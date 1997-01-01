Me interesa

Cloudflare Network Flow

Supervisión del flujo de red en la nube

Network Flow proporciona visibilidad integral del tráfico de red, alertas en tiempo real y la identificación de ataques DDoS, todo ello desde un único panel de control integrado.

Magic Network Monitoring - Principal - Imagen

Ventajas de Cloudflare Network Flow

Mosaico del navegador de tráfico legítimo - Icono
Supervisión del tráfico en tiempo real

Con los datos de tráfico en tiempo real, puedes confirmar rápidamente tus políticas de seguridad, identificar las nuevas vulnerabilidades y analizar los cambios en los patrones de tráfico tan pronto como se produzcan.

Protección con escudo de seguridad - Icono
Alertas de ataques DDoS avanzados

Nuestros servicios de mitigación de DDoS supervisan tu red en busca de amenazas y te notifican acerca de los ataques entrantes.

Icono - Mosaico - Datos de análisis
Análisis desde un único panel de control

Visualiza todas las alertas y perspectivas en un único panel de control, que te permite analizar fácilmente el tráfico de tu red en distintos entornos de nube.

ABM - Stryker - Protege tus iniciativas de IA con Cloudflare - 6 iconos - Tarjeta 1 - Icono
Versión gratuita disponible para todos

Prueba gratis Network Flow en menos de 30 minutos con nuestro sencillo asistente de incorporación y nuestro rápido proceso de configuración

Magic Network Monitoring - Funcionamiento - Imagen

CÓMO FUNCIONA

Supervisa y analiza tu tráfico de red en la nube

Con Network Flow, puedes enviar tus datos de flujo de red desde tus enrutadores al perímetro de la red de Cloudflare, que abarca más de 330 ubicaciones en todo el mundo.

Recibimos y analizamos tus datos y, a continuación, proporcionamos automáticamente análisis y alertas sobre tus patrones de tráfico de red, a fin de que puedas mejorar al instante tu postura de seguridad y tu visibilidad.

Mejora la visibilidad de tu red en tan solo 30 minutos

Leer blog

Principales casos de uso de Network Flow

Migra la supervisión del flujo de red a la nube para mejorar las alertas en tiempo real y la información sobre la actividad de la red.

Icono - Mosaico - Datos de análisis
Migra la supervisión del flujo de red a la nube

Ofrece servicios de red virtuales sobre la marcha y benefíciate de análisis combinados de todos los tipos de flujo de red.

Mosaico de Cloudflare Magic Transit - Icono
Supervisa y mitiga los ataques entrantes

Visualiza exactamente qué amenazas se dirigen a tu red y aplica nuestros servicios automáticos de mitigación de ataques a través de Magic Transit.

AI Audit - Ventajas - Mayor visibilidad - Icono
Benefíciate de información más detallada sobre tu tráfico de red

Garantiza la visibilidad integral de todo el tráfico de tu red interna y mejora las tareas de supervisión, resolución de problemas y mantenimiento gracias a los análisis detallados.

Recursos de Network Flow

Blog - Recurso - Miniatura

Blog

Mejora la visibilidad de tus patrones de tráfico de red
Leer la publicación del blog  
Insights - miniatura 2

Documentación para desarrolladores

Primeros pasos con Network Flow
Explorar los documentos para desarrolladores  
Miniatura - Publicación del blog - Plantilla 1 - Lámpara de lava

Blog

Cómo Cloudflare utiliza Network Flow
Leer publicación del blog  
Icono de protección con escudo de seguridad

Empieza hoy mismo

