Cloudflare Network Flow

Surveillance des flux réseau basée sur le cloud

Le service Cloudflare Network Flow vous propose une visibilité de bout en bout sur le trafic réseau, des alertes en temps réel et l'identification des attaques DDoS, le tout depuis un tableau de bord unique et intégré.

En envoyant ce formulaire, vous acceptez de recevoir des informations concernant les produits, les événements et les offres spéciales de Cloudflare. Vous pouvez vous désabonner de ces messages à tout moment. Nous respectons vos choix en matière de confidentialité et ne vendrons jamais vos données. Nous vous invitons à consulter notre Politique de confidentialité pour plus d'informations.
Magic Network Monitoring — Visuel principal — Image

Avantages du service Cloudflare Network Flow

Tuile Trafic légitime du navigateur — Icône
Surveillance du trafic en temps réel

Grâce aux données en temps réel sur le trafic, vous pouvez confirmer rapidement vos politiques de sécurité, identifier les nouvelles vulnérabilités et analyser les schémas de trafic fluctuants, dès leur apparition.

Protection Security Shield — Icône
Alertes d'attaques DDoS avancées

Nos puissants services d'atténuation des attaques DDoS surveillent votre réseau à la recherche de menaces et vous alertent lorsque des attaques surviennent.

Icône — Tuile — Données d'analyse
Analyses depuis un tableau de bord unique

Visualisez l'ensemble des alertes et des informations sur un tableau de bord unique afin de vous permettre d'analyser facilement votre trafic réseau sur différents environnements cloud.

ABM — Stryker — Sécurisez vos initiatives en matière d'IA grâce à Cloudflare — 6 icônes — Carte 1 — Icône
Version gratuite disponible pour tous

Essayez gratuitement notre service Cloudflare Network Flow en moins de 30 minutes grâce à notre assistant d'intégration facile à utiliser et à notre processus de configuration rapide.

Magic Network Monitoring — Fonctionnement — Image

FONCTIONNEMENT

Surveillez et analysez votre trafic réseau dans le cloud

Grâce au service Cloudflare Network Flow, vous pouvez envoyer vos données de flux réseau de vos routeurs à la périphérie du réseau Cloudflare, implanté dans plus de 330 villes à travers le monde.

Nous recevons et analysons vos données, avant de vous proposer automatiquement des données d'analyse et des alertes concernant vos schémas de trafic réseau afin de vous aider à améliorer instantanément votre stratégie de sécurité et votre visibilité.

Améliorez votre visibilité réseau en tout juste 30 minutes

Consulter le blog

Principaux scénarios d'utilisation du service Cloudflare Network Flow

Faites migrer votre processus de surveillance de la circulation réseau vers le cloud afin de bénéficier d'alertes et d'informations améliorées et en temps réel sur l'activité réseau

Icône — Tuile — Données d'analyse
Faites migrer votre processus de surveillance de la circulation réseau vers le cloud

Provisionnez des services pour réseau virtuel à la volée et bénéficiez d'analyses combinées pour l'ensemble des types de flux réseau.

Tuile Cloudflare Magic Transit — Icône
Surveillez et atténuez les attaques entrantes

Visualisez exactement quelles menaces visent votre réseau et appliquez nos services d'atténuation automatique des attaques via Magic Transit.

AI Audit — Avantages — Meilleure visibilité — Icône
Bénéficiez d'informations plus précises sur votre trafic réseau

Assurez une visibilité de bout en bout sur l'ensemble de votre trafic réseau interne, et dynamisez vos efforts de surveillance, de dépannage et de maintenance grâce à des analyses détaillées.

Ressources concernant le service Cloudflare Network Flow

Ressources, blog, miniature

Blog

Améliorez la visibilité sur vos schémas de trafic réseau
Lire l'article de blog  
Analyses détaillées — Vignette 2

Documents pour développeurs

Bien démarrer avec Cloudflare Network Flow
Découvrir les documents destinés aux développeurs  
Miniature — Article de blog — Modèle 1 — Lampe à lave

Blog

La manière dont Cloudflare se sert de son service Network Flow
Lire l'article de blog  
Bouclier de sécurité, protection, icône

