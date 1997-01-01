Monitoramento de fluxo de rede baseado em nuvem

Com o Network Flow, você pode enviar dados de fluxo de rede de seus roteadores para a borda da rede da Cloudflare, que abrange mais de 330 locais em todo o mundo.

Recebemos e analisamos seus dados e, em seguida, fornecemos automaticamente análises e alertas sobre os padrões de tráfego de sua rede, ajudando você a melhorar instantaneamente sua postura e visibilidade de segurança.