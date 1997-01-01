Con Network Flow, puedes enviar tus datos de flujo de red desde tus enrutadores al perímetro de la red de Cloudflare, que abarca más de 330 ubicaciones en todo el mundo.

Recibimos y analizamos tus datos y, a continuación, ofrecemos automáticamente análisis y alertas sobre tus patrones de tráfico de red, lo que te ayuda a mejorar instantáneamente tu estado de seguridad y visibilidad.