Cloudbasierte Überwachung des Netzwerkflusses

Mit Network Flow können Sie Ihre Netzwerkflussdaten von Ihren Routern an den Netzwerkrand von Cloudflare senden – der über 330 Standorte weltweit umfasst.

Wir empfangen und analysieren Ihre Daten und stellen dann automatisch Analysen und Warnmeldungen zu den Mustern Ihres Netzwerktraffics bereit, damit Sie Ihre Sicherheit und Transparenz sofort verbessern können.