多云与混合云：有什么区别？

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多云与混合云计算有什么区别？

“多云”和“混合云”指的是集成一个以上的云的云部署。它们根据所包括的云基础设施的不同而各有差异。

混合云基础设施混合了两种或两种以上的云，而多云则是混合了同一种类的不同云。您可以说混合云就像是苹果和橘子的组合，而多云则像是多种类型的苹果的组合。

云计算是怎样工作的？

在云计算中，应用程序和数据在不同数据中心的远程服务器中托管着，而不是在其所服务客户的相同地点。谈到多云和混合云，每种云服务或每个供应商提供的服务集都可以被简称为“云”。

公共云与私有云有什么区别？

公共云是一款供多名客户使用的云服务，但他们之间不产生联系，就好比许多客户可以接受同一家银行的服务，但不会动用彼此的资金。

私有云是一款供单个客户使用的云服务。企业可以自己建立和维护私有云，也可以给外部供应商支付费用，让其代管自己的私有云。

多云是什么意思？

“多云”是指多款公共云的结合与集成。企业可以使用一款私有云作为数据库，一款作为 PaaS，一款用于身份验证，诸如此类。

如果多云部署也包括私有云或本地数据中心，那么云部署可以被认为是一款混合云。

混合云是什么意思？

混合云是将公共云计算与私有云或本地基础设施组合在一起。本地基础设施可以是一个内部数据中心或在公司网络内运行的任何其他 IT 基础设施。

混合云部署相当常见。有些企业实现了部分云迁移，却发现坚持下去是一件成本高昂或耗费大量资源的事情，结果，有些流程、业务逻辑和数据储存仍然存在于旧版本地基础设施内。

企业还可以选择采用混合云战略，以保证某些流程和数据存在于严格控制的环境中（如私有云或本地数据中心），同时利用更好的资源和公共云计算较低的开销。

企业应使用哪种类型的云部署？

寻找正确的云部署，归根结底，其实就是一系列因素。其中最主要的是成本和安全。

费用

与其他类型的基础设施相比，公共云通常需要更少的费用和直接管理。云供应商对数据中心的维护全权负责，或承担大部分责任——预配服务器、应用安全更新等等。出于这个原因，那些以成本作为决定因素的企业会希望采用完全公共云部署，多云部署也许符合要求。

安全

对于在其数据或业务逻辑的任何子集方面设定可高监管标准的企业，混合云部署可能是最佳选择。借助混合云，他们可以将一些数据保存在控制更严格的环境中，例如私有云或本地数据中心。

但是，这些严格控制的环境并不总是安全的。比起单个企业，公共云供应商拥有应用补丁和保护数据的更多资源，所有这些取决于他们的网络安全预算。

其他要考虑的因素：

云迁移花费时间和精力： 将数据和业务运行完移至云端，绝对是一项需要耗费大量资源的任务（但对于许多企业而言值得付出）。对于某些企业而言，完全迁移至云端可能并非马上行得通，这导致他们需要采用一种混合云战略。

将数据和业务运行完移至云端，绝对是一项需要耗费大量资源的任务（但对于许多企业而言值得付出）。对于某些企业而言，完全迁移至云端可能并非马上行得通，这导致他们需要采用一种混合云战略。 可靠性： 部署多云可以保持网站和应用程序在高用户需求期间正常运转和运营，因为，如果一个云遭到攻击，那么会有一个备份云承担部分工作负载。这种战略被称为“云爆发”，因为工作负载“爆发”，从一个云扩展为更大的云。

部署多云可以保持网站和应用程序在高用户需求期间正常运转和运营，因为，如果一个云遭到攻击，那么会有一个备份云承担部分工作负载。这种战略被称为“云爆发”，因为工作负载“爆发”，从一个云扩展为更大的云。 供应商绑定： 使用多个公共云可以降低对于任何一个云供应商的依赖性。（通过部署在任何类型的云之前和提升性能、安全性和依赖性，Cloudflare 还可以降低供应商绑定。）

使用多个公共云可以降低对于任何一个云供应商的依赖性。（通过部署在任何类型的云之前和提升性能、安全性和依赖性，Cloudflare 还可以降低供应商绑定。） 性能：如果公共云托管位于网络边缘的服务器，那么移至云端可以通过降低延迟而大大提升性能。

混合云也可以是多云吗？

如果混合云部署包括多个公共云，那么它可以被认为是多云部署。鉴于此原因，这些术语有时可以互换使用，虽然它们的真实涵义略有不同。

Cloudflare 如何与多云和混合云部署集成？

Cloudflare 通过混合云和多云战略帮助企业。Cloudflare 产品堆栈（包括一个 Web 应用程序防火墙、负载平衡、SSL、DNS 和其他重要特点）部署在任何类型的基础设施之前，无论是多云、混合云，还是本地基础设施。位于 335+ 个城市的 Cloudflare 数据中心全球网络可保护和加速世界各地用户的 Web 应用程序。

进一步了解全球连通云以及 Cloudflare 如何与云部署集成。