Cloudflare Network Flow
Surveillance des flux réseau basée sur le cloud
Le service Cloudflare Network Flow vous propose une visibilité de bout en bout sur le trafic réseau, des alertes en temps réel et l'identification des attaques DDoS, le tout depuis un tableau de bord unique et intégré.
Avantages du service Cloudflare Network Flow
Surveillance du trafic en temps réel
Grâce aux données en temps réel sur le trafic, vous pouvez confirmer rapidement vos politiques de sécurité, identifier les nouvelles vulnérabilités et analyser les schémas de trafic fluctuants, dès leur apparition.
Alertes d'attaques DDoS avancées
Nos puissants services d'atténuation des attaques DDoS surveillent votre réseau à la recherche de menaces et vous alertent lorsque des attaques surviennent.
Analyses depuis un tableau de bord unique
Visualisez l'ensemble des alertes et des informations sur un tableau de bord unique afin de vous permettre d'analyser facilement votre trafic réseau sur différents environnements cloud.
Version gratuite disponible pour tous
Essayez gratuitement notre service Cloudflare Network Flow en moins de 30 minutes grâce à notre assistant d'intégration facile à utiliser et à notre processus de configuration rapide.
FONCTIONNEMENT
Surveillez et analysez votre trafic réseau dans le cloud
Grâce au service Cloudflare Network Flow, vous pouvez envoyer vos données de flux réseau de vos routeurs à la périphérie du réseau Cloudflare, implanté dans plus de 330 villes à travers le monde.
Nous recevons et analysons vos données, avant de vous proposer automatiquement des données d'analyse et des alertes concernant vos schémas de trafic réseau afin de vous aider à améliorer instantanément votre stratégie de sécurité et votre visibilité.
Principaux scénarios d'utilisation du service Cloudflare Network Flow
Faites migrer votre processus de surveillance de la circulation réseau vers le cloud afin de bénéficier d'alertes et d'informations améliorées et en temps réel sur l'activité réseau
Faites migrer votre processus de surveillance de la circulation réseau vers le cloud
Provisionnez des services pour réseau virtuel à la volée et bénéficiez d'analyses combinées pour l'ensemble des types de flux réseau.
Surveillez et atténuez les attaques entrantes
Visualisez exactement quelles menaces visent votre réseau et appliquez nos services d'atténuation automatique des attaques via Magic Transit.
Bénéficiez d'informations plus précises sur votre trafic réseau
Assurez une visibilité de bout en bout sur l'ensemble de votre trafic réseau interne, et dynamisez vos efforts de surveillance, de dépannage et de maintenance grâce à des analyses détaillées.
