Inscreva-se

Cloudflare Network Flow

Monitoramento de fluxo de rede baseado em nuvem

O Network Flow fornece visibilidade de tráfego de rede de ponta a ponta, alertas em tempo real e identificação de ataques de DDoS, tudo a partir de um painel único e integrado.

Fale com um especialista
Ao enviar este formulário, você concorda em receber informações da Cloudflare relacionadas aos nossos produtos, eventos e ofertas especiais. Você pode cancelar o recebimento dessas mensagens a qualquer momento. Nunca venderemos seus dados e valorizamos suas opções de privacidade. Consulte nossa Política de Privacidade para obter mais informações.
Magic Network Monitoring - Imagem principal

Benefícios do Cloudflare Network Flow

Bloco de tráfego legítimo do navegador - Ícone
Monitoramento de tráfego em tempo real

Com dados de tráfego em tempo real, você pode confirmar rapidamente suas políticas de segurança, identificar novas vulnerabilidades e analisar mudanças nos padrões de tráfego, assim que elas surgirem.

Proteção do escudo de segurança - Ícone
Alertas avançados de DDoS

Nossos poderosos serviços de mitigação de DDoS monitoram sua rede em busca de ameaças e notificam você sobre ataques recebidos.

Bloco de ícones de dados de análise
Análises a partir de um único painel

Visualize todos os alertas e insights em um único painel, que permite analisar facilmente o tráfego de sua rede em diferentes ambientes de nuvem.

ABM - Stryker - Proteja suas iniciativas de IA com a Cloudflare - 6 ícones - Cartão 1 - Ícone
Versão gratuita disponível para todos

Experimente o Network Flow gratuitamente em menos de trinta minutos com nosso assistente de integração fácil e processo de configuração rápido.

Magic Network Monitoring - Como funciona - Imagem

COMO FUNCIONA

Monitore e analise seu tráfego de rede em nuvem

Com o Network Flow, você pode enviar dados de fluxo de rede de seus roteadores para a borda da rede da Cloudflare, que abrange mais de 330 locais em todo o mundo.

Recebemos e analisamos seus dados e, em seguida, fornecemos automaticamente análises e alertas sobre os padrões de tráfego de sua rede, ajudando você a melhorar instantaneamente sua postura e visibilidade de segurança.

Melhore a visibilidade de sua rede em apenas 30 minutos

Leia o blog

Principais casos de uso do Network Flow

Migre o monitoramento do fluxo de sua rede para a nuvem para obter alertas e insights aprimorados em tempo real sobre a atividade da rede.

Bloco de ícones de dados de análise
Migre o monitoramento do fluxo de sua rede para a nuvem

Forneça serviços de rede virtual de forma dinâmica e obtenha análises combinadas em todos os tipos de fluxo de rede.

Bloco Magic Transit da Cloudflare - Ícone
Monitore e mitigue ataques recebidos

Veja exatamente quais ameaças são direcionadas à sua rede e aplique nossos serviços automáticos de mitigação de ataques via Magic Transit.

AI Audit - Benefícios - Melhor visibilidade - ícone
Obtenha insights mais profundos sobre o tráfego de rede

Mantenha a visibilidade completa de todo o tráfego de rede interno e aumente seus esforços de monitoramento, solução de problemas e manutenção com análises detalhadas.

Recursos do Network Flow

Miniatura de recurso do blog

Blog

Melhore a visibilidade dos padrões de tráfego de sua rede
Leia o post no blog  
Insights - miniatura

Documentos para desenvolvedores

Comece a usar o Network Flow
Explore os documentos para desenvolvedores  
Miniatura - Post do blog - Modelo 1 - Lâmpada de lava

Blog

Como a Cloudflare usa o Network Flow
Leia o post no blog  
Ícone de escudo de proteção de segurança

Comece hoje mesmo

Fale com um especialista
