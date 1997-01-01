Cloudflare Network Flow
Supervisión del flujo de red en la nube
Network Flow proporciona visibilidad integral del tráfico de red, alertas en tiempo real y la identificación de ataques DDoS, todo ello desde un único panel de control integrado.
Ventajas de Cloudflare Network Flow
Supervisión del tráfico en tiempo real
Con los datos de tráfico en tiempo real, puedes confirmar rápidamente tus políticas de seguridad, identificar las nuevas vulnerabilidades y analizar los cambios en los patrones de tráfico tan pronto como se produzcan.
Alertas de ataques DDoS avanzados
Nuestros servicios de mitigación de DDoS supervisan tu red en busca de amenazas y te notifican acerca de los ataques entrantes.
Análisis desde un único panel de control
Visualiza todas las alertas y perspectivas en un único panel de control, que te permite analizar fácilmente el tráfico de tu red en distintos entornos de nube.
Versión gratuita disponible para todos
Prueba gratis Network Flow en menos de 30 minutos con nuestro sencillo asistente de incorporación y nuestro rápido proceso de configuración
CÓMO FUNCIONA
Supervisa y analiza tu tráfico de red en la nube
Con Network Flow, puedes enviar tus datos de flujo de red desde tus enrutadores al perímetro de la red de Cloudflare, que abarca más de 330 ubicaciones en todo el mundo.
Recibimos y analizamos tus datos y, a continuación, proporcionamos automáticamente análisis y alertas sobre tus patrones de tráfico de red, a fin de que puedas mejorar al instante tu postura de seguridad y tu visibilidad.
Principales casos de uso de Network Flow
Migra la supervisión del flujo de red a la nube para mejorar las alertas en tiempo real y la información sobre la actividad de la red.
Migra la supervisión del flujo de red a la nube
Ofrece servicios de red virtuales sobre la marcha y benefíciate de análisis combinados de todos los tipos de flujo de red.
Supervisa y mitiga los ataques entrantes
Visualiza exactamente qué amenazas se dirigen a tu red y aplica nuestros servicios automáticos de mitigación de ataques a través de Magic Transit.
Benefíciate de información más detallada sobre tu tráfico de red
Garantiza la visibilidad integral de todo el tráfico de tu red interna y mejora las tareas de supervisión, resolución de problemas y mantenimiento gracias a los análisis detallados.
Recursos de Network Flow
