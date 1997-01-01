Cloudflare Network Flow
Supervisión del flujo de red en la nube
Network Flow brinda visibilidad integral del tráfico de red, alertas en tiempo real e identificación de ataques DDoS, todo desde un único panel integrado.
Ventajas de Cloudflare Network Flow
Monitorización del tráfico en tiempo real
Con los datos de tráfico en tiempo real, puedes confirmar rápidamente tus políticas de seguridad, identificar nuevas vulnerabilidades y analizar los cambios en los patrones de tráfico cuando se produzcan.
Alertas DDoS avanzadas
Nuestros servicios de mitigación de DDoS supervisan tu red en busca de amenazas y te notifican los ataques entrantes.
Análisis desde un único panel de control
Visualiza todas las alertas y perspectivas en un único panel de control, que te permite analizar fácilmente el tráfico de tu red en distintos entornos de nube.
Versión gratuita disponible para todos
Prueba Network Flow de forma gratuita en menos de 30 minutos con nuestro sencillo asistente de incorporación y nuestro rápido proceso de configuración
CÓMO FUNCIONA
Monitorea y analiza tu tráfico de red en la nube
Con Network Flow, puedes enviar tus datos de flujo de red desde tus enrutadores al perímetro de la red de Cloudflare, que abarca más de 330 ubicaciones en todo el mundo.
Recibimos y analizamos tus datos y, a continuación, ofrecemos automáticamente análisis y alertas sobre tus patrones de tráfico de red, lo que te ayuda a mejorar instantáneamente tu estado de seguridad y visibilidad.
Principales casos de uso de Network Flow
Migra tu monitorización del flujo de red a la nube para mejorar las alertas en tiempo real y la información sobre la actividad de la red.
Migra tu monitorización de flujo de red a la nube
Ofrece servicios de red virtuales sobre la marcha y obtén análisis combinados de todos los tipos de flujo de red.
Supervisa y mitiga los ataques entrantes
Visualiza exactamente qué amenazas se dirigen a tu red y aplica nuestros servicios automáticos de mitigación de ataques a través de Magic Transit.
Benefíciate de la información más detallada sobre tu tráfico de red
Garantiza la visibilidad integral de todo el tráfico de tu red interna y promueve la supervisión, la solución de problemas y el mantenimiento con análisis detallados.
Recursos de Network Flow
Blog
Mejora la visibilidad de tus patrones de tráfico de red
Documentación para desarrolladores
Empieza a usar Network Flow
Blog