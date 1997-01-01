Cloudflare Network Flow
Monitoramento de fluxo de rede baseado em nuvem
O Network Flow fornece visibilidade de tráfego de rede de ponta a ponta, alertas em tempo real e identificação de ataques de DDoS, tudo a partir de um painel único e integrado.
Benefícios do Cloudflare Network Flow
Monitoramento de tráfego em tempo real
Com dados de tráfego em tempo real, você pode confirmar rapidamente suas políticas de segurança, identificar novas vulnerabilidades e analisar mudanças nos padrões de tráfego, assim que elas surgirem.
Alertas avançados de DDoS
Nossos poderosos serviços de mitigação de DDoS monitoram sua rede em busca de ameaças e notificam você sobre ataques recebidos.
Análises a partir de um único painel
Visualize todos os alertas e insights em um único painel, que permite analisar facilmente o tráfego de sua rede em diferentes ambientes de nuvem.
Versão gratuita disponível para todos
Experimente o Network Flow gratuitamente em menos de trinta minutos com nosso assistente de integração fácil e processo de configuração rápido.
COMO FUNCIONA
Monitore e analise seu tráfego de rede em nuvem
Com o Network Flow, você pode enviar dados de fluxo de rede de seus roteadores para a borda da rede da Cloudflare, que abrange mais de 330 locais em todo o mundo.
Recebemos e analisamos seus dados e, em seguida, fornecemos automaticamente análises e alertas sobre os padrões de tráfego de sua rede, ajudando você a melhorar instantaneamente sua postura e visibilidade de segurança.
Principais casos de uso do Network Flow
Migre o monitoramento do fluxo de sua rede para a nuvem para obter alertas e insights aprimorados em tempo real sobre a atividade da rede.
Migre o monitoramento do fluxo de sua rede para a nuvem
Forneça serviços de rede virtual de forma dinâmica e obtenha análises combinadas em todos os tipos de fluxo de rede.
Monitore e mitigue ataques recebidos
Veja exatamente quais ameaças são direcionadas à sua rede e aplique nossos serviços automáticos de mitigação de ataques via Magic Transit.
Obtenha insights mais profundos sobre o tráfego de rede
Mantenha a visibilidade completa de todo o tráfego de rede interno e aumente seus esforços de monitoramento, solução de problemas e manutenção com análises detalhadas.
Recursos do Network Flow
Blog
Melhore a visibilidade dos padrões de tráfego de sua rede
Documentos para desenvolvedores
Comece a usar o Network Flow
Blog