能是最佳選擇。使用混合雲端，他們可以將一些資料保留在更嚴格控制的環境中，例如私人雲端或內部部署資料中心。

但是，這些嚴格控制的環境並非始終更為安全。通常，公用雲端廠商比單個企業擁有更多的資源來套用修補程式和保護資料，具體取決於其網路安全預算。

其他需要考慮的因素：

在雲端移轉上花費的時間和精力： 將資料和業務營運完全移轉到雲端可能是一項資源密集型任務（儘管對於許多企業來說，這是值得的）。對於部分企業來說，完全移轉到雲端可能並不可行，這導致他們採用混合雲端策略。

將資料和業務營運完全移轉到雲端可能是一項資源密集型任務（儘管對於許多企業來說，這是值得的）。對於部分企業來說，完全移轉到雲端可能並不可行，這導致他們採用混合雲端策略。 可靠性： 部署多個雲端有助於在出現高用者需求期間保持網站和應用程式的正常執行，因為如果一個雲端不堪重負，備份雲端可以承擔部分工作負載。此策略稱為「雲端爆發」，因為工作負載從一個雲端「爆發」到另一個雲端。

部署多個雲端有助於在出現高用者需求期間保持網站和應用程式的正常執行，因為如果一個雲端不堪重負，備份雲端可以承擔部分工作負載。此策略稱為「雲端爆發」，因為工作負載從一個雲端「爆發」到另一個雲端。 廠商鎖定： 使用多個公用雲端可以減少對任何一個雲端廠商的依賴。（Cloudflare 位於任何類型的雲端前方，並提高效能、安全性和可靠性，從而協助減低廠商鎖定的可能性。）

使用多個公用雲端可以減少對任何一個雲端廠商的依賴。（Cloudflare 位於任何類型的雲端前方，並提高效能、安全性和可靠性，從而協助減低廠商鎖定的可能性。） 效能：如果公用雲端在網路邊緣託管伺服器，則移轉到雲端可以透過減少延遲來極大地提高效能。

混合雲端也可以是多雲端嗎？

如果混合雲端部署包含多個公用雲端，則也可以將其視為多雲端部署。因此，這些詞彙有時可以互換使用，即使它們實際上的含義略有不同。

Cloudflare 如何與多雲端和混合雲端部署整合？

Cloudflare 幫助企業實施混合雲端和多雲端策略。Cloudflare 產品堆疊（包括 Web 應用程式防火牆、負載平衡、SSL、DNS 和其他重要功能）位於任何類型的基礎結構前方，無論是多雲端、混合雲端還是內部部署基礎結構。Cloudflare 遍佈 335+ 座城市的資料中心全球網路為世界各地的使用者保護和加速 Web 應用程式。

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