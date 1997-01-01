Cloudflare Network Flow
Cloudbasierte Überwachung des Netzwerkflusses
Network Flow bietet einen umfassenden Einblick in den Netzwerktraffic, Echtzeitwarnungen und die Identifizierung von DDoS-Angriffen – alles über ein einziges, integriertes Dashboard.
Vorteile von Cloudflare Network Flow
Traffic-Überwachung in Echtzeit
Mit Echtzeit-Datenverkehr können Sie Ihre Sicherheitsrichtlinien schnell bestätigen, neue Schwachstellen erkennen und sich verändernde Traffic-Muster analysieren – sobald sie auftreten.
Erweiterte DDoS-Warnungen
Unsere leistungsstarken DDoS-Abwehrdienste überwachen Ihr Netzwerk auf Bedrohungen und informieren Sie über eingehende Angriffe.
Analysen über ein einziges Dashboard
Sehen Sie sich alle Warnungen und Erkenntnisse in einem einzigen Dashboard an – so können Sie Ihren Netzwerk-Traffic über verschiedene Cloud-Umgebungen hinweg einfach analysieren.
Kostenlose Version für alle verfügbar
Testen Sie Network Flow kostenlos in weniger als 30 Minuten mit unserem einfachen Einführungsassistenten und schnellen Einrichtungsprozess.
FUNKTIONSWEISE
Überwachung und Analyse Ihres Netzwerktraffics in der Cloud
Mit Network Flow können Sie Ihre Netzwerkflussdaten von Ihren Routern an den Netzwerkrand von Cloudflare senden – der über 330 Standorte weltweit umfasst.
Wir empfangen und analysieren Ihre Daten und stellen dann automatisch Analysen und Warnmeldungen zu den Mustern Ihres Netzwerktraffics bereit, damit Sie Ihre Sicherheit und Transparenz sofort verbessern können.
Wichtigste Anwendungsfälle für Network Flow
Migrieren Sie die Überwachung Ihres Netzwerkflusses in die Cloud, um verbesserte Echtzeitwarnungen und Einblicke in die Netzwerkaktivität zu erhalten.
Migrieren Sie die Überwachung Ihres Netzwerkflusses in die Cloud
Stellen Sie virtuelle Netzwerkdienste im Handumdrehen bereit und erhalten Sie kombinierte Analysen für alle Arten von Netzwerkflüssen.
Überwachung und Abwehr eingehender Angriffe
Sehen Sie genau, welche Bedrohungen auf Ihr Netzwerk abzielen, und wenden Sie unsere automatischen Dienste zur Angriffsabwehr über Magic Transit an.
Tiefere Einblicke in den Netzwerktraffic
Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über den gesamten internen Netzwerktraffic und verbessern Sie Ihre Überwachungs-, Fehlerbehebungs- und Wartungsmaßnahmen durch detaillierte Analysen.
