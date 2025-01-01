什么是 IaaS（基础架构即服务）？

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基础架构即服务 (IaaS) 是什么意思？

在计算机行业中，基础设施是指负责运行代码并存储数据的计算机和服务器，以及将这些计算机连接起来的电线和设备。例如，服务器、硬盘驱动器和路由器，它们都是基础设施的组成部分。在云计算面世之前，大多数企业都托管自己的基础设施并在本地运行所有应用程序。

基础架构即服务，简称 IaaS，是指云计算供应商代表客户托管基础设施。供应商将基础设施托管在“云”端 - 也就是说，在各个数据中心中。他们的客户可以通过互联网访问此云端基础设施。他们可以将之用于构建和托管 Web 应用程序、存储数据、运行业务逻辑或执行其他可以在传统本地基础设施上完成的其他事情，但通常具有更大的灵活性。

云计算的主要服务模型有哪些？

云计算的三种主要服务模型是：

IaaS、PaaS 和 SaaS

IaaS 是托管在云端的基础设施。IaaS 包括虚拟服务器和云存储、云安全，以及对数据中心资源的访问权限（由 IaaS 提供商管理）。

平台即服务 (PaaS) 是云计算服务模型中 IaaS 的上一层。它为开发人员提供了一个用于构建应用程序的平台。大多数 PaaS 产品都包括开发工具、中间件、操作系统、数据库和数据库管理以及基础设施。PaaS 提供商可以自行管理基础设施，也可以购买 IaaS 提供商的服务。

软件即服务 (SaaS) 是在云端托管和管理的完整应用程序。SaaS 用户订阅应用程序并通过互联网访问，而不是购买并在本地安装。

为什么开发人员和企业要使用 IaaS？

可扩展性：以 IaaS 为基础，可以更轻松地扩展业务。企业不必在每次需要扩展业务时购买、安装和维护新服务器，而是可以通过 IaaS 提供商按需添加新服务器。这种按需可扩展性是所有云服务模型中云计算的主要优势。

专门用于服务器维护的资源更少：使用 IaaS，就相当于公司将服务器的购买、维护和更新外包给了 IaaS 提供商。与托管自己的基础设施相比，这通常更便宜，并且内部团队所需投入的时间和人力更少。

加快产品上市时间：使用 IaaS 的公司可以更快地部署和更新应用程序，因为云提供商可以根据需要提供大量基础设施。

IaaS 如何适应多云部署和混合云部署？

多云部署和大多数混合云部署涉及集成多种云服务。许多采用多云方法的企业选择使用某个云提供商的 IaaS 服务，并在此基础上集成 PaaS 和 SaaS 服务。一些公司还可能使用多个 IaaS 提供商，用于设置冗余或并行处理单独的计算工作负载。

使用混合云的企业可以将 IaaS 与本地基础设施或私有云以及其他公共云服务集成在一起。

Cloudflare 如何支持 IaaS？

Cloudflare 位于云基础设施的前面，可加速流量、抵御恶意攻击并确保可靠性。Cloudflare 可以与任何 IaaS 提供商的服务一起部署。

进一步了解 Cloudflare 如何与多云和混合云部署集成以及如何扩展网络连接，无论使用何种性质的基础设施。