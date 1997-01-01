Network Flow firmy Cloudflare
Monitorowanie przepływów sieciowych w chmurze
Network Flow zapewnia kompleksową widoczność ruchu sieciowego, alerty w czasie rzeczywistym oraz identyfikację ataków DDoS — wszystko z jednego, zintegrowanego pulpitu nawigacyjnego.
Korzyści Network Flow firmy Cloudflare
Monitorowanie ruchu w czasie rzeczywistym
Dzięki danym o ruchu w czasie rzeczywistym można szybko potwierdzić swoje zasady bezpieczeństwa, zidentyfikować nowe luki w zabezpieczeniach i przeanalizować zmieniające się wzorce ruchu — natychmiast po ich pojawieniu się.
Zaawansowane alerty DDoS
Nasze zaawansowane usługi zapewniające ochronę przed atakami DDoS monitorują sieć pod kątem zagrożeń oraz powiadamiają o nadchodzących atakach.
Analityka z poziomu jednego pulpitu nawigacyjnego
Wyświetlaj wszystkie alerty i szczegółowe informacje na jednym pulpicie nawigacyjnym, co umożliwia łatwą analizę ruchu sieciowego w różnych środowiskach chmurowych.
Wersja bezpłatna dostępna dla każdego
Wypróbuj bezpłatnie usługę Network Flow w mniej niż 30 minut, korzystając z naszego prostego kreatora wdrażania i procesu szybkiej konfiguracji
JAK TO DZIAŁA
Monitorowanie i analizowanie ruchu sieciowego w chmurze
Dzięki Network Flow możesz wysyłać dane o przepływie sieci z routerów do brzegu sieci Cloudflare — obejmującego ponad 330 lokalizacji na całym świecie.
Odbieramy i analizujemy dane, a następnie automatycznie dostarczamy analizy i alerty dotyczące wzorców ruchu sieciowego, pomagając natychmiast poprawić stan bezpieczeństwa i widoczność.
Najważniejsze przypadki użycia Network Flow
Przenieś monitorowanie przepływów w sieci do chmury, aby uzyskać ulepszone alerty w czasie rzeczywistym oraz wgląd w aktywność sieciową
Migracja funkcji monitorowania przepływów w sieci do chmury
Dostarczaj wirtualne usługi sieciowe w locie i uzyskuj łączną analizę wszystkich rodzajów przepływów sieciowych.
Monitorowanie i łagodzenie ataków przychodzących
Zobacz dokładnie, jakie zagrożenia są wymierzone w Twoją sieć, i zastosuj nasze usługi automatycznego łagodzenia ataków za pośrednictwem Magic Transit.
Dokładniejsze informacje o ruchu sieciowym
Zachowaj kompleksową widoczność całego wewnętrznego ruchu sieciowego, jak również zwiększ wysiłki związane z monitorowaniem, rozwiązywaniem problemów i konserwacją dzięki szczegółowym danym analitycznym.
Zasoby Network Flow
Blog
Popraw widoczność wzorców ruchu sieciowego
Dokumentacja dla programistów
Rozpocznij korzystanie z Network Flow
Blog