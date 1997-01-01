Grâce au service Cloudflare Network Flow, vous pouvez envoyer vos données de flux réseau de vos routeurs à la périphérie du réseau Cloudflare, implanté dans plus de 330 villes à travers le monde.

Nous recevons et analysons vos données, avant de vous proposer automatiquement des données d'analyse et des alertes concernant vos schémas de trafic réseau afin de vous aider à améliorer instantanément votre stratégie de sécurité et votre visibilité.